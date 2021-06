UK: Regierung macht Rückzieher bei Impfpässen

Die britische Regierung will ihren Plan aufgeben, den Gesundheitspass zur Voraussetzung für Großveranstaltungen zu machen, berichtet The Telegraph. Beamte, die an dem Zertifikat arbeiten, glauben, dass es nicht praktikabel ist. Es gibt keine Chance, das Gesetz zu ändern, um seine Verwendung in Großbritannien durchzusetzen.

„Es wird nicht passieren“, sagte eine gut platzierte Regierungsquelle, die dem Projekt nahe steht. „Alle sagen, es ist tot.“

Die britische Regierung hat erstmals im Februar Interesse an den Impfpässen bekundet. Sie waren Teil des Plans der Regierung, die Gefangenschaft zu beenden.

Innerhalb Großbritanniens ist der Pass Gegenstand von Kontroversen, selbst von den unterwürfigsten. Die Minister haben eine Gesetzesänderung in Erwägung gezogen, um Impfpässe bei Veranstaltungen wie Fußballspielen, Konzerten, Festivals und Geschäftskonferenzen zu verlangen.

Boris Johnson hat bereits ausgeschlossen, dass sie für lebenswichtige Aktivitäten wie den Besuch des Supermarkts oder des Hausarztes verwendet werden, und er hat angedeutet, dass er nicht für ihre Verwendung in Bars und Restaurants ist.

Einige Mitglieder der Arbeitsgruppe, die Teil der Exekutive ist und die Zertifizierungen studiert hat, gehen noch weiter und glauben, dass das Schema nicht praktikabel ist. Besucher aus Übersee haben nicht die NHS-Bescheinigungsanwendung, was das System untergräbt.

Andere weisen darauf hin, dass es einige medizinische Ausnahmen für die Impfungen gibt, wie z. B. Menschen mit allergischen Reaktionen und Jugendliche, was die Regelung zusätzlich erschwert.

Israel, dessen Gesundheitspass zum Vorbild wurde, das von der britischen Regierung genau studiert wurde, wird seinen „grünen Pass“ bald aufgeben.