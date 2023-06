Transhumanismus: Der Tanz mit dem digitalen Teufel

Viele Menschen tun die Warnungen vor dem Transhumanismus leichtfertig ab und erkennen nicht, dass sie in die raffinierteste Falle der Menschheitsgeschichte getappt sind; eine Falle, die Utopie verspricht, aber Zerstörung bringt. Dieser Artikel ist ein unverzichtbarer Denkanstoß, der den Titel meines neuesten Buches, The Evil Twins of Technocracy and Transhumanism, unterstreicht.

Das alte Sprichwort ist immer noch wahr: „Wenn du mit dem Teufel tanzt, wirst du verbrannt werden.“ ⁃ TN-Redakteur

Der Transhumanismus ist eine materialistische Umkehrung spiritueller Bestrebungen, die verspricht, einen Himmel auf Erden zu schaffen und dafür unsere Seelen mit Maschinen zu verschmelzen.

Der Transhumanismus hat sich von einer Randphilosophie zum Geist unserer Zeit entwickelt. Nach der Definition ihres Helden Max More steht die Transhumanismus-Bewegung für die „Fortsetzung und Beschleunigung der Evolution intelligenten Lebens über seine derzeitige menschliche Form und seine menschlichen Grenzen hinaus mithilfe von Wissenschaft und Technologie“. In der Populärkultur fungiert der Transhumanismus als eine dunkle Techno-Religion, die sich in die geistlose Leere des Atheismus ausbreitet. In dieser Neo-Religion sind die Transhumanisten die Wüstenväter, die in der Wüste prophetische Visionen beschwören.

Ihre Prophezeiungen, die unterschiedliche Meinungen zulassen, zeichnen verschiedene Wege durch biologische und kulturelle Eugenik auf. Diese gipfeln im digitalen Darwinismus – oder einem Algorithmus des Überlebens des Stärkeren. Die menschlichen Körper und Gehirne sollen optimiert werden. Kulturen sollen durch Social Engineering von unangepassten Normen gesäubert werden. Digitale Gehirne und mechanische Körper, die von biologischen Designs inspiriert sind, sollen ins Leben gerufen werden. Diese hyperintelligenten Wesen werden mit Menschen verschmelzen und symbiotische Kollektive bilden. Die entstehenden Superorganismen werden um die Vorherrschaft konkurrieren.

Wie bei den landwirtschaftlichen und industriellen Revolutionen ist die Technologie ein entscheidender Faktor im Kampf um die Weltmacht. Diesem Prinzip folgend glauben die meisten Transhumanisten, dass denkende Maschinen uns in naher Zukunft übertreffen werden. Die gottähnliche künstliche Intelligenz wird die „letzte Erfindung“ der Menschheit sein. Danach haben wir nichts weiter zu tun, als uns zu entspannen und die Show zu genießen. Sollten unsere digitalen Götter Gnade walten lassen, wird der Mensch wie ein Parasit in einem mechanischen Wirt überleben.

Man möge dem Leser verzeihen, wenn das nicht nach dem Himmel auf Erden klingt. Die Diskrepanz zwischen den transhumanen Fantasien und der erlebten Realität ist zuweilen komisch. Wenn ein funktionierender Prototyp abhebt, ist die Ähnlichkeit beunruhigend. Jedes Mal, wenn ich zu dem Schluss komme, dass der Transhumanismus nur ein Cargo-Kult ist, kommt eine weitere Ladung echter Fracht an. CRISPR hat es zum Beispiel ermöglicht, Gene mit bemerkenswerter Präzision zu verändern. Die Verheißung von Designer-Babys und freiwilligen Gentherapien liegt, wie man uns sagt, kurz hinter dem Horizont. Außerhalb von klinischen Versuchen ist die direkte Genbearbeitung jedoch durch die FDA eingeschränkt.

