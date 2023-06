The Corbett Report: Geschichten aus dem (jet-lagged) Untergrund

Hey, Leute! Erinnert ihr euch noch an mich? Ja, es ist schon eine Weile her, nicht wahr?

Für diejenigen, die es nicht wissen: Ich war die letzten Wochen in Großbritannien und bin erst vor ein paar Tagen zurückgekehrt. Jetzt habe ich den Jetlag überwunden (danke für die Nachfrage!) und dachte mir, dass ich den wöchentlichen Newsletter mit ein paar zufälligen Notizen und Beobachtungen von meinen Reisen auflockern möchte.

Für Mitglieder des Corbett Report gibt es außerdem ein exklusives Video mit einigen weiteren Gedanken zu meinen Reiseerfahrungen im Newsletter auf der Website.

Ausblick

Diejenigen, die Carol Reeds Filmklassiker Der dritte Mann von 1949 gesehen haben, werden sich zweifellos an die Szene erinnern, in der der Protagonist des Films, Holly Martins (gespielt von Joseph Cotten), auf dem Wiener Riesenrad dem Antagonisten des Films, Harry Lime (gespielt von Orson Welles), begegnet. In dieser Szene diskutieren Martins und Lime über Limes teuflischen Geschäftsplan: Penicillin aus den Wiener Lazaretten der Nachkriegszeit zu stehlen, es zu verdünnen und auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, was zum Tod unzähliger Säuglinge führt.

In einem der ikonischsten Momente des Films öffnet Lime die Tür des Riesenrads, als es sich der Spitze nähert, und fordert Martins auf, einen Blick auf all die Menschen zu werfen, die sich auf den Straßen darunter tummeln.

„Sehen Sie nach unten“, befiehlt Lime Martins. „Würden Sie wirklich Mitleid empfinden, wenn sich einer dieser Punkte für immer nicht mehr bewegt? Wenn ich Ihnen 20.000 Pfund für jeden Punkt bieten würde, der stehen bleibt, würden Sie mir dann wirklich sagen, dass ich mein Geld behalten soll, alter Mann? Oder würden Sie ausrechnen, wie viele Punkte Sie entbehren könnten? . . . Frei von Einkommenssteuer, alter Mann. Frei von der Einkommenssteuer! Das ist heutzutage die einzige Möglichkeit, Geld zu sparen.“

Aus Limes Sicht sind die Menschen da unten bloße „Punkte“, die im Streben nach Reichtum manipuliert, verstümmelt oder sogar getötet werden. Der Tod dieser armen Seelen, auf die er herabblickt, verursacht keine Gewissensbisse. Er geht davon aus, dass Martins (und damit auch das Publikum) die Dinge genauso sehen.

Traurigerweise ist dieser Gedankengang, so blutig er auch ist, all jenen bestens vertraut, die die Denkweise der elitären Eugeniker studiert haben, deren riesiges Vermögen auf Kosten von uns kleinen „Pünktchen“ gemacht wird. Die Szene auf dem Riesenrad fasst perfekt das Kalkül zusammen, das hinter den Geldmanipulationen der Rothschilds, der von Rockefeller gesponserten „grünen“ Revolution, der von Gates angeführten Gen-Revolution und all den anderen Plänen steckt, mit denen die Mächte, die nicht sein sollten, Geld verdienen und ihre Macht vergrößern, indem sie uns da unten verkrüppeln oder umbringen. Das Einzige, was in dieser prägnanten Studie über die Funktionsweise der Macht in unserer Gesellschaft fehlt, ist die Erkenntnis, dass die Gates und die Rockefellers und die Rothschilds und ihresgleichen im Gegensatz zu dem kriminellen Flüchtling Harry Lime von den weitgehend unwissenden Massen tatsächlich bewundert und für ihre „Philanthropie“ und ihren Geschäftssinn gelobt werden, obwohl sie Gräueltaten gegen die Menschheit begehen.

Währenddessen sitze ich hier im Mai 2023 in einer 787, die in 5.000 Fuß (1,52 km) Höhe die Wolkendecke durchbricht, während wir unseren letzten Landeanflug auf London Heathrow machen. Ich sehe die Häuser, die Gebäude, die Autos, das geschäftige Treiben der Menschen auf den Straßen unter mir. Aber im Gegensatz zu Lime sehe ich keine kleinen Punkte, die im Streben nach Geld oder Macht manipuliert, verkrüppelt oder getötet werden können. Ich sehe Mütter und Väter, die mit ihrer Familie unterwegs sind, Geschäftsleute, die zu ihrer Arbeit eilen, Lastwagen, die Waren von einem Ort zum anderen transportieren, Geschäfte, Schulen, Häuser und Bauernhöfe, in denen reges Treiben herrscht. Ich sehe die Außenbezirke einer pulsierenden Stadt, die sich unter mir ausbreitet, voll von guten und schlechten Dingen und allem, was dazwischen liegt. Ich sehe das Aufblühen der Menschheit in all ihrer fehlbaren Schönheit.

