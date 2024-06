Überzählige Todesfälle weit höher als gemeldet

Andrew Bridgen, unabhängiger Abgeordneter des britischen Parlaments, weist darauf hin, dass die tatsächliche Zahl der überzähligen Todesfälle in 47 westlichen Ländern zwischen 2020 und 2022 weit über den gemeldeten drei Millionen liegt.

„Die genannte Zahl von drei Millionen Toten ist eigentlich irreführend… es sind viel mehr als drei Millionen“.

"[T]he three million [deaths] figure quoted is actually misleading…it's considerably more than three million."



"[T]his data's been out there, it's now been picked up by The Telegraph. Hardly any other mainstream media have picked up on it, which is pretty damning."… pic.twitter.com/js2XkVKG7d