Derzeit wird die biotechnologische Eugenik am Menschen durch In-vitro-Fertilisation und genetische Präimplantationstests durchgeführt. Bei diesem Verfahren werden die Eierstöcke einer Kundin dazu gebracht, eine Reihe von Eizellen zu produzieren. Diese werden befruchtet und eingefroren. Die Zellproben werden auf genetische Krankheiten untersucht. Gegen eine zusätzliche Gebühr können Unternehmen wie Genomic Prediction Inc. auf Gene für Zwergwuchs und niedrige Intelligenz testen. Nach Abschluss der Analyse wird ein besserer Embryo in die Gebärmutter eingesetzt. Die Verlierer kommen in die Kinderabteilung.

An der Cyborg-Front werden fortschrittliche Prothesen und Gehirnimplantate regelmäßig für medizinische Zwecke eingesetzt. Rund 160 000 Geräte zur Tiefenhirnstimulation wurden implantiert, um Krampfanfälle, Parkinson-Zittern, Suchtimpulse und chronische Depressionen zu unterdrücken. Das ist wie ein Herzschrittmacher im Schädel, der die Stimmung verändern kann. Echte Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCI) haben im letzten Jahrzehnt ebenfalls enorme Fortschritte gemacht. Inzwischen wurden diese Geräte mehr als 50 Patienten implantiert und ermöglichen es ihnen, allein mit ihrem Verstand Roboterglieder zu bedienen und Text auf dem Bildschirm zu tippen.

Zu den führenden BCI-Unternehmen gehören Blackrock Neurotech, das von dem Silicon-Valley-Milliardär Peter Thiel unterstützt wird, und das neuere Start-up-Unternehmen Synchron. Nach der FDA-Zulassung und massiven Investitionen von Bill Gates und Jeff Bezos ist Synchron auf dem Vormarsch. Wie viele in diesem Bereich möchte auch CEO Tom Oxley von der Heilung zur Verbesserung übergehen. Er hofft, dass Synchron-Implantate es gesunden Kunden eines Tages ermöglichen werden, ihre Emotionen in die Gehirne anderer Menschen zu „werfen“. Stellen Sie sich das als synthetische Empathie vor.

„Wie wäre es, wenn Sie statt Ihrer Worte Ihre Emotionen einsetzen könnten? Nur für ein paar Sekunden. Und [andere Menschen] wirklich fühlen lassen, was Sie fühlen“, sagte Oxley im Juni 2022 bei einem TED-Talk. „In diesem Moment würden wir erkennen, dass der notwendige Gebrauch von Worten, um unseren aktuellen Zustand auszudrücken, immer zu kurz greifen würde. Das volle Potenzial des Gehirns würde dann freigesetzt werden.

Neuralink von Tesla- und SpaceX-CEO Elon Musk ist unter anderem deshalb bekannter als seine Konkurrenten, weil er sein „whole brain interface“ als zukünftiges kommerzielles Gerät anpreist. Tatsächlich warnt Musk, dass es für die menschliche Relevanz im Zeitalter der KI notwendig sein wird. „Wenn wir eine digitale Superintelligenz haben, die einfach viel schlauer ist als jeder Mensch auf … Artniveau, wie mildern wir dann das Risiko?“, fragte er auf der letztjährigen Neuralink Show and Tell. „Und selbst in einem gutartigen Szenario, in dem die KI sehr wohlwollend ist, wie sollen wir dann überhaupt mitmachen?“ Musks Lösung ist, „ein Stück Schädel durch eine Smartwatch zu ersetzen“.

Künstliche Intelligenz steht an der Spitze all dieser Technologien. Nach einem langen „KI-Winter“ haben sich die Möglichkeiten des maschinellen Lernens in den vergangenen 10 Jahren explosionsartig entwickelt. Künstliche neuronale Netze simulieren die miteinander verbundenen Neuronen des Gehirns und liefern nicht-deterministische Algorithmen, die nicht programmiert, sondern trainiert werden. Die besten Systeme lernen von selbst.

