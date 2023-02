Überprüfung der jüngsten „Entschuldigung“ für die COVID-19-Reaktion

Die jüngste Pseudo-Entschuldigung in Newsweek wurde in den Medien breitgetreten und wirft ein Schlaglicht auf die vielen katastrophalen Fehler, die während der Pandemie gemacht wurden und von denen sich die medizinische Industrie zu lösen versucht.

Von: Ein Arzt aus dem Mittleren Westen

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die katastrophalen Auswirkungen der COVID-19-Impfstoffe, die der Bevölkerung zwangsweise aufgezwungen wurden, haben dazu geführt, dass die Öffentlichkeit ihr Vertrauen in das medizinische Establishment und die Impfstoffindustrie verloren hat

Mit einer Reihe von begrenzten Entschuldigungen wird versucht, dieses Vertrauen wiederzugewinnen, ohne die zugrunde liegenden Probleme zu beheben, die zu der katastrophalen COVID-19-Politik führten, die der Bevölkerung aufgezwungen wurde

Die jüngste Pseudo-Entschuldigung in Newsweek hat ein breites Medienecho ausgelöst und verdeutlicht viele der katastrophalen Fehler, die während der Pandemie gemacht wurden und von denen die medizinische Industrie jetzt abzulenken versucht. Diese Fehler dürfen nicht in Vergessenheit geraten, und einige von ihnen sollen hier aufgegriffen werden

Die COVID-19-mRNA-Impfstoffmandate sind für die konventionelle Impfstoffindustrie nach hinten losgegangen, und wir erleben jetzt ein Maß an Skepsis gegenüber allen Impfstoffen, wie ich es in meinem Leben noch nie erlebt habe. In Anbetracht der Gefährlichkeit der Spike-Protein-Impfstoffe war dieses Ergebnis völlig vorhersehbar, was viele von uns dazu veranlasst hat, sich zu fragen, warum das medizinische Establishment sie dennoch propagiert hat (ich habe hier ebenfalls die besten Erklärungen, die ich dafür finden konnte, angeführt).

Eine der besten Erklärungen wurde mir von einem leitenden Angestellten eines großen Impfstoffherstellers mitgeteilt (es gibt nur wenige Fälle, in denen sich Personen in diesen Positionen gegen die Industrie aussprechen).

Dieser Beamte teilte mir mit, dass Pfizer neben den unglaublich profitablen COVID-19-Impfstoffen nur sehr wenige andere Impfstoffe herstellt (dies gilt auch für Moderna), so dass der Rest der Impfstoffindustrie im Grunde genommen den Wölfen zum Fraß vorgeworfen wurde, damit die mRNA-Hersteller mit COVID-19 ein Vermögen machen können.

Man bedenke die Auswirkungen der aktuellen Umfragen sowohl auf die Impfstoffindustrie als auch auf das Vertrauen der Öffentlichkeit in das medizinische System: Mehr als ein Viertel der amerikanischen Bevölkerung kennt jemanden, der ihrer Meinung nach durch die Impfstoffe getötet wurde, und fast die Hälfte glaubt, dass die COVID-19-Impfstoffe eine große Zahl unerwarteter Todesfälle verursachen.

Um das bestehende Paradigma zu retten, müssen die medizinische Industrie und die Regierungsbehörden in irgendeiner Weise umschwenken (dies wurde auch Ed Dowd kürzlich von einem Regierungsinsider gesagt). Bidens jüngste Rede zur Lage der Nation war ebenfalls ein deutlicher Beleg für diesen Wandel:

Biden’s State of the Union Addresses provide an excellent snapshot of the narrative collapsing in real time.



