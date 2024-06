Neuer Bericht enthüllt massiven Einfluss grüner Milliardäre auf die Berichterstattung der Mainstream-Medien zum Thema Klimawandel

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Earth Journalism Network (EJN) von Internews, das von grünen Milliardären finanziert wird, beschreibt ein massives globales Grooming-Programm, das auf die meisten Mainstream-Medien abzielt und Klimakatastrophismus und die Förderung von Net Zero beinhaltet. Der Bericht ist ein schockierender Einblick in die Korruption des unabhängigen investigativen Journalismus. An einer Stelle stellt der Bericht fest: “Es gibt einen beunruhigenden Trend bei Journalisten in einigen Ländern, die immer noch versuchen, ihre Berichterstattung über den Klimawandel ‘auszubalancieren’. Der Bericht zeigt deutlich, dass die grünen Milliardäre das Sagen haben, wenn es darum geht, Geschichten über den Klimakollaps zu verbreiten, die von Net Zero inspiriert sind. Es wird festgestellt, dass sie in der Lage sind, Journalisten zu finanzieren, “um Geschichten in einem bestimmten Themenbereich zu erzählen, der von den Interessen und Zielen der Geldgeber bestimmt wird”.

In den vergangenen 20 Jahren sind steuerbegünstigte Stiftungen von Milliardären in die Finanzierungslücken gestoßen, die durch den Rückgang der Auflagen und Werbeeinnahmen der Mainstream-Medien entstanden sind. Das EJN stellt fest, dass Journalisten “mit überwältigender Mehrheit” zustimmen, dass die Unterstützung durch externe Finanzierungsorganisationen “wesentlich” für ihre Klima- und Umweltberichterstattung ist. Jeder Journalist kann sich um eine Mitgliedschaft im EJN bewerben, und der “Hauptvorteil” sei der Zugang zu Fördermitteln für die Berichterstattung und zu “Trainingsmöglichkeiten”. Nach eigenen Angaben hat die Organisation mehr als 25.000 Mitglieder in 200 Ländern.

Die Liste der Geldgeber des EJN ist lang und enthält viele bekannte Unterstützer der Klima-Angstmacherei. Dazu gehört die European Climate Foundation, die stark von Michael Bloomberg und dem Extinction Rebellion-Zahlmeister Sir Christopher Hohn unterstützt wird. Weitere Unterstützer sind Tides, Gulbenkian, Oak, Packard, Climate Justice Resilience, MacArthur und Rockefeller. Auch politische und staatliche Organisationen wie die Vereinten Nationen und das britische Außenministerium helfen mit Steuergeldern.

Der EJN-Bericht sollte einen neuen, wirklich globalen Maßstab für den aktuellen Stand des Klima- und Umweltjournalismus liefern. Leider scheint das zu stimmen. Wie wir in vielen früheren Ausgaben des Daily Sceptic gesehen haben, können nur sehr wenige grüne Basisinitiativen ohne die Finanzierung durch eine Elite von Milliardären überleben. Dasselbe gilt für die Medienberichterstattung. Ein Großteil der weltweiten Flut von Klimakatastrophenberichten würde ohne diese lebenswichtige Rettungsleine nicht existieren. Es ist offensichtlich, dass die Geldgeschenke einer klaren politischen Agenda folgen, nämlich einer von den Eliten verordneten globalen Kollektivierung im Sinne von Net Zero, die durch das Wachstum supranationaler Organisationen erleichtert wird.

Der Bericht weist darauf hin, dass Klima- und Umweltjournalisten seit Langem wegen mangelnder Objektivität kritisiert werden. In der “Literatur” heißt es jedoch, dass sich der Journalismus insgesamt “in der digitalen Landschaft von der Objektivität als Berufspraxis entfernt” habe. Einige Forscher hätten auf die Notwendigkeit hingewiesen, “über den Journalismus hinaus” zu denken und eine umfassendere Definition zu formulieren.

Man könnte argumentieren, dass man bereits “jenseits des Journalismus” ist, wenn man dafür bezahlt wird, ein Pudel zu sein. Wie George Orwell, der Autor von 1984, einmal schrieb: “Journalismus bedeutet, das zu drucken, was jemand anderes nicht gedruckt sehen will; alles andere ist PR”.

Leider scheint trotz aller Bemühungen um finanzielle Unterstützung eine gewisse Klimaskepsis bestehen zu bleiben. Die wissenschaftliche Meinung, dass der Mensch durch die Verbrennung von Kohlenwasserstoffen das Klimathermostat steuert, wird von einigen der weltweit besten Wissenschaftler angezweifelt. Gefälschte Zahlen, pseudowissenschaftliche Zuschreibungen des Wetters und die massive Verharmlosung der Rolle natürlicher Schwankungen überzeugen nicht jeden. Nach Ansicht des EJN bedeutet dies, dass dem Medienpublikum in vielen Ländern vorgegaukelt wird, die Ursachen des Klimawandels seien unklar. Man kann sicherlich sagen, dass die Ursachen des Klimawandels für diejenigen unklar sind, die an den wissenschaftlichen Entdeckungsprozess glauben, wie für den Nobelpreisträger für Physik 2022, Dr. John Clauser. Er sagte kürzlich, dass der Zusammenhang zwischen Temperatur und Kohlendioxid “Unsinn” sei. Oder der angesehene emeritierte Princeton-Professor William Happer, der auf die Frage, ob er sich zwischen “Klimaschwindel” und “Schwindel” entscheiden solle, antwortete, er bevorzuge “Schwindel”, könne aber mit “Schwindel” leben.

Für das von Milliardären finanzierte EJN sei dies “höchst problematisch”, da ein breites öffentliches Verständnis der Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels “dringend notwendig ist, um Klimaschutzmaßnahmen auf globaler Ebene zu unterstützen”.

Leider scheint der Bericht wieder einige beunruhigende Beweise dafür zu finden, dass einige Genossen nicht ganz mit den Wünschen des großen Klimabruders und der vom Wahrheitsministerium geförderten “soliden” Wissenschaft einverstanden sind. Die Bürger werden daran erinnert, dass zur Zeit der großen COVID-19-Pandemie “die Medien in vielen Ländern eindeutig mit den Positionen der Regierung in Bezug auf Impfvorschriften und Quarantäneanordnungen übereinstimmten – oft unter dem vereinheitlichenden Motto ‘wir stecken alle mit drin'”. Dieses Beispiel legt nahe, dass Journalisten weniger zögerlich sein sollten, wenn es darum geht, die Klimabotschaft im “öffentlichen Interesse” zu vertreten.

Angesichts der Tatsache, dass die Nachrichtenredaktionen der Welt voll von Journalisten sind, die versuchen, ihre manische Unterstützung für das Tragen von Stoffmasken, unglaubwürdige Computermodelle, jahrelange soziale Entfremdung und Schulschließungen, ungetestete und neuartige Medikamente, wirtschaftszerstörende Schließungen und lähmende Staatsverschuldung zu verbergen, könnte eine gewisse Besorgnis darüber bestehen, dass eine weitere “Science-Lite”-Kampagne letztlich zu mehr kriecherischer öffentlicher Rechenschaftspflicht, lächerlichem Spott und verminderter Glaubwürdigkeit führen könnte.