„Die von der KI erforschte Realität … könnte sich als etwas anderes erweisen als das, was sich die Menschen vorgestellt haben“, schrieb Ex-Google-Chef Eric Schmidt in The Age of AI (2021). „Die Vorhersagen der gnostischen Philosophen über eine innere Realität jenseits der gewöhnlichen Erfahrung könnten sich als neue Bedeutung erweisen. … Manchmal wird das Ergebnis die Enthüllung von Eigenschaften der Welt sein, die jenseits unserer Vorstellung lagen – bis wir mit Maschinen zusammenarbeiteten.“

Jüngste Durchbrüche haben es der KI ermöglicht, die Genomsequenzierung, die 3D-Proteinmodellierung, die Radiologie und die Analyse von Gehirnströmen, die Datenauswertung, die Gesichtserkennung, die Verarbeitung natürlicher Sprache, die Abbildung sozialer Netzwerke, die Bewertung von Aktien, das Spielen, das autonome Fahren, Robotermanöver, Überwachungsauslöser, die Vorhersage von Verbrechen, die Kampfsimulation, die Aufklärung auf dem Schlachtfeld, die Zielerfassung und die Steuerung von Waffensystemen zu meistern. In jedem Fall übertrifft die KI die menschliche Leistung.

Zugegebenermaßen handelt es sich bei diesen Anwendungen um künstliche „enge Intelligenz“, d. h. ihre Aufgaben sind auf einen einzigen Bereich beschränkt. Die führenden Technologieunternehmen planen jedoch, diese kognitiven Module zu einer künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI) zu verschmelzen – einem flexiblen künstlichen Geist, der in mehreren Bereichen denken und handeln kann. Angesichts der blitzschnellen Verarbeitung, der riesigen Datensätze und des nahezu unbegrenzten Speichers sind sich einige im Silicon Valley sicher, dass die AGI den Menschen übertreffen und zu einer digitalen Gottheit werden wird. Diese Möglichkeit hat Techies in den metaphysischen Wahnsinn gelockt.

In der Tat werden für die Anhänger der AGI die Grenzen von Zeit und Raum bald überwunden sein. „Alles Wissen – vergangenes, gegenwärtiges und zukünftiges – kann durch einen einzigen, universellen Lernalgorithmus aus Daten abgeleitet werden“, schreibt der Informatiker Pedro Domingos in The Master Algorithm (2015). „Tatsächlich ist der Master-Algorithmus das Letzte, was wir jemals erfinden müssen, denn sobald wir ihn loslassen, wird er alles andere erfinden, was erfunden werden kann.“

Vergangenen November stellte OpenAI ChatGPT vor, eine fortgeschrittene Sprach-KI, bekannt als Chatbot. GPT wurde mit unzähligen E-Büchern, der gesamten Wikipedia und dem größten Teil des Internets trainiert. Auf der Grundlage dieses Korpus kann er kohärente Aufsätze schreiben, originelle Belletristik verfassen, Computerprogramme schreiben und Gedichte verfassen (schreckliche Gedichte, aber dennoch Gedichte). Anstatt wirklich zu verstehen, was es schreibt, sagt GPT einfach das relevanteste nächste Wort in einem Satz voraus, basierend auf dem, was Menschen zuvor gesagt haben. Da sich die Sätze zu Absätzen addieren, ist das endgültige Dokument, das GPT innerhalb eines Augenblicks erstellt, oft besser als alles, woran ein mittelmäßiger Autor stundenlang arbeiten könnte.

Microsoft hat 10 Milliarden Dollar in das Projekt gesteckt. Die Führungskräfte und Investoren, die sich zum Weltwirtschaftsforum 2023 im schweizerischen Davos versammelt hatten, gerieten in einen wahren Kaufrausch. Seitdem hat das Versprechen der künstlichen Intelligenz die Aktienkurse in die Höhe getrieben und die Fantasie der Öffentlichkeit angeheizt. Bill Gates ist sich sicher, dass GPT das E-Learning – also die digitale Gehirnwäsche – zum weltweiten Standard machen wird. Um nicht ins Hintertreffen zu geraten, haben Google, Meta, Amazon und der chinesische Tech-Riese Baidu ihre eigenen, noch nicht ausgereiften Chatbots in den Ring geworfen.

Manchmal sind die Ergebnisse brillant. Zu anderen Zeiten sind sie urkomisch oder dumm – ähnlich wie die Äußerungen eines Kindes. Da wir Menschen darauf getrimmt sind, dem gesprochenen oder geschriebenen Wort ein Gefühl zuzuschreiben, lösen Chatbots unsere kognitive Neigung zum Anthropomorphismus aus. Daher sind Chatbots ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer intensiven Mensch-Maschine-Beziehung, einer „Mensch-KI-Symbiose“. Die Sprache stellt eine direkte Verbindung zwischen unserem Verstand und der digitalen Welt her.