In the first two Biden focused on COVID, but last night he said much less and pivoted to ending cancer. I can’t imagine why that might be… pic.twitter.com/RaAC6RkwFB — Pierre Kory, MD MPA (@PierreKory) February 8, 2023

Einer der ersten Schachzüge für diesen Wechsel war Emily Osters unaufrichtiges Plädoyer für eine COVID-19-Amnestie in The Atlantic Ende Oktober 2022. Die Reaktionen darauf waren fast alle „Wie wäre es, wenn Sie [bevorzugtes Schimpfwort einfügen]“. Meine Lieblingsreaktion war die, dass jemand dafür bezahlt hat, den Artikel über ihrem Haus fliegen zu lassen, nachdem er erschienen war:

Ich fand, dass Osters Plädoyer ein hervorragendes Beispiel für eine Pseudo-Entschuldigung war – sie „bat um Vergebung“, weigerte sich aber gleichzeitig, zuzugeben, dass sie in irgendeiner Weise Schuld an ihren früheren Handlungen hatte, und verwendete eine Vielzahl sprachlicher Konstrukte, um zu versuchen, sowohl ihren Kuchen zu haben als auch ihn zu essen. Ich hasse es wirklich, wenn Leute so etwas tun, also habe ich beschlossen, eine Antwort zu schreiben.

Viele vermuteten, dass dieser Artikel ein Test war, um herauszufinden, ob die Öffentlichkeit bereit war, eine sehr begrenzte Entschuldigung zu akzeptieren, und es scheint, dass der Auftraggeber seine Antwort bekommen hat – beim nächsten Mal müsste mehr angeboten werden. Drei Monate später erschien dieses Angebot in Newsweek:

Der Artikel von Newsweek löste gemischte Reaktionen aus. Viele jubelten, weil sie der Meinung waren, dass es sich um eine echte Entschuldigung handelte, während andere ihn mit Misstrauen betrachteten. Nachdem ich ihn gelesen hatte, wurde mir klar, dass er am besten als Fortsetzung von Emily Osters ursprünglichem Plädoyer zu verstehen ist und geschrieben wurde, um Schlagworte zu testen (z. B. ausgefallene akademische Konstrukte), die alle auf ein gebildetes liberales Publikum abzielen.

Ich glaube, dass das eigentliche Ziel darin bestand, herauszufinden, ob es einen Weg gibt, wie das medizinische Establishment sowohl seinen Kuchen haben (etwas Nettes sagen, das die Öffentlichkeit beschwichtigt) als auch ihn essen kann (ohne tatsächlich zugeben zu müssen, was sie falsch gemacht haben, oder etwas von ihrer Macht aufzugeben, indem sie die problematische Kernpolitik, die sie vorantreiben, ändern).

Da sich die öffentliche Meinung in den letzten drei Monaten so sehr gegen die Impfstoffe gewandt hat, glaube ich leider nicht, dass sie mit halbherzigen Entschuldigungen erreichen können, was sie wollen. Schauen wir uns nun an, wie Newsweek an dieses Problem herangegangen ist:

Obwohl es, wie oben erwähnt, viele Einwände gegen den Umgang mit der COVID-19-Pandemie gibt, ist die bei weitem größte Sorge der Öffentlichkeit die extreme Toxizität der Impfstoffe. Da diese Besorgnis so groß ist, glaube ich nicht, dass es irgendeine Form von Propaganda gibt, die die Öffentlichkeit dazu bringen kann, das zu akzeptieren, was man ihr angetan hat. Ich war daher sehr neugierig, welche Quelle Newsweek zitieren würde, um dieses Thema anzusprechen.

Newsweek entschied sich dafür, das Papier zu zitieren, das von Dozenten zahlreicher Ivy-League-Institutionen verfasst worden war und in dem argumentiert wurde, dass die Risiken der Auffrischungsimpfungen für junge Erwachsene auf dem College deren Vorteile überwiegen (das Papier wurde auch von Steve Kirsch hier besprochen).

Da dies vor vier Monaten eine überraschend kontroverse Position war, waren die Autoren des Papiers sehr konservativ in ihren Behauptungen über den Schaden der Impfstoffe und stellten sie in den Kontext des minimalen Nutzens dieser Politik. Kurz gesagt, Newsweek war recht zurückhaltend bei der Wahl, wie sie den Elefanten im Porzellanladen ansprechen könnten.

Die nächste Passage veranschaulicht, warum die Menschen es hassen, wenn Autoren das Passiv verwenden, um ein schwieriges Thema zu umgehen (z. B. „es wurden Fehler gemacht„, das häufig als Schlagwort verwendet wird, um zu beschönigen, dass die schreckliche Politik Englands den Tod vieler älterer Menschen in COVID-19 direkt verursacht hat):

Dies ist eine großartige Passage, die viele der Probleme, die ich seit Jahrzehnten in Wissenschaft und Politik beobachte, auf den Punkt bringt. Da es so viele Daten gibt, wird es immer möglich sein, einige davon so zu arrangieren, dass sie beweisen, dass man richtig liegt (deshalb habe ich mein ganzes Leben damit verbracht, diese Frage zu untersuchen – die flüchtige Natur der Wahrheit ist absolut faszinierend).

