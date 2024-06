Alandra wuchs in einer mächtigen satanischen Sekte auf: Hier spricht er über seine schrecklichen Erlebnisse

Alandra Markman wuchs in einer internationalen satanischen Sekte auf und wurde als Kind rituell missbraucht und gefoltert.

Im Gespräch mit seiner Leidensgenossin Anneke Lucas erzählt er, wie er den Pädophilen Jeffrey Epstein kennenlernte und wie sich Epsteins Netzwerk teilweise mit satanischen Todeskulten überschnitt.

Alandras Aussage zeigt, dass es ein großes und mächtiges weltweites Netzwerk gibt, das Kinder satanischem rituellem Missbrauch aussetzt.

Er erzählt auch von einem Kinderzwinger in Mexiko, wie er gefoltert wurde, um seine Identität zu löschen, und wie er gezwungen wurde, an Käfigkämpfen auf Leben und Tod teilzunehmen. All das passierte, bevor er 13 Jahre alt war.

Stellen Sie sich vor, wie reich und mächtig die Menschen sind, die dieser Sekte angehören. Und wenn man bedenkt, dass Epsteins Netzwerk bis ins Weiße Haus, ins Königshaus und darüber hinaus reichte. Die Welt wird von bösen Pädophilen regiert. Und sie tun so, als seien sie „normale“ Menschen.

