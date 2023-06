Ein „Spitzengremium“ und eine digitale ID, die uns alle regiert

Die Vereinten Nationen haben kürzlich drei neue Policy Briefs veröffentlicht, um bestimmte Vorschläge aus „Our Common Agenda“ – der Vision des UN-Generalsekretärs für die Zukunft der globalen Zusammenarbeit, die auf dem „Gipfel der Zukunft“ im September 2024 beschlossen werden soll – näher zu erläutern. Diese Briefings – ein globaler digitaler Pakt, Reformen der internationalen Finanzarchitektur und die Zukunft der Weltraumpolitik – legen einen unheimlichen Kurs für unsere Zukunft fest.

Zu den Vorschlägen gehört ein neues „Spitzengremium“, das für das gesamte Finanzsystem zuständig ist und „dessen Kohärenz verbessern und dessen Prioritäten mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in Einklang bringen“ soll. Dies könnte laut Generalsekretär António Guterres durch einen „alle zwei Jahre stattfindenden Gipfel zwischen der Gruppe der 20, dem Wirtschafts- und Sozialrat, dem Generalsekretär und den Leitern der internationalen Finanzinstitutionen“ geschehen.

Dies wird die G20 weiter mit den Vereinten Nationen zu einem Gremium zusammenführen, das als wirtschaftlicher Sicherheitsrat bezeichnet werden kann. Es scheint auch ein perfektes Nest für die „Spitzenprädatoren“ zu sein, die das internationale Bankensystem leiten.

Ein wichtiger Teil der Agenda ist auch die digitale Konnektivität und die Einrichtung eines Global Digital Compact. Dieser kann als ein kybernetisches Organ beschrieben werden, das aus einem digital verbundenen Netzwerk von Menschen, Einrichtungen, Geräten und Dingen besteht, das von denjenigen, die das System betreiben, leicht gesteuert werden kann. Im Policy Brief wird beispielsweise erläutert, wie die Digitalisierung dazu beitragen wird, die globalen Ziele zu erreichen. Die Vorschläge ähneln dem, was das Weltwirtschaftsforum und PwC in ihrem Bericht „Unlocking Technologies for the Global Goals in 2020“ vorschreiben. Eine digitale ID ist ein Eckpfeiler dieser Arbeit und wird unter anderem als Mittel zur Armutsbekämpfung gesehen.

Dies kann jedoch mit Kosten verbunden sein. Im Bericht des Hochrangigen Gremiums für digitale Zusammenarbeit des UN-Generalsekretärs über das Zeitalter der digitalen Interdependenz ab 2019 heißt es, dass:

Eine digitale ID neue Chancen eröffnen, aber auch neue Risiken und Herausforderungen mit sich bringen [kann]. Sie können dazu verwendet werden, die Menschenrechte zu untergraben – zum Beispiel, indem die Zivilgesellschaft ins Visier genommen wird oder ausgewählte Gruppen von Sozialleistungen ausgeschlossen werden können.

Werden Sie Ihre soziale Absicherung erhalten, wenn Sie sich nicht an Impfungen oder andere Maßnahmen zur Verwirklichung der SDGs halten? Wahrscheinlich nicht. Dies kann später mit einem Sozialkreditsystem und einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) kombiniert werden, die jetzt in vielen Ländern der Welt eingeführt und getestet wird. Um sein tägliches Brot zu erhalten, muss man den Anweisungen der Herren gehorchen, die das Sagen haben. Wenn die UNO einen „planetarischen Notstand“ ausruft, wird dies schwerwiegende Folgen für unsere Freiheiten haben (wie wir während der Pandemie erlebt haben).

In dem Policy Brief – „A Global Digital Compact“ – erwähnen die Autoren wahrheitsgemäß die zunehmende Ungleichheit nach der Pandemie.