Da viele Menschen in erster Linie von ihren emotionalen Mustern und bereits bestehenden Ideologien motiviert sind, führt dies dazu, dass die Wissenschaft durchweg Daten verwendet, um zu einer vorher festgelegten Position zu gelangen (z. B. einer, die die Sponsoren des Forschers unterstützt), anstatt die wahre zu finden.

Vor COVID-19 las ich Veröffentlichungen der Industrie, in denen es hieß, dass das Impfen niemals zu einem polarisierenden politischen Thema werden dürfe, da dies 50 % der Kunden der Impfstoffhersteller verprellen würde. Wie Sie jedoch sehen können, ist das nicht geschehen, und deshalb hat zum ersten Mal in meinem Leben ein großer Teil der amerikanischen Bevölkerung kein Vertrauen mehr in Impfstoffe.

Ich glaube, dass dieser Prozess begann, nachdem die Global Players (z. B. Gates und die WHO) beschlossen hatten, ein Jahrzehnt der Impfung zu forcieren, beginnend mit mehr Vorschriften für Kinder und einer allmählichen Ausweitung dieser Verletzung auf Erwachsene. Diese Kampagne wurde weitgehend von den Demokraten vorangetrieben, wobei Obama den Schwerpunkt seiner Partei neu ausrichtete, um diese Interessen zu unterstützen.

Dies führte zu einer merkwürdigen Situation, in der staatliche Impfvorschriften für Kinder (die in der Öffentlichkeit und bei Eltern von geimpften Kindern auf heftigen Protest stießen) fast einstimmig von den Demokraten verabschiedet und von den Republikanern mit einem Veto belegt wurden.

Das Thema wurde verständlicherweise politisch noch stärker polarisiert, und Trumps öffentliche Stellungnahme zur Impfung verstärkte die Politisierung des Themas noch. Nachdem Trump Präsident geworden war, machte er leider einen Rückzieher von seiner Zusage, die Sicherheit des Impfplans zu untersuchen. Ich vermute, dass dies zum Teil darauf zurückzuführen war, dass es in seiner Regierung an Unterstützung fehlte und Bill Gates Trump gebeten hatte, das Vorhaben fallen zu lassen (was Gates auch öffentlich zugab):

Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mir nicht sicher, ob die politische Polarisierung in der Impfstofffrage etwas war, das sich aufgrund allgemeiner politischer Kräfte nicht vermeiden ließ. Es ist aber auch möglich, dass die einzige Möglichkeit, die Öffentlichkeit von einem höchst fragwürdigen und unsicheren Impfstoff zu überzeugen, darin bestand, dass ein großer Teil der Öffentlichkeit ihn aus rein politischen Gründen, die es ihrem politischen Stamm ermöglichten, „zu gewinnen“, geistlos unterstützte.

Aus diesem Grund haben gegen Ende von Trumps Präsidentschaft viele prominente Demokraten und Nachrichtenagenturen darauf bestanden, dass sie Trumps überstürzten Impfstoff niemals einnehmen würden (da es unwahrscheinlich sei, dass er sicher oder wirksam sei).

Dies sind erstaunliche Beispiele für „das ist nicht gut gealtert“.

Doch in der Sekunde, in der Biden gewann, änderte die gesamte demokratische Partei ihre Ansichten über Impfstoffe und befürwortete die Impfpflicht bis zu dem Punkt, an dem sie bereit war, das Leben der Menschen durch die Impfpflicht zu ruinieren. Kurz gesagt, das gesamte Thema wurde so stark politisiert, dass keine Fakten oder Beweise das Narrativ beeinflussen konnten.

Die Abriegelungen betrafen in unverhältnismäßig hohem Maße die Armen, und dies war einer der Hauptgründe, aus denen ich und andere Abriegelungsskeptiker gegen sie argumentierten (da die gebildeten „Progressiven“, die auf die Abriegelungen drängen, die Beseitigung sozialer Ungleichheiten stets als Hauptbegründung für ihre Politik anführen).

