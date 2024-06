Serbischer Präsident Vucic: Wir werden in 3–4 Monaten einen ausgeweiteten Krieg haben – Wir kontrollieren, was wir an Öl, Mehl, Zucker haben.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat der Schweizer Wochenzeitung Weltwoche ein langes Interview gegeben, in dem er verriet, dass Serbien die Reserven an Öl, Mehl und Zucker kontrolliert, weil es in 3 bis 4 Monaten einen Weltkrieg geben wird.

Da der serbische Präsident hervorragende Beziehungen zu Putin und Moskau unterhält, ist es möglich, dass Vucic weiß, was hinter den Kulissen vor sich geht, und dass er der NATO ein russisches Ultimatum gestellt hat, insbesondere nach dem Eingeständnis der Stationierung ukrainischer F-16-Kampfflugzeuge auf NATO-Stützpunkten in Rumänien und Polen.

‼️Serbia's President Vucic gives a dark outlook -All signs point to a major war in Europe‼️

“We are heading for a major catastrophe and it seems that the train has already left the station and can no longer be stopped. No one in the West is talking about peace anymore – only more… pic.twitter.com/P2r1wk24xi