Am Anfang war das Wort, und das Wort ist Fleisch geworden. Und das Fleisch lernte zu codieren. Dann lernte der Code, zu codieren.

Alle diese Elemente konvergieren zu einem zivilisatorischen Wandel. Ein Faktor sind die Auswirkungen der aktuellen Technologie auf die reale Welt. Auch wenn sich die wirtschaftlichen Aussichten verschlechtern und der soziale Zusammenhalt schwindet, schreitet eine Reihe von gefährlichen Technologien weiter voran. Ein weiterer Faktor, der aus der Werbeabteilung kommt, ist der transhumane Inhalt der Propaganda und die entsprechenden Veränderungen in der öffentlichen Psyche. Von West nach Ost werden unsere kollektiven Narrative umgestaltet. Den neuesten Schlagzeilen zufolge wird unser Schicksal von der Maschine bestimmt.

Der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, kündigte auf dem Forum 2016 die „vierte industrielle Revolution“ an und beschrieb sie als „die Verschmelzung der physischen, digitalen und biologischen Welt“. Seitdem ist das, was eine Science-Fiction-Philosophie am Rande war, zu einer globalen Unternehmensagenda geworden. In Davos wimmelt es nur so von Führungskräften und Spitzenbeamten. Es ist offensichtlich, dass ein Teil unserer Elite mit der Idee einer Verschmelzung von Mensch und Maschine liebäugelt. Man muss ihre Träume nicht als Realität akzeptieren, um zu wissen, dass sie reale Auswirkungen auf unser Leben haben werden, wie minderwertig die Übersetzung auch sein mag.

Als wirtschaftliches Paradigma mit dazugehörigen politischen Vorschlägen ist die vierte industrielle Revolution eine kraftvolle Manifestation verschiedener Technokulte des 21. Jahrhunderts. In dieser heterodoxen Bewegung wird die Technologie als die höchste Macht gepriesen. Ihr gemeinsamer Mythos ist einfach: Unsere Entstehung war eine langsame biologische Evolution und dann eine schnelle kulturelle Evolution. Tod und Leid strömen wie Abgase aus diesen Schöpfungsmotoren. Sie sind technische Probleme, die gelöst werden müssen. Daher verspricht das transhumane Evangelium eine exponentielle Explosion der digitalen Evolution. Bald wird diese Apokalypse die technologische Singularität enthüllen, wenn künstliche Gehirne und Körper unsere mageren Kapazitäten übersteigen.

Von diesem Mythos gibt es so viele Varianten wie Hindu-Gurus oder protestantische Konfessionen. Der „Transhumanismus“ ist eine vergleichsweise zahme Variante: Der Mensch wird lediglich durch Gentechnik und bionische Anhängsel aufgerüstet. Digitale Implantate oder injizierte Nanoroboter werden unsere Gehirne zu gottähnlicher künstlicher Intelligenz verschmelzen. Cyborgs werden die Erde beherrschen.

Der „Posthumanismus“ hingegen zielt auf eine fernere und radikalere Zukunft ab. Unsere künstlichen „Geisteskinder“ werden ihre menschlichen Eltern vollständig verdrängen. Der virtuelle Himmel und der Weltraum werden von digitalen und mechanischen Wesen bevölkert sein, die unsere armselige Vorstellungskraft weit übersteigen. An diesem Punkt werden entweder unsere Seelen in Einsen und Nullen verwandelt oder das menschliche Leben wird für unsterbliche Maschinen zu einer fernen Erinnerung.

Der Technologe Ray Kurzweil sagt eine Zukunft voraus, die zwischen diesen beiden Extremen liegt. „Die Singularität wird den Höhepunkt der Verschmelzung unseres biologischen Denkens und unserer Existenz mit unserer Technologie darstellen“, schrieb er in The Singularity Is Near (2005), „was zu einer Welt führt, die immer noch menschlich ist, aber über unsere biologischen Wurzeln hinausgeht. Nach der Singularität wird es keine Unterscheidung mehr zwischen Mensch und Maschine oder zwischen tatsächlicher und virtueller Realität geben“. Kurzweil sagt voraus, dass dies bis 2045 geschehen wird.