Ich sehe das Leben. Und ich freue mich.

Es ist alles eine Frage der Perspektive.

Nur Karte

Vor ein paar tausend Jahren schlossen die Römer ihre Eroberung Britanniens ab und gründeten die römische Provinz Britannia. Als sie im Tal des Flusses Avon eine natürliche heiße Quelle entdeckten, errichteten sie in der Nähe des Ortes einen Tempel für Minerva (die römische Göttin der Heilung) und gründeten dort eine kleine städtische Siedlung mit dem Namen Aquae Sulis. Und da sie Römer waren, beschlossen sie natürlich, die heiße Quelle in ein öffentliches Bad zu verwandeln.

Historikern, Archäologen und Museumsführern zufolge wurde der Tempel etwa 60-70 n. Chr. errichtet und der Badebereich im Laufe der nächsten dreihundert Jahre sukzessiv ausgebaut. Sie sagen uns auch, dass die Anlage im 5. Jahrhundert verfallen ist und die ursprünglichen römischen Bäder im 6. . aber was wissen sie schon?)

Was sie wissen, ist, dass der ursprüngliche Komplex, der heute unter dem Straßenniveau begraben ist, 1870 ausgegraben und sukzessiv zu dem Museum und der Besucherattraktion gemacht wurde, die er heute ist. Man kann durch die Ausgrabungsstätte spazieren, etwas über ihre Geschichte erfahren und verschiedene Exponate sehen, die die Überreste von Aquae Sulis und seiner Bewohner zeigen.

Eine Ausstellung, die ich besonders interessant fand, zeigte einige der Tausenden von römischen Münzen, die in die „Heilige Quelle“ geworfen worden waren, vermutlich als Opfergabe für die Göttin. Laut der World History Encyclopedia war der Brauch, Münzen in die Quelle zu werfen, sogar schon vor den Römern verbreitet. „Die lokalen Stämme – die Dobunni und die Durotrigesis – warfen die Münzen, die mit Bildern von Schiffen, menschlichen Köpfen und dreischwänzigen Pferden versehen waren, als Opfergabe für die [keltische] Göttin [Sulis] in die heilige Quelle.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Menschen vor Tausenden von Jahren zu diesen Quellen reisten, um in ihrem heilenden Wasser zu baden und Münzen als Opfergabe für die Götter in diese Quelle zu werfen.

Aber wenn Sie heute dorthin gehen, werden Sie dies sehen:

Während meines kurzen Aufenthalts in England habe ich mich daran gewöhnt, in Geschäften Schilder mit der Aufschrift „CARD ONLY“ und „CASHLESS“ zu sehen, aber dieses Schild an den Römischen Bädern ist der Gipfel der Bargeldlosigkeit. Oh ja, es gibt immer noch eine Geldkassette für die Ludditen da draußen, aber die Götter bevorzugen jetzt die kontaktlose Bezahlung.

Wo immer ich auf meinen Reisen durch das Vereinigte Königreich hinkam, wurde mir immer zuerst das kontaktlose Zahlungsgerät angeboten, und Bargeld wurde nur widerwillig angenommen, wenn ich darauf bestand. In einer ganzen Reihe von Geschäften war Bargeld nicht einmal mehr eine Option. Ich kann nicht behaupten, dass mich diese Entwicklung überrascht hat, aber sie hat dennoch einen kleinen Kulturschock ausgelöst.

Hören Sie, ich weiß, dass die bargeldlose Dystopie kommt. Ich habe immer und immer wieder über das kommende bargeldlose Kontrollnetz geschrieben und davor gewarnt. Aber aus meiner Sicht hier in Japan ist es eher eine Bedrohung, die sich am Horizont abzeichnet, als eine aktuelle Realität.

Papiergeld ist im Land der aufgehenden Sonne immer noch für jede erdenkliche Transaktion gut, bis zum Kauf von Autos. (Ich muss es wissen: So haben wir unser Auto gekauft!) Auch wenn sich verschiedene Bezahl-Apps hier allmählich durchsetzen, ist es kaum vorstellbar, dass ein öffentlich zugängliches, funktionierendes Geschäft in Japan nicht davon ausgeht, dass Bargeld die Standardzahlungsoption ist. Und die Idee, überhaupt kein Bargeld zu akzeptieren? Darüber habe ich mir hier zum Glück noch keine Gedanken machen müssen.

Allerdings hat mir die Reise nach England das Problem auf eine Weise vor Augen geführt, die mir vorher nicht bewusst war. Es gibt Situationen, in denen ich mir vorstellen kann, dass es für Menschen im Vereinigten Königreich extrem schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, mit Bargeld zu bezahlen. Die Idee des Cash Friday und der Vorstoß zur Unterstützung bargeldfreundlicher Geschäfte sind daher wichtiger denn je geworden.

. . . Ich frage mich nur, wann die Betreiber von Bath Spa die 10-Yen-