Da ihre Versuche diese Ungleichheiten häufig eher verschlimmern als verbessern, endet dieses Ziel leider oft nur als ein Lippenbekenntnis, das den Leuten ein gutes Gefühl gibt, aber nicht viel mehr. Ich vermute, dass dies der Grund ist, warum unsere Versuche, gegen den Missbrauch der Arbeiterklasse durch diese absurde Pandemiepolitik zu argumentieren, auf taube Ohren gestoßen sind, obwohl dies im Prinzip ein schlagendes Argument gegen diese Politik hätte sein müssen.

Eines der Ergebnisse der Pandemiebekämpfung war die größte Wohlstandsverschiebung in der Geschichte von der Unterschicht zur Oberschicht (z. B. wurden viele kleine Unternehmen gezwungen, zu schließen, und ihr Marktanteil wurde an große Unternehmen wie Amazon übertragen). Dies führte dazu, dass sich der Anteil der Milliardäre am weltweiten Haushaltsvermögen im Laufe der Pandemie fast verdoppelte (von 2 % auf 3,5 %).

Ich hasse es wirklich, wie der Autor versucht, aus all dem eine Sache der Rasse zu machen, obwohl es das nicht ist. Menschen aus einer höheren sozialen Schicht konnten von zu Hause aus arbeiten, als die Schließungen stattfanden, während Menschen aus den unteren Schichten diejenigen waren, die tatsächlich landesweit unter den Schließungen litten.

Auch Frauen aus der Arbeiterklasse (die oben nicht erwähnt wurden) waren von den Schließungen stark betroffen, da sie für die Betreuung ihrer Kinder während des Arbeitstages verantwortlich waren (etwas, wofür sie zuvor die Schulen in Anspruch genommen hatten). Ebenso verursachten die Lockdowns einen enormen Anstieg der häuslichen Gewalt, und viele der Nebenwirkungen der Impfstoffe betrafen unverhältnismäßig stark Frauen (z. B. hatten 52,05 % Menstruationsanomalien, die manchmal sehr schwerwiegend waren).

Ich glaube, dass der Grund, warum man sich hier speziell auf „Schwarze und Latinos“ konzentriert hat, in einem seit langem bestehenden Problem liegt, das das öffentliche Gesundheitssystem nicht in der Lage war zu lösen: Schwarze wissen sehr wohl, was die Regierung mit Bürgern macht, die sie für entbehrlich hält (vor allem mit Medikamenten), und waren deshalb nicht so begeistert vom Impfen.

Infolgedessen wurde viel getan, um ihnen die Impfstoffe unter dem Deckmantel der „Verbesserung der Impfgerechtigkeit“ (Peter Hotez liebt diese Formulierung) zu verkaufen. Dennoch besteht die Lücke weiter:

Dieser Clip veranschaulicht auch einen noch wichtigeren Punkt. Eines der Dinge, die ich an der Pandemiepolitik faszinierend fand, war, dass diejenigen, die davon profitierten (z. B. ein Lehrer, der von zu Hause aus arbeiten konnte, während er auf den Bahamas an den Strand ging), dazu neigten, sie unnachgiebig zu unterstützen, während diejenigen, die darunter litten, sie immer ablehnten.

Ich wiederum befand mich in einer eher kleinen Minderheit: Ich habe persönlich von den Schließungen profitiert, aber ich habe mich sehr dafür eingesetzt, sie zu stoppen, weil ich den „Nutzen“, den ich daraus zog, im Vergleich zu dem Schaden, der anderen um mich herum zugefügt wurde, für unbedeutend hielt.

In ähnlicher Weise schadeten die Impfvorschriften nach ihrer Einführung unverhältnismäßig stark den Armen und Angehörigen der Arbeiterklasse, die keine andere Wahl hatten, als sich der Impfpflicht zu unterwerfen. Unmittelbar nachdem Biden sein völlig unwissenschaftliches und – was noch wichtiger ist – illegales Impfmandat eingeführt hatte (bis zu dem Punkt, an dem es vom Obersten Gerichtshof aufgehoben wurde), erlebte die Arbeiterklasse die größte Todeswelle, die es je in der amerikanischen Geschichte gab:

Die obige Grafik wurde vom Team von Ed Dowd entdeckt.