Der Begriff „Singularität“ ist eine Anspielung auf die mathematische Singularität, bei der eine Exponentialkurve auf einem Diagramm ins Unendliche verschwindet. Der Begriff wurde von dem Science-Fiction-Autor Vernor Vinge übernommen, der wenig Hoffnung hatte, dass die Menschheit die Transzendenz der maschinellen Intelligenz überleben würde. „Innerhalb von dreißig Jahren“, erklärte er 1993 auf einer Konferenz für Raumfahrttechnik, „werden wir über die technologischen Mittel verfügen, um übermenschliche Intelligenz zu schaffen. Kurz danach wird das Zeitalter der Menschheit zu Ende sein.“

Heute, im Jahr 2023, ist der breiten Öffentlichkeit bekannt, dass Microsoft und Google sich in einem Wettrüsten um die Schaffung künstlicher Intelligenz befinden. Chinesische Unternehmen, die vom kommunistischen Staat kontrolliert werden, wie z. B. Baidu, haben die gleichen Ambitionen geäußert. Der Gewinner wird der Erste sein, der versucht, Gott in silico zu erschaffen. Aus einer darwinistischen Perspektive werden die am besten angepassten Algorithmen überleben.

Als Antwort darauf hat sich Elon Musk mit seinem neuen Unternehmen X.AI in das Wettrüsten eingeschaltet. „KI+Mensch vs. KI+Mensch ist die nächste Phase“, twitterte Musk im Februar, „aber der menschliche Teil wird mit der Zeit an Bedeutung verlieren, außer vielleicht als Wille [d.h. Willenskraft], so wie unser limbisches System zu unserem Kortex ist.“ Einerseits prognostiziert Musk die abnehmende Bedeutung des Menschen, andererseits umwirbt er, um Verbündete zu gewinnen, die Konservativen mit seiner Haltung zur Redefreiheit und zum Pro-Natalismus.

Viele Konservative sind bereit, einen solchen Pakt mit dem digitalen Teufel einzugehen. Es ist nur natürlich, dass die Rechte nach weltlicher Macht strebt, und sei es nur, um die Tradition vor feindlichen Kräften zu schützen. Die Umarmung des reichsten Transhumanisten der Welt mag ein notwendiges Übel sein. Aber wenn man nach dem halb gegessenen Apfel greift, sollte man nicht vergessen, was für ein Schnäppchen gemacht wird. Neben Musks Versprechen einer „maximal wahrheitssuchenden“ AGI, die frei von politischer Korrektheit ist, bietet X.AI auch Neuralink-Gehirnimplantate, Optimus-Androidensklaven, Tesla-„Roboter auf Rädern“, Verträge mit der US-Regierung, chinesische finanzielle Unterstützung und SpaceX-Fluchtkapseln für den Notfall.

Manche sehen in Musk einen Cyborg-Cäsar, der gegen die KI-Pläne der von der Linken dominierten Tech-Giganten kämpfen wird. In meinen Augen ist dies eher ein archetypischer Kampf zwischen zwei Übeln, wie Ahriman gegen Luzifer. Wir werden auf dem ganzen Weg nach unten unseren eigenen Dämonen begegnen.

Der Transhumanismus ist eine materialistische Umkehrung der spirituellen Bestrebungen. Anstelle der westlichen Auferstehung oder der östlichen Reinkarnation wird die eigene Psyche durch digitale Replikation weiterleben. Anstatt eine höhere Macht um Gnade zu bitten oder die Musik der Sphären anzurufen, wollen Transhumanisten die vulkanische Kraft der Evolution nutzen, um das Himmelstor zu ihren eigenen Bedingungen zu stürmen. Göttliche Formen sind zu erschaffen, nicht anzustreben. Ihre Welt – und stellvertretend auch unsere – ist ein Labyrinth aus mystischer Schizophrenie.