Die digitalen Technologien beschleunigen die Konzentration wirtschaftlicher Macht bei einer immer kleineren Gruppe von Eliten und Unternehmen: Das kombinierte Vermögen der Technologie-Milliardäre, das im Jahr 2022 2,1 Billionen Dollar betragen wird, ist größer als das jährliche Bruttoinlandsprodukt von mehr als der Hälfte der Volkswirtschaften der Gruppe der 20.

Aber es scheint, dass die Vereinten Nationen dieses Problem auf eine etwas merkwürdige Weise lösen. Sie sind nicht nur bestrebt, alles zu digitalisieren, sondern haben sich auch mit Big Tech zusammengetan, um dies zu erreichen.

Das hochrangige Gremium des UN-Generalsekretärs zur digitalen Zusammenarbeit wurde von Melinda Gates von der „Bill & Melinda Gates Foundation“ (laut Biografie hat Melinda während ihrer Zeit bei Microsoft „an der Entwicklung vieler Multimedia-Produkte des Unternehmens mitgewirkt“) und dem Tech-Milliardär Jack Ma von der chinesischen „Ali Baba Group“ geleitet.

Unterstützt wird sie dabei von Young Global Leaders wie Mohammed Al Gergawi (Vorsitzender des Hightech-Treffens in Mekka – „World Government Summit“ in Dubai) und Marina Kolesnik (Russland/Ukraine) sowie von einem „großzügigen“ Beitrag des „World Economic Forums Center for the Fourth Industrial Revolution“.

„Ali Baba“ hat über seine Tochtergesellschaft „Ant Group“ das chinesische Sozialkreditsystem entwickelt, während Microsoft in der „ID2020“-Allianz zusammen mit „GAVI – The Vacccine Alliance“ und der allgegenwärtigen „Rockefeller Foundation“ die digitale Identität fördert.

Die Vereinten Nationen scheinen eine Bande von Räubern mit der Verwaltung der Bank beauftragt zu haben. Sie sind die „Treuhänder des materiellen Universums für künftige Generationen“, wie es im Davoser Manifest der globalen Wirtschaftseliten von 1973 heißt.

Warum in aller Welt sollten diese „aufgeklärten Wächter“ eine Entwicklung rückgängig machen, die ihnen mehr Macht und Reichtum beschert hat?

Und jetzt sind unsere „großzügigen“ Tech-Milliardäre auf dem Weg ins Weltall. Im letzten Policy Brief („The Future of Outer Space Governance“) wird die große Vision formuliert – mit einer Zwischenstation (Lunar Gateway) und der Entwicklung einer Basis am Südpol des Mondes wieder auf dem Mond präsent zu sein und eine bemannte Mission zum roten Planeten durchzuführen (Elon Musks „SpaceX“).

Dies sind alte Fantasien aus den späten 1940er Jahren, die sich nie zu verwirklichen scheinen. Aber ihre „weltraumgestützten Möglichkeiten“ betonen auch die „wichtige Verbindung zwischen dem Weltraum und der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ mit der Bedeutung der Satellitenüberwachung, um „die Entwaldung zu verfolgen, Schutzgebiete auf illegale Wilderei und Fischerei zu überwachen und Veränderungen der biologischen Vielfalt zu bewerten“ sowie jede unserer Bewegungen über die globalen Navigationssatellitensysteme zu verfolgen.

Wie WEF-Treuhänder und Klimaprophet/-profiteur Al Gore in der Werbung für sein Satellitenüberwachungsprojekt „Climate Trace“ kichernd verkündete: „Und das Wichtigste: Es gibt kein Verstecken mehr“.

Sind diese Menschen wahnsinnig? Wie kann die Konstruktion eines digitalen Weltgehirns wirklich zu einem grüneren und gesünderen Planeten beitragen?

Wäre es nicht eine effizientere Maßnahme zur Sicherung des Friedens und der Umwelt auf diesem Planeten, wenn man diese größenwahnsinnige Elite auf eine Einwegmission zum Mars schicken würde?