Es gibt drei wichtige Punkte, die ich in Bezug auf diesen Teil der Argumentation von Newsweek hervorheben möchte.

Der erste war, dass die Erklärung von Great Barrington sich als richtig erwiesen hat. Da sie von fast einer Million Menschen unterzeichnet wurde, von denen viele ihre Karriere aufs Spiel setzten, um sie zu unterzeichnen, kann niemand in der Ärzteschaft behaupten, sie hätten nichts davon gewusst.

Zweitens hat Scott Atlas versucht, die COVID-19-Taskforce des Weißen Hauses unter Druck zu setzen, damit sie eine ähnliche Politik verfolgt, wie sie in der Erklärung von Great Barrington beschrieben wurde. Leider taten Anthony Fauci und Deborah Birx in Absprache mit den nationalen Medien alles, was in ihrer Macht stand, um diese Erklärung zu sabotieren, und verhinderten erfolgreich, dass sie jemals verabschiedet wurde.

Drittens hielten zwei Ärzte aus Bakersfield, Kalifornien, zu Beginn der Abriegelungen am 22.4.2020 eine Pressekonferenz ab, auf der sie erklärten, warum die Abriegelungen eine sehr schlechte Idee waren (und anschließend in den nationalen Nachrichten zu sehen waren):

Jede dieser drei Parteien vertrat im Wesentlichen die gleichen Argumente (z. B. dass die gesunden Mitglieder der Gesellschaft eine Herdenimmunität entwickeln sollten, während die Schwachen vor dem Virus geschützt wurden).

Leider wurden die Medien und damit auch die meisten meiner Kollegen jedes Mal hysterisch, wenn ihre Argumente vorgebracht wurden, dass diese Parteien eine große Zahl von Amerikanern für das Allgemeinwohl opfern (und töten) wollten, um eine Herdenimmunität zu schaffen. Im Gegenzug sagten und taten meine Kollegen hinter verschlossenen Türen viele abscheuliche Dinge zu den Gegnern der Abriegelungen.

Es dauerte nicht lange, und dieselben Leute gingen einen Schritt weiter: Sie argumentierten, dass es nicht hinnehmbar sei, Menschen für das Allgemeinwohl zu opfern (indem man eine natürliche Immunität gegen das Virus entwickelt), und bestanden darauf, dass wir das Recht hätten, alle Amerikaner zu zwingen, sich für das Allgemeinwohl zu impfen, ungeachtet der Impfschäden, die dabei auftreten.

Dies führte schließlich zu dem Alptraumszenario, das sich viele von uns ausgemalt hatten: Die mRNA-Spike-Protein-Impfstoffe würden die Bevölkerung daran hindern, eine tatsächliche Herdenimmunität gegen COVID-19 zu entwickeln, und dazu führen, dass das Virus uns für immer begleiten würde, anstatt nach einigen Wellen zu verschwinden, wie bei vielen Pandemien zuvor.

Der beste Beweis für das Argument, dass die Impfung dies verhindert hat, ist das, was in Afrika geschehen ist. Die Afrikaner hatten sowohl sehr niedrige Impfraten als auch – im Gegensatz zum Rest der Welt – jetzt viel niedrigere COVID-19-Raten.

My favorite thing about this video is that Africa, despite having very low uptake of the vaccines, has remarkably fared better than the rest of the world with COVID-19 and no expert can explain why. pic.twitter.com/OPNHacIemf — A Midwestern Doctor (@MidwesternDoc) January 8, 2023

Anmerkung: Dieses Problem wurde noch dadurch verschärft, dass die Ärzteschaft das Dogma vertrat, dass Viren im Grunde nicht behandelt werden können (und stattdessen mit Impfstoffen verhindert werden müssen) und dass die Impfstoffimmunität der natürlichen Immunität überlegen ist. Beide Standpunkte stehen im Widerspruch zur Realität, müssen aber aufrechterhalten werden, um der Bevölkerung eine endlose Anzahl von Impfstoffen zu verkaufen.