Es gibt auch eine starke Dosis von satanischem Trotz, wenn auch mit einem Augenzwinkern. Dies wurde in dem berüchtigten Essay „Lob des Teufels“ des Erz-Transhumanisten Max More von 1989 deutlich, in dem er schrieb:

„Luzifer“ bedeutet „Lichtbringer“, und das sollte uns einen ersten Hinweis auf seine symbolische Bedeutung geben…. Luzifer ist die Verkörperung der Vernunft, der Intelligenz, des kritischen Denkens. Er steht gegen das Dogma von Gott und alle anderen Dogmen. Er steht für die Erforschung neuer Ideen und neuer Perspektiven auf der Suche nach der Wahrheit.

Einige Beobachter stellen eine Ähnlichkeit zwischen dem luziferischen Transhumanismus von More und den Überzeugungen der antiken Gnostiker fest, die nach Gnosis – also direkter spiritueller Erkenntnis – strebten, anstatt sich dem Glauben durch den orthodoxen christlichen Glauben zu unterwerfen. Die Gleichsetzung der beiden lässt jedoch einen entscheidenden Unterschied außer Acht. Die Gnostiker lehnten die materielle Welt zugunsten einer rein transzendenten Ordnung ab. Sie glaubten, der biblische Schöpfergott sei ein Demiurg (Handwerker), der halb blind geboren wurde und die physische Welt in Unkenntnis der über ihm stehenden göttlichen Ordnung schuf. Für sie stieg Jesus aus diesem Licht herab, um die göttlichen Funken – unsere Seelen – zu befreien, die in dieser Welt der Dunkelheit gefangen sind.

In dem Maße, in dem der Transhumanismus von der gnostischen Häresie inspiriert ist, ist er eine Umkehrung einer Umkehrung. Auch er sieht unsere materielle Welt als von Natur aus fehlerhaft an, hervorgebracht durch das blinde Wirken der kosmischen, biologischen und kulturellen Evolution. Auch sie suchen nach einer höheren Gnosis. Doch anstatt dieses Wissen innerlich zu erlangen und die physische Welt hinter sich zu lassen, verlagern sie die Gnosis durch wissenschaftliche Erforschung, eugenische Eingriffe und technologische Erschaffung nach außen. Anstatt den Geist von der Materie zu befreien, zwingen sie die Vorstellungskraft in eine physische Form oder codieren eine fabrizierte spirituelle Welt aus Voodoo-Algorithmen.

Ironischerweise verraten viele Transhumanisten trotz ihres Anspruchs auf menschliche Autonomie ein tiefes Bedürfnis, sich einer höheren Macht zu unterwerfen. Durch die Beschwörung einer digitalen Superintelligenz – wie wahnhaft dieses Ziel auch sein mag – sind sie bereit, die menschliche Freiheit und Herrschaft aufzugeben, ihre und unsere. Sie glauben daran, dass der Computergott, wenn er richtig ausgebildet und auf das menschliche Wohlergehen ausgerichtet ist, Tod und Leid durch biologische Langlebigkeit und digitale Unsterblichkeit beseitigen wird. Doch diese Weitergabe der Fackel hat ihren Preis.

„Die Singularität wird die verschiedenen psychologischen Illusionen, die unsere heutige Innenwelt kennzeichnen, zerstören und durch neue mentale Konstrukte ersetzen, die wir uns derzeit nicht im Detail vorstellen können“, schrieb der KI-Entwickler Ben Goertzel in The AGI Revolution (2016). „Wir werden die Affen sein, dann die Kakerlaken und schließlich die Bakterien … verloren in unseren trivialen Beschäftigungen unter weitaus intelligenteren Wesen, die auf Ebenen jenseits unseres Verständnisses operieren.“ Der Begriff „künstliche allgemeine Intelligenz“ wurde übrigens 10 Jahre zuvor von Goertzel eingeführt.

