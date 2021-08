UK: Radiomoderator Jeremy Clarkson hat „kommunistische“ Regierungsberater angeprangert, weil sie die Bevölkerung für immer einsperren wollen

Clarkson äußerte sich in einem Interview mit der Radio Times.

„Ich denke, die Politiker sollten den Kommunisten von Sage (SAGE ist dafür verantwortlich, dass den Entscheidungsträgern rechtzeitig und koordiniert wissenschaftliche Gutachten zur Verfügung gestellt werden, um regierungsübergreifende Entscheidungen im Cabinet Office Briefing Room (COBR) zu unterstützen. Die von SAGE bereitgestellten Ratschläge stellen keine offizielle Regierungspolitik dar) mitteilen, dass sie zurück in ihre Kiste gehen sollen“, sagte er. „Lasst uns einfach alle mit gedrückten Daumen und einem Lächeln durchs Leben gehen. Ich kann sehen, dass Boris nicht öffnen, sondern uns wieder in den Lockdown schicken wird. Aber wenn das 4 Jahre dauert…oder wer weiß, vielleicht auch 40 Jahre.“

Der ehemalige Top-Moderator machte deutlich, dass der Preis für Freiheit das unvermeidliche Risiko des Todes ist.

„Wenn es für immer sein soll, sollten wir es öffnen, und wenn du stirbst, dann stirbst du“, sagte er.

Zwar wurden einige COVID-Beschränkungen in England am 19. Juli aufgehoben, doch sind Auslandsreisen nach wie vor gefährlich, und die Menschen sind nach wie vor gezwungen, sich selbst zu isolieren und in einigen Bereichen Masken zu tragen.

Der Guardian warf Clarkson sofort vor, „ungehobelt und unsensibel“ zu sein, obwohl er selbst mit COVID infiziert war und sich letztes Weihnachten davon erholt hat.

Die Anspielung des Senders auf „kommunistische“ Regierungsberater ist zweifellos eine Anspielung auf die SAGE-Beraterin Susan Michie, ein stolzes Mitglied der Kommunistischen Partei, die so hartgesotten ist, dass sie den Spitznamen „Stalins Kindermädchen“ erhielt.

Bei einem Fernsehauftritt auf Channel 4 wurde Michie gefragt, wie lange die Maskenpflicht und die soziale Distanzierung noch andauern sollten, worauf sie antwortete: „für immer“.

Als sie daraufhin gefragt wurde, ob ihre lebenslange Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei ihre Überzeugungen beeinflusse, blieb Michie die Antwort schuldig.

Ein wütender Twitter-Mob sprang daraufhin zu ihrer Verteidigung auf und behauptete, dass die bloße Frage des männlichen Moderators an Michie ein frauenfeindlicher Angriff sei.

Wie wir bereits berichtet haben, wurde die Frage, wie lange die Coronavirus-Beschränkungen in Kraft bleiben werden, dem isländischen Chef-Epidemiologen gestellt, der bejahte, dass die Regeln bis zu fünfzehn Jahre in Kraft bleiben könnten.