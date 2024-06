Agenten wegen politischer Ansichten bestraft: neue Enthüllungen durch FBI-Whistleblower

FBI-Whistleblower entlarvt “politischen Lackmustest” der Behörde

“Das Albtraum-Szenario”.

Es hat sich herausgestellt, dass das FBI Agenten bestraft, die die falschen politischen Ansichten vertreten.

Dies kam ans Licht, als ein FBI-Whistleblower interne Dokumente an John Solomon von Just The News weitergab.

Diese Dokumente zeigen, dass das FBI einen internen “politischen Lackmustest” für Sicherheitsfreigaben durchführt.

Der Whistleblower, der seit 12 Jahren im Dienst ist, wurde auf seine Loyalität zum Impfstoffmandat, zu Donald Trump und zum zweiten Verfassungszusatz überprüft.

Er beantwortete diese Fragen mit “falsch”. Daraufhin wurde er auf unbestimmte Zeit ohne Bezahlung vom Dienst suspendiert.