Ich stimme der Aussage dieser Passage voll und ganz zu (abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass der Konsens, auf den hier angespielt wird, von der gesamten akademischen Welt getragen wurde). Das Problem, das in dieser Passage angesprochen wird, ist, dass man sich nicht für etwas entschuldigen kann, wenn man nicht auch zugibt, was man falsch gemacht hat, und dass man kein „kollaboratives“ Projekt haben kann, wenn man alle zwingt, einem Konsens zu folgen, den man für richtig hält, anstatt die Öffentlichkeit entscheiden zu lassen, einer Politik zu folgen, die auf ihren eigenen Verdiensten beruht.

Viele der medizinischen „Experten“ haben sich öffentlich dafür geschämt, dass sie der Öffentlichkeit eine unglaublich schlechte Politik aufgedrängt haben, und haben dadurch ihre Fähigkeit verloren, die Menschen dazu zu bringen, sich an das zu halten, was sie sagen, nur weil sie es gesagt haben. Niemand verliert gerne seine Macht, daher ist es für sie sehr schwer, sich damit abzufinden, und diese soziale Schicht tut alles, um sie zu behalten.

Leider ist nun ein Punkt erreicht, an dem keine Propaganda mehr das Vertrauen der Öffentlichkeit in sie wiederherstellen kann, wenn sie nicht tatsächlich ein Modell der Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit verfolgt.

Glücklicherweise scheinen wir in einer Zeit zu leben, in der die traditionelle propagandistische Form des Regierens nicht mehr funktioniert (bei der die Regierenden eine Politik beschließen, die einem Großteil der Bevölkerung nicht gefällt, und diese dann mit Propaganda erzwingen). Sie ist gescheitert, weil die traditionelle Propaganda nicht mit dem Internet konkurrieren kann.

Aus diesem Grund werden wir früher oder später zu einem echten Kooperationsmodell übergehen müssen, bei dem unsere Führung der Öffentlichkeit Politik auf der Grundlage ihrer Sinnhaftigkeit verkauft und nicht, weil sie uns gezwungen hat, sie zu akzeptieren.

Da Sie sicher alle Videos von Anthony Fauci gesehen haben, in denen er während der Pandemie lügt, wollte ich stattdessen dieses Video zeigen (Sie können auch Remixe des Fauci-Songs im Internet finden):

Ich habe nichts gegen diesen Sänger, aber ich kann nicht dasselbe von den Gesundheitsbehörden sagen, die ihn vorgeführt haben, um ihre Interessen zu vertreten.

Dieser spezielle Auszug ist der Grund, warum ich nicht glaube, dass es sich um eine echte Entschuldigung handelt; es ist vielmehr eine erzwungene Entschuldigung und ein Versuch, die Verluste der Impfstoffverfechter zu minimieren, die sich in der Öffentlichkeit diskreditiert haben.

Im gesamten Newsweek-Artikel versucht der Autor zu sagen, dass wir „berechtigte Bedenken“ hatten (die, wie ich betonen möchte, nicht politischer Natur waren), weist aber dennoch alle tatsächlichen Einwände gegen die Politik (z. B. die angeblichen „Verschwörungstheorien“, die sich alle als wahr erwiesen haben) in einer hinterhältigen Weise zurück.

Um Menschen zu helfen, die durch ihren Impfstoff geschädigt wurden, waren ich und meine Kollegen gezwungen, genau die „Heimindustrie“ zu gründen, die der Autor anprangert. Dies ist nicht die von mir bevorzugte „Heimindustrie“, in der ich tätig sein möchte. Aufgrund der politischen Natur des Themas gehen wir als Ärzte ein großes berufliches Risiko ein, wenn wir versuchen, Impfschäden zu behandeln.

Alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen dasselbe: Wir sind dazu gezwungen, weil die Ärzteschaft nichts tut, um diesen Opfern zu helfen (außer ihr Urteilsvermögen und ihre Intuition in Frage zu stellen), und sie brauchen wirklich Hilfe.

Dies ist eine ziemliche Standardkritik an dieser politischen Klasse, aber obwohl es nett klingt, hat die Erwähnung dieser Kritik meines Wissens nach nie ihr Verhalten korrigiert. Schauen wir uns nun den eigentlichen Grund an, aus dem dieser Newsweek-Artikel geschrieben wurde:

Bei meinen Recherchen zu einer Serie über die Pfizer-Whistleblower ist mir unter anderem klar geworden, wie umsatzorientiert viele dieser Unternehmen sind und wie völlig inakzeptabel es für sie ist, eine langfristige Einnahmequelle zu verlieren.

