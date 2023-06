Großbritannien engagiert sich als Onkel Sams Kriegstreiber und will als Gegenleistung ein dringend benötigtes Handelsabkommen

Finian Cunningham

Realitätscheck: Das kriegslüsterne Großbritannien und die USA führen die Welt in den Abgrund.

Der britische Premierminister Rishi Sunak reiste letzte Woche nach Washington, um mit einem ruchlosen Deal zu werben. Nach dem Brexit strebt Großbritannien einen begehrten bilateralen Handelspakt mit den Vereinigten Staaten an, und um die Gunst von Onkel Sam zu erlangen, bieten die Briten an, ihre Rolle als oberster Provokateur im Stellvertreterkrieg gegen Russland zu verstärken.

Während des zweitägigen Besuchs des britischen Premierministers in Washington gaben US-Präsident Joe Biden und Sunak die üblichen Plattitüden über die „besonderen Beziehungen“ ihrer Länder zum Besten. Sunak fügte ein neues, salbungsvolles Epitheton hinzu, indem er die USA und Großbritannien als die „unverzichtbare Allianz“ der Welt bezeichnete.

Ganz oben auf der Tagesordnung des Gipfels im Weißen Haus standen der Konflikt in der Ukraine, Russland, China und Handelsfragen.

Biden und Sunak stellten eine „Atlantische Erklärung“ vor, die eine engere Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit, Militär und künstliche Intelligenz verspricht.

Allerdings fehlte auf amerikanischer Seite jede konkrete Zusage für ein neues bilaterales Handelsabkommen. Als Großbritannien im Jahr 2020 die Europäische Union verließ, wurde der historische Austritt aus diesem Handelsblock bewusst mit dem Ziel vollzogen, eine alternative Sonderhandelsvereinbarung mit den Vereinigten Staaten abzuschließen.

Die konservative Regierung hatte den britischen Wählern bei den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2019 die Sicherung eines Handelspakts zwischen den USA und Großbritannien versprochen. Fast vier Jahre später ist London jedoch nicht näher daran, sich an das amerikanische Floß zu binden, nachdem es sich von der EU gelöst hat. Dieses Auseinanderdriften hat in Großbritannien zu beispiellosen wirtschaftlichen und politischen Turbulenzen geführt.

Sunak ist der dritte britische Premierminister, mit dem Biden als Präsident zu tun hatte, was die instabile Politik in Großbritannien widerspiegelt, die durch die Schwierigkeiten nach dem Brexit ausgelöst wurde.

Die Sicherung eines Handelsabkommens mit den Vereinigten Staaten ist für London ein vorrangiges Anliegen. Da Washington unter der Regierung Biden eine protektionistischere Wirtschaftspolitik verfolgt, ist Großbritannien sehr daran interessiert, Zugeständnisse für den Zugang zur amerikanischen Wirtschaft zu erhalten.

Diese angespannte Situation macht Londons Rolle als Washingtons globaler Handlanger noch gefährlicher als sonst. Um sich wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen, ist Großbritannien mehr denn je bereit, die imperialistischen Feindseligkeiten der USA gegenüber Russland und China zu eskalieren. Diese Feindseligkeiten werden durch Washingtons eigenen imperialen Niedergang als einstige „einzige Supermacht“ und „globaler Hegemon“ angetrieben.

Während seines Treffens im Weißen Haus stellte Sunak Großbritannien und die Vereinigten Staaten als die beiden wichtigsten militärischen Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland vor. Er sagte auch, dass Großbritannien eine führende Rolle bei der Festigung des neuen Militärbündnisses – AUKUS – zwischen Australien, dem Vereinigten Königreich und den USA übernehmen werde. Dieses Bündnis, das die Lieferung von atomgetriebenen U-Booten an Australien vorsieht, zielt ausdrücklich darauf ab, China im asiatisch-pazifischen Raum entgegenzutreten. In einem affektierten Versuch, tiefgründig zu klingen, sagte Sunak, die Sicherheit des Atlantiks sei von der Sicherheit im asiatisch-pazifischen Raum „untrennbar“.

