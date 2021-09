UK: Arzneimittelbehörde bestätigt, dass es innerhalb von 8 Monaten viermal so viele Todesfälle durch Covid-19-Impfstoffe gegeben hat wie durch alle anderen Impfstoffe zusammen in 20 Jahren

Die britische Arzneimittelbehörde hat auf eine Anfrage zur Informationsfreiheit geantwortet, in der sie wissen wollte, wie viele Todesfälle in den letzten 20 Jahren durch alle Impfstoffe verursacht wurden. Aus der Antwort geht hervor, dass es in nur acht Monaten viermal so viele Todesfälle durch Covid-19-Injektionen gab.

Die Anfrage wurde am 6. August 2021 per E-Mail an die Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (MHRA) gerichtet, in der ein Herr Anderson der MHRA folgende Fragen stellte:

Wie viele Todesfälle gab es bei allen Covid-19-Impfstoffen?

Gibt es andere Überwachungssysteme für das AI-Meldesystem wie das Yellow-Card-System?

Befinden sich die Covid-19-Impfstoffe noch in der Erprobung?

Wie viele Todesfälle gab es in den letzten 20 Jahren durch frühere Impfstoffe ohne Covid-19-Impfstoffe?

Was geschieht, wenn es einen neuen Impfstoff oder ein neues Medikament gibt? Welchen Prozess und welche Überwachung durchlaufen sie?

Ab wann wird die MHRA einen Impfstoff oder ein Medikament als unsicher für den Menschen einstufen?

Die MHRA antwortete natürlich mit dem üblichen „Wir verfügen nicht über diese Informationen“, wie es immer wieder von Regierungsstellen zu hören ist, insbesondere von Public Health England, das behauptet, es verfüge nicht über die Informationen über die Zahl der Menschen, die innerhalb von 28 Tagen nach einer Covid-19-Impfung gestorben sind, während Public Health Scotland durchaus in der Lage war, die Zahlen zu veröffentlichen.

Die MHRA bestätigte jedoch, dass sie neben den Spontanmeldungen im Rahmen des Yellow-Card-Systems auch andere epidemiologische Studien, anonymisierte elektronische Gesundheitsakten von Hausärzten und internationale Erfahrungen zur proaktiven Sicherheitsüberwachung heranzieht.

Die MHRA bestätigte auch, dass die derzeit im Vereinigten Königreich angebotenen Covid-19-Impfstoffe nur eine vorläufige Zulassung haben und dass diese Zulassungen keine Marktzulassung darstellen.

Auf die Frage nach der Zahl der Todesfälle durch andere Impfstoffe in den letzten zwanzig Jahren gab die MHRA die übliche roboterhafte Antwort, wie großartig die Covid-19-Impfstoffe sind und dass sie die „einzige wirksame Behandlung zur Verhinderung schwerer Erkrankungen durch Covid-19“ sind.

Stattdessen teilten sie mit, dass sie zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 25. August 2021 – also in einem Zeitraum von 20 Jahren und 8 Monaten – insgesamt 404 gemeldete unerwünschte Reaktionen auf alle verfügbaren Impfstoffe (mit Ausnahme der Covid-19-Injektionen) mit tödlichem Ausgang erhalten haben.

Aber wie verhält sich das im Vergleich zu der Zahl der gemeldeten Nebenwirkungen aller vorläufig zugelassenen Covid-19-Impfstoffe, die mit einem tödlichen Ausgang verbunden waren? Nun, seit der Einführung des Pfizer-Impfstoffs im Dezember 2020 gab es 534 gemeldete Todesfälle, was bedeutet, dass dieser „Impfstoff“ allein in nur 8 Monaten mehr Todesfälle verursacht hat als alle anderen Impfstoffe in den letzten 20 Jahren

Zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 25. August 2021 – einem Zeitraum von 20 Jahren und 8 Monaten – insgesamt 404 gemeldete unerwünschte Reaktionen auf alle verfügbaren Impfstoffe (mit Ausnahme der Covid-19-Injektionen) mit tödlichem Ausgang erhalten hatten.

Seit der Einführung des Pfizer-Impfstoffs im Dezember 2020 wurden 534 Todesfälle gemeldet, was bedeutet, dass dieser „Impfstoff“ allein in nur 8 Monaten mehr Todesfälle verursacht hat als alle anderen Impfstoffe in den letzten 20 Jahren

Die virale Vektorinjektion von AstraZeneca hat jedoch viel schlechter abgeschnitten: Seit Januar 2020 wurden der MHRA 1.083 Todesfälle gemeldet, mehr als doppelt so viele wie bei allen anderen Impfstoffen in den letzten 20 Jahren.

Außerdem wurden 17 Todesfälle gemeldet, die auf die Moderna-Impfung zurückzuführen sind, seit sie im Juni 2021 erstmals verabreicht wurde, und 28 Todesfälle, bei denen die Marke des Covid-19-Impfstoffs in dem Bericht nicht angegeben wurde.

Bis zum 15. September 2021 wurden der MHRA also insgesamt 1.662 Todesfälle als unerwünschte Reaktionen auf alle verfügbaren Covid-19-Impfstoffe im Vereinigten Königreich seit Jahresbeginn gemeldet.

Das bedeutet, dass es in nur acht Monaten viermal so viele Todesfälle aufgrund der Covid-19-Impfstoffe gegeben hat wie durch jeden anderen verfügbaren Impfstoff seit dem Jahr 2001, und jetzt wird diese experimentelle Behandlung Kindern verabreicht, bei denen keinerlei Risiko besteht, durch das Covid-19-Virus ernsthaft zu erkranken.

Die detaillierten Daten sind in der Quelle zu finden.