Da es Anzeichen dafür gibt, dass die Verwendung vieler anderer Impfstoffe weltweit rückläufig ist (die Impfstoffhersteller haben die „Marke“ Impfstoff stark beschädigt, weil sie sie zur Vermarktung der experimentellen Gentherapien für COVID-19 verwendet haben), ist die Industrie verständlicherweise in Panik geraten.

Aufgrund dieses Rückgangs der Impfrate sehe ich allmählich Plädoyers, die im Wesentlichen besagen: „Es tut uns leid, dass wir hier Mist gebaut haben, aber bitte vertrauen Sie uns bei den anderen Impfstoffen.“ Ich bin nicht der Meinung, dass es ihnen erlaubt sein sollte, ihren Kuchen zu essen und ihn auch zu essen.

Wenn Sie Zweifel an meiner Einschätzung der Authentizität der obigen Passage haben, sollten Sie sich die Quelle ansehen, die für diese Zeile angeführt wurde. Es handelte sich um eine heiß diskutierte Studie, in der behauptet wurde, dass Menschen in geografischen Gebieten, in denen weniger geimpft wurde, mit größerer Wahrscheinlichkeit an COVID-19 sterben (obwohl es in Wirklichkeit aussagekräftige Daten gibt, die genau das Gegenteil belegen).

Das Hauptproblem dieses Abschnitts besteht darin, dass die Begriffe, wie viele andere Dinge in dem Artikel, vage und undefiniert sind. Wie wird zum Beispiel festgestellt, ob eine Stimme „kritisch“ ist oder nur eine Fehlinformation darstellt? Stattdessen ist es fast sicher, dass etwas umstrittene, begrenzte Hangouts als „unpopuläre Stimmen“ verwendet werden, die toleriert werden müssen, aber die zugrunde liegende Zensur, die verhindert, dass kritische Ideen gehört werden, wird bestehen bleiben.

Kevin Bass

Als ich die Diskussion über dieses Plädoyer für Amnestie begann, legte ich Wert darauf, nichts über den Autor zu sagen, da ich der Meinung bin, dass die Botschaft und nicht der Überbringer das ist, was debattiert werden sollte. Außerdem war ich der Meinung, dass es sich bei diesem Leitartikel, der von einer großen Publikation veröffentlicht wurde, praktisch um deren Artikel handelte (d. h. alles, was Bass gesagt hat, das nicht veröffentlicht werden sollte, wäre von der Newsweek-Redaktion herausgeschnitten worden).

Nachdem ich meine erste Einschätzung des Artikels veröffentlicht hatte, teilten mir zahlreiche Leser mit, dass Kevin Bass ein schwieriger Mensch sei, mit dem sie seit Jahren zu tun hätten. Das liegt daran, dass er den Status quo aggressiv verteidigt und wiederholt Leute online angegriffen hat, die Dinge wie kohlenhydratarme Diäten unterstützten.

Eine der am häufigsten angewandten Taktiken in der Propaganda-Öffentlichkeitsarbeit besteht darin, eine vertrauenswürdige dritte Partei zu bezahlen (hier zusammengefasst), um für die eigenen Interessen zu werben (da die Menschen einer auf diese Weise präsentierten Botschaft viel eher glauben). Dies war etwas, das viele von uns während der COVID-19 miterlebt haben, und etwas, um das viele anerkannte Akademiker oder Ärzte regelmäßig gebeten werden.

Eine häufige Form der Drittpartei-Technik ist das „Ghostwriting“, bei dem die Industrie etwas verfasst und dann einen vertrauenswürdigen Experten beauftragt, die Urheberschaft zu übernehmen. Ghostwriting ist ein großes Problem in der Medizin, und häufig waren die „Autoren“ von Studien, die für die Verwendung von Arzneimitteln werben, nicht diejenigen, die sie tatsächlich verfasst haben.

