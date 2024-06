Die Covid-Injektion ist der Tod durch die Regierung – Dr. Sherri Tenpenny

Dr. Sherri Tenpenny war eine der ersten Ärzte, die vor den massenhaften Todesfällen und Behinderungen durch den “Impfstoff” CV19 warnte. Sie hatte recht, aber das hinderte die Ärztekammer von Ohio nicht daran, ihr die Zulassung zu entziehen. Kürzlich erhielt Dr. Tenpenny ihre Zulassung zurück, ohne eine einzige Warnung vor dem CV19-Impfstoff zurücknehmen zu müssen. Jetzt schlägt Dr. Tenpenny erneut Alarm und rät den Menschen, den neuen experimentellen “Vogelgrippe”-Impfstoff NICHT einzunehmen.

Dr. Tenpenny sagt, es sei mit weiteren Todesfällen und Verletzungen durch diesen medizinischen Kunstfehler zu rechnen. Dr. Tenpenny erklärt: “Das ist Demozid”. Ich hoffe, die Menschen erinnern sich daran und lassen sich nicht von der nächsten Runde der Panikmache über die Vogelgrippe täuschen. Sie haben es mit dem Marburg-Virus versucht, sie haben es mit Ebola versucht, sie haben es mit den Affenpocken versucht und jetzt versuchen sie es mit der Vogelgrippe. … . . Im Jahr 2005 habe ich ein Buch mit dem Titel “Böse Vogelgrippe: Es ist nicht das, was Sie denken” geschrieben. Ich werde es in ein paar Wochen aktualisieren und neu herausgeben. Es war ein historisches Buch, das ich 2005 in Echtzeit geschrieben habe. Was sie heute tun, ist dasselbe, nur dass sie es auf unsere Lebensmittelversorgung abgesehen haben. Sie werden Millionen von Hühnern töten, und wenn eine Kuh auf einer ganzen Ranch positiv auf H5N1 getestet wird, wollen sie die ganze Ranch vernichten. Anstatt die einzelne Kuh zu isolieren und zu sehen, ob sie erkranken kann, werden sie einfach alle töten. So dezimieren sie unsere Nahrungsgrundlage. Ich denke, das ist eine dringende Tatsache, die die Menschen wissen und auf die sie sich vorbereiten sollten.

Dr. Tenpenny fuhr fort: “Sie können es unter einer EUA (Emergency Use Authorization) freigeben, und ich glaube, die FDA hat ein Schlupfloch im Gesetz gefunden, wo sie alles, was in Zukunft kommt, als Emergency Use Authorization freigeben kann. Sie sind also nicht haftbar. Man kann sie nicht verklagen. Sie müssen keinen Beipackzettel herausgeben. Es gibt drei Regeln, die sie gebrochen haben, als sie die Covid-Spritze freigegeben haben, und sie möchten uns alle impfen. Sie wollen einfach, dass jeder Einzelne von uns so viel Fremdkörper in seinen Körper bekommt, wie sie nur können.

Allein in den USA wurden etwa 700 Millionen CV19 Impf-Injektionen verabreicht. Dr. Tenpenny sagt, dass diese Injektionen eine Vielzahl von Problemen verursachen, wie plötzlichen Tod, ein dramatisch geschwächtes Immunsystem, Herzprobleme, Blutgerinnsel, Autoimmunkrankheiten und Krebs, der sich ungewöhnlich schnell ausbreitet und als “Turbo-Krebs” bezeichnet wird. Dr. Tenpenny sagt: “Selbst wenn man nur eine Spritze Covid erhalten hat, erhöht sich das Risiko eines plötzlichen Todes und einer Krebserkrankung. Je mehr Spritzen man bekommen hat, desto höher ist das Risiko… . . Turbo-Krebs’ ist ein ganz neuer Begriff in der Medizin. Ich bin schon lange Arzt, und das ist ein ganz neues Wort, das nach den Covid-Spritzen erfunden wurde. Diese Menschen waren vielleicht in völliger Remission und ihr Krebs kam in einer sehr aggressiven Form zurück, oder sie bekamen neuen Krebs, sodass zwischen der Diagnose und dem Zeitpunkt, an dem sie starben, nur Monate, Wochen oder manchmal sogar nur Tage lagen. Sie hatten also nicht einmal Zeit, die heute bekannten Krebstherapien zu erhalten”.

Abschließend rät Dr. Tenpenny, sich NICHT gegen die Vogelgrippe impfen zu lassen und auch keine weiteren Auffrischungsimpfungen gegen CV19 zu erhalten.

In dem 59-minütigen Interview gibt es noch viel mehr zu erfahren.