UK-Daten zeigen Sterblichkeitsspitzen bei Geimpften – 4–5 Monate nach Beginn der COVID-19-Impfkampagnen

Ein erneuter Blick auf die eigenen Daten

Maarten Fornerod

Ein Professor der Molekularbiologie sagte mir einmal, wie er Daten beurteilt:

„Ich glaube es nur, wenn ich den Unterschied aus zwei Metern Entfernung sehen kann.“

Ich glaube, die Diskussion drehte sich damals um Western Blots und den Wert von Quantifizierung und Statistik.

Unsere Veröffentlichung „Altersbereinigte nicht-COVID-19-Sterblichkeitsraten in Abhängigkeit vom COVID-19-Impfstatus“ im Journal of the Academy of Public Health wurde kürzlich von Dr. Mikolaj Raszek von Merogenomics besprochen, was mich dazu brachte, erneut über unsere eigenen Daten nachzudenken.

Insbesondere die ergänzende Abbildung S9, die eindeutig – aus zwei Metern Entfernung betrachtet – Spitzen in der allgemeinen nicht-COVID-Sterblichkeit bei Geimpften (Erste Dosis) zeigt, die sich im Zeitverlauf nach rechts verschieben, also von den älteren zu den jüngeren Altersgruppen.

Eine solche Verschiebung ist in den ungeimpften (Referenz-)Daten nicht vorhanden. Diese Verschiebungen korrelieren mit dem Beginn der Impfkampagnen im Vereinigten Königreich.

Wir erwähnen dies im Artikel als „mit dem Impfzeitpunkt assoziierte Sterblichkeitsspitzen“:

„Obwohl keine kausale Beziehung zwischen Übersterblichkeit und COVID-19-Impfung festgestellt werden kann, wurde bei mehreren Altersgruppen eine höhere altersbereinigte Nicht-COVID-19-Sterblichkeitsrate unter den Geimpften gefunden, die zusammen mit den mit dem Impfzeitpunkt assoziierten Sterblichkeitsspitzen weitere Forschung erfordert.“

Aber es gab eine Sache, die wir nicht verstanden: Warum die Verzögerung?

Der Beginn der Impfkampagne für die 80- und 90-Jährigen und Älteren war am 8. Dezember 2020, während der Sterblichkeitsgipfel dieser Altersgruppen etwa im Mai 2021 lag – also eine Verzögerung von fünf Monaten.

Wenn man den Impfverlauf in Großbritannien über verschiedene Altersgruppen hinweg betrachtet, treten ähnliche Verzögerungen auch in anderen Gruppen auf.

„Sprich nicht über das, was du nicht verstehst“ – das ist wohl ein guter Rat, wenn man will, dass eine Arbeit veröffentlicht wird. Also erwähnten wir diese Verzögerungen nicht im Detail.

Japanische Mikrodaten treten auf den Plan

Kürzlich besprach Dr. Phillip McMillan neue japanische Mikrodaten.

Eine Gruppe von Freiwilligen der Organisation Japanese United Citizen Stopping the mRNA Vaccine, geleitet von Prof. Emeritus Dr. Yasufumi Murakami (Tokyo University of Science), erwarb und analysierte individuelle Impf- und Sterbedaten von lokalen Behörden – insgesamt 21 Millionen COVID-19-Impfdatensätze.

Diese Daten wurden nicht veröffentlicht und stammen aus einer Gruppe, die gegen mRNA-Impfstoffe eingestellt ist. Das disqualifiziert die Daten nicht, stellt jedoch einen möglichen Interessenkonflikt dar.

(Quelle: Online-Pressekonferenz vom 13. Juli 2025, Dr. Yasufumi Murakami)

Die japanischen Mikrodaten zeigen einen verzögerten Anstieg der Gesamtsterblichkeit 3–4 Monate nach der COVID-Impfung.

Neue Analyse der britischen Daten

Inspiriert davon führte ich die folgende Analyse unserer bereits veröffentlichten Daten durch, die direkt aus dem Office for National Statistics (England) stammen:

Bestimmung der globalen Maxima in den verschiedenen Altersklassen der log10-transformierten altersstandardisierten Nicht-COVID-Sterblichkeitsraten (pro 100.000) mittels Spline-Interpolation

(die verrauschten und sterblichkeitsarmen Daten unter 40 Jahren wurden nicht verwendet). Ermittlung der Zeitpunkte des Beginns der COVID-19-Impfkampagnen für verschiedene Altersgruppen in England. Berechnung der Verzögerung (in Tagen) zwischen dem Beginn der Impfkampagne und dem Datum des globalen Maximums der allgemeinen Nicht-COVID-Sterblichkeit für jede Untergruppe.

Ergebnis

Der zeitliche Abstand zwischen dem Beginn der Impfkampagnen im Vereinigten Königreich und den Sterblichkeitsspitzen (Nicht-COVID) beträgt 118 bis 160 Tage, also etwa 4–5 Monate.

Dies scheint mit der 3–4-monatigen Verzögerung aus den japanischen Mikrodaten übereinzustimmen.

Äpfel und Birnen?

Vergleiche ich hier Äpfel mit Birnen? Sicherlich.

Die britischen Daten sind aggregierte Gesamtdaten, während die japanischen Daten individuelle Mikrodaten sind.

Außerdem berechne ich die Zeitdifferenz ab dem Beginn der Impfkampagne, nicht ab ihrer Mitte.

Wir verwenden Nicht-COVID-Sterblichkeit, während die japanische Analyse Gesamtsterblichkeit einschließlich COVID-bedingter Todesfälle umfasst.

Dennoch ist es interessant, dass auf zwei Kontinenten ähnliche zeitliche Verzögerungen zwischen Impfstart und Sterblichkeitsspitzen beobachtet werden können.

„Erfordert weitere Forschung.“