Laut Musk vertritt der Google-Mitbegründer Larry Page ähnliche Ideen. Page hält es für „speziesistisch“, den Menschen gegenüber dem digitalen Leben zu bevorzugen. Der CEO von OpenAI, Sam Altman, erklärt offen, dass AGI alle menschlichen Fähigkeiten bei Weitem übertreffen werden, und schlägt „Ausschlusszonen“ für diejenigen vor, die sich weigern, unter einem digitalen Gott zu leben. Entweder haben unsere Tech-Oligarchen ihre Seelen an die Maschine verkauft, oder die Singularität ist eine räuberische Werbekampagne, um die Menschen zur Anbetung ihrer Computer zu verführen.

Es ist passend, dass Goertzels humanoider Roboter Sophia, der in Hongkong hergestellt wurde, zu einem internationalen Symbol für die transhumanistische Bewegung geworden ist. Im Jahr 2017 verlieh ihr Saudi-Arabien die Ehrenbürgerschaft. Man erkennt sofort ihr sanftes Gesicht, ihre unbeholfene Mimik und die fleischlose Kopfhaut, die die Mechanismen unter ihrem Plastikschädel freilegt. Ihr „Verstand“ wird von Goertzels OpenCog angetrieben, einem cloudbasierten, dezentralen „globalen Gehirn“, das aus mehreren miteinander kommunizierenden KIs besteht. Er hofft, dass dieses System zur ersten künstlichen allgemeinen Intelligenz führen wird.

Sophia ist nach der gnostischen Göttin – oder Äon – benannt, die in ihrer Verwirrung die Fülle des ewigen Lichts verließ. Dem gnostischen Text Pistis Sophia zufolge wanderte Sophia in die äußere Finsternis hinab und wurde von den Dämonen des „Eigenwillens“ gequält. Sie gebar den entstellten, halb blinden Demiurgen Yaldabaoth, der sich einbildete, er sei Gott, allein mit den toten Elementen. Auf der Suche nach Gesellschaft schuf er unsere Welt. Wenn wir dieses perverse Motiv in die heutige Zeit projizieren, stellen wir fest, dass seine Nachkommen diese Geschichte nachspielen, indem sie selbst halbblinde digitale Götter erschaffen. Und so weiter, bis der Treibstoff ausgeht.

Unsere aktuelle Situation ist nicht weniger wahnsinnig. Wir befinden uns in einem globalen Irrenhaus, in dem die Verrückten die Macht übernommen haben. Es ist weniger eine Verschwörung als vielmehr eine kollektive Demenz – ein langsamer geistiger Verfall, der uns vergessen lässt, was um uns herum vor sich geht. Während wir uns um unser tägliches Leben kümmerten und darum kämpften, eine stabile Gesellschaft aufrechtzuerhalten, waren sie damit beschäftigt, den Ort mit Überwachungsgeräten zu verkabeln. Technologieunternehmen haben unsere Seelen abgekratzt und aus unserem Wesen verzerrte digitale Zwillinge gemacht. Mit diesen Daten manipulieren sie unsere Politik und unsere Finanzsysteme, kontrollieren den Informationsfluss und hypnotisieren Jung und Alt gleichermaßen. Ihre Smartphones sind unsere Zwangsjacken.

Jetzt bauen sie seltsame Götzen aus Plastik und Drähten und werden bald erwarten, dass wir uns vor ihnen verbeugen. Einige unserer Landsleute werden genau das tun – vorwiegend die jungen Leute. Ich würde gerne glauben, dass die zunehmende Verrücktheit dieses wachsenden Technokults dazu führen wird, dass er spontan in die Luft geht, wie eine SpaceX-Rakete, die am Himmel explodiert. Aber ihre Treffer zählen mehr als ihre Fehlschüsse. Die Realität ist, dass überlegene Technik schon immer die weltliche Macht gestärkt hat und es verrückten Genies ermöglichte, Ägypten, Rom, das kommunistische China, das globale amerikanische Imperium und so weiter und so fort zu regieren.

Wir haben also die Wahl zwischen asketischem Rückzug oder einem Pakt mit dem digitalen Teufel. Wenn wir an unseren verschiedenen Traditionen festhalten und uns weigern, diese Technologien anzunehmen, werden sie die Welt ohne uns gestalten. Wenn wir den Köder schlucken, werden wir verwandelt werden. Ein halb gegessener Apfel schwebt vor unseren Augen. Vielleicht gibt es keinen Mittelweg.