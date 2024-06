Überschuldung: Krieg als Ausweg?

Es vergeht kaum ein Monat, in dem nicht jemand mit der Erkenntnis an die Öffentlichkeit tritt, dass der Krieg unvermeidlich sei, weil – beispielsweise die USA – ihre Schulden nicht mehr bedienen können. Ich bin sicher, auch Sie haben solche Artikel schon gelesen und sich womöglich Ihre Gedanken dazu gemacht, denn die Frage, auf welche Weise ein Krieg von den Schulden erlösen könnte, wird nicht so präzise beanwortet, dass man die bloße Behauptung schon als Beweis ansehen könnte.

Natürlich gibt es Unterschiede zwischen einem Staat und einem Arbeitnehmerhaushalt. Wenn Fritz Müller, der Baggerfahrer, sich mit dem Kredit für den neuen BMW übernommen hat, wird er diese Schulden garantiert nicht los, wenn er nach Feierabend mit seinem Bagger das Haus seines Nachbarn zum Einsturz bringt. Warum aber sollten die USA ihre Staatsverschuldung loswerden, wenn sie gegen Russland oder China in den Krieg ziehen? Ich halte das für eine mehr als berechtigte Frage und werde