Im Ukraine-Konflikt hat sich Großbritannien in den letzten 16 Monaten als oberster Provokateur der NATO hervorgetan. Während seines Besuchs in Washington prahlte Sunak damit, dass Großbritannien Kampfpanzer und Raketen mit größerer Reichweite liefert und ukrainische Piloten an den bald zu liefernden F-16-Kampfjets aus amerikanischer Produktion ausbildet.

Der britische Premierminister machte es sich auch zur Aufgabe, andere europäische NATO-Mitglieder dazu zu bewegen, ihre militärische Unterstützung für die Ukraine zu erhöhen (d.h. Waffen des Pentagons zu kaufen). Sehr zur Freude Washingtons, zweifellos.

Der Krieg in der Ukraine erreicht ein gefährlicheres Stadium der direkten Konfrontation der NATO mit Russland. Der bisher „unerklärte Krieg“ könnte sich zu einem umfassenden Konflikt zwischen atomar bewaffneten Staaten ausweiten.

Während Sunak das Weiße Haus besuchte – es war sein viertes Treffen mit Biden innerhalb von vier Monaten – begann das von der NATO unterstützte Kiewer Regime seine seit langem erwartete Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte. Berichten zufolge wurden bei den jüngsten Kämpfen von der NATO gelieferte Panzer zerstört.

Die kürzlich von Großbritannien gelieferten Storm Shadow-Marschflugkörper – mit einer Reichweite von 300 km die weitreichendste aller bisher von der NATO gelieferten Raketen – haben russisches Gebiet ins Visier genommen. Einige der britischen Waffen haben zivile Zentren getroffen und Todesopfer gefordert.

London hat auch Artilleriegranaten mit abgereichertem Uran an das ukrainische Militär geliefert, was Moskau wütend als „Entfesselung schmutziger Bomben“ verurteilt hat.

Großbritannien hat von allen 31 NATO-Mitgliedstaaten die meisten Spezialeinheiten zur Unterstützung der Ukraine vor Ort entsandt.

Nach dem Brexit befindet sich Großbritannien in einer selbstverschuldeten Zwickmühle. Es hat an Einfluss in der EU, dem größten Handelsblock der Welt, verloren, aber Londons eingebildete Träume vom „Global Britain“ haben sich nicht erfüllt. Weit gefehlt. Großbritanniens Wirtschaft und Gesellschaft brechen unter ihrem eigenen Gewicht aus Armut, Ungleichheit und Korruption zusammen (wie die Multimilliardärsgattin von Sunak, die ihre Steuern nicht in Großbritannien zahlt).

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben Großbritannien trotz all der Rhetorik über eine „besondere Beziehung“ keinen Rettungsanker in Form eines maßgeschneiderten bilateralen Handelsabkommens zugeworfen. Abgeschlagen ist London ein gefährliches Gebilde (gefährlicher als sonst). Wirtschaftlicher Zwang könnte dazu führen, dass Großbritannien die Rolle des imperialen Vollstreckers von Uncle Sam noch beflissener betreibt.

Das perfide Albion hat bereits bei mehreren Provokationen Russlands im Ukraine-Konflikt mitgewirkt. Für die Kriegstreiber in Washington, die eine Konfrontation mit Russland und China vorantreiben wollen, ist die hilfsbedürftige britische Bulldogge in einer angemessenen Verfassung, um als noch bösartigerer Kampfhund zu agieren.

Lächerlicherweise bezeichnete Biden sein Treffen mit Sunak als vergleichbar mit dem ersten Treffen zwischen Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill im Weißen Haus zur Planung der D-Day-Invasion in Europa. Die Arroganz und die wahnhafte Verzerrung der Geschichte sind verblüffend.

„Und ich bin zuversichtlich, dass das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten die Welt weiterhin zu mehr Frieden, Wohlstand und Sicherheit für alle führen werden“, sagte Biden.

Realitätscheck: Das kriegstreiberische Großbritannien und die USA führen die Welt in den Abgrund.