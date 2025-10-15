CO2-Klimanarrativ in vier Diagrammen widerlegt

Die gesamte Argumentation zur vom Menschen verursachten globalen Erwärmung basiert auf einem zentralen Thema: Der Anstieg des Kohlendioxidausstoßes (CO2) führt zu einer ungewöhnlichen und beispiellosen Erwärmung. Diese Erwärmung wird dann mit einer Vielzahl katastrophaler Klimakrisen einhergehen.

Ist das wirklich der Fall? Im Folgenden finden Sie vier Diagramme, die der Behauptung widersprechen, dass CO2 die Erwärmung vorantreibt. Diese Informationen stammen aus dem kürzlich veröffentlichten Buch „A Very Convenient Warming”.

33 Jahre Abkühlung

Gerade als die CO2-Emissionen des Menschen Mitte des 20. Jahrhunderts zu steigen begannen, kam es auf unserem Planeten zu einem 33-jährigen Temperaturrückgang, der viele Ende der 1970er Jahre zu der Vorhersage veranlasste, dass wir in eine neue Eiszeit eintreten würden.

Mehr als 300 Jahre Erwärmung

Unser aktueller Erwärmungstrend begann Ende des 17. Jahrhunderts und beendete die kälteste Periode der letzten 10.000 Jahre (Kleine Eiszeit). Die ersten fast 250 Jahre der Erwärmung fanden bei nahezu historischen CO2-Tiefstwerten und extrem geringen menschlichen Emissionen statt.

1.000 Jahre, in denen CO2 NICHT für die Erwärmung verantwortlich war

In den letzten 10.000 Jahren gab es neun Erwärmungsperioden, die alle wärmer waren als heute und alle bei sehr niedrigen CO2-Konzentrationen auftraten.

8.000 Jahre steigender CO2-Ausstoß und sinkende Temperaturen

Die wärmsten Temperaturen der letzten 100.000 Jahre wurden während des Holozän-Optimums (vor 8.000 Jahren) gemessen. Seitdem sind die Temperaturen gesunken, wenn auch mit Unterbrechungen.