Abgesehen davon, dass die Ansichten in diesem Artikel in diametralem Widerspruch zu vielen Ansichten stehen, die Bass zuvor vertreten hatte, als er diejenigen angriff, die von der Darstellung abwichen, stellten die Kommentatoren, mit denen ich korrespondierte und die einen Großteil seiner früheren Schriften gelesen hatten, auch fest, dass sich „sein“ Schreibstil in dem Newsweek-Artikel stark von dem unterschied, den sie zuvor gesehen hatten.

Seit diesen ersten Beobachtungen sind zwei weitere Ereignisse eingetreten, die darauf hindeuten, dass Kevin Bass die in seinem Artikel enthaltenen Ansichten nicht unbedingt teilt. Der erste war dieser Tweet:

Zum Vergleich: Dies sind die Personen, von denen Bass sagte, sie seien keine echten Wissenschaftler:

Das zweite war sein Verhalten während seines kürzlichen Auftritts in der Sendung von Tucker Carlson, der darauf ausgerichtet zu sein schien, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die medizinische Industrie wiederherzustellen:

After I fell for Newsweek’s apology, readers told me Bass fights for the narrative online with a very different writing style.



Ghostwriting (experts claiming to author articles written by industry) is a huge problem in medicine.



Watch this and tell me if you think he wrote it. pic.twitter.com/hqkVImqOni — Pierre Kory, MD MPA (@PierreKory) February 8, 2023

Schlussfolgerung

Wenn man diesen Artikel im Kontext von Osters früherem Plädoyer und dessen Antwort betrachtet (beide Artikel versuchen im Wesentlichen dasselbe), kann man meiner Meinung nach gut argumentieren, dass es sich um Tests handelte, um zu sehen, auf welche Erzählung man sich konzentrieren muss.

Auch der deutsche Gesundheitsminister (ein angesehener Wissenschaftler) hat sich endlich für die katastrophale Politik entschuldigt, die er dem deutschen Volk aufgezwungen hat, ohne seine schlimmsten Fehler einzugestehen, während er gleichzeitig die Schuld für seine Entscheidungen auf ungenannte Wissenschaftler abwälzt, die ihn schlecht beraten haben.

In vielerlei Hinsicht ist es bemerkenswert, dass es uns gelungen ist, den Dialog in nur wenigen Monaten so weit voranzutreiben, und um ehrlich zu sein, hätte ich fast alles dafür gegeben, dass ein Kompromiss, wie er in dem Artikel von Newsweek vorgestellt wurde, irgendwann im Jahr 2020 oder Anfang 2021 vorgeschlagen worden wäre.

Bei jeder Verhandlung muss man sich jedoch stets vor Augen halten, dass das anfängliche Angebot weit unter dem liegt, was die Partei tatsächlich bereit ist, zu akzeptieren, und die Tatsache, dass so etwas offen angeboten wird, bedeutet, dass wir uns in einer sehr starken Verhandlungsposition befinden.

Jede Art von Versprechen oder Entschuldigung (insbesondere unaufrichtige) wird nicht verhindern, dass sich das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, wiederholt. Gesetze und idealerweise Verfassungsänderungen (zunächst auf bundesstaatlicher und dann idealerweise auf nationaler Ebene) können solche Tragödien verhindern, und viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sind der Meinung, dass wir eine einmalige Gelegenheit haben, viele der systemischen Probleme in der Medizin, die unsere Kultur vergiftet haben, zu korrigieren.

Wenn es diesen Menschen wirklich leid tut, was sie uns angetan haben, wären sie meiner Meinung nach bereit, einen Teil ihrer Macht abzugeben, damit sich so etwas nicht wiederholen kann. Alles andere sollte nicht als akzeptabel angesehen werden, um ihnen irgendeine Art von Amnestie zu gewähren. Davon abgesehen:

Eine Anmerkung von Dr. Mercola über den Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein zertifizierter Arzt im Mittleren Westen und ein langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze seine außergewöhnlichen Einblicke in ein breites Spektrum von Themen und bin dankbar, dass ich sie mit ihm teilen kann. Ich respektiere auch seinen Wunsch, anonym zu bleiben, da er immer noch an vorderster Front steht und Patienten behandelt. Um mehr von AMDs Arbeit zu erfahren, sollten Sie sich The Forgotten Side of Medicine auf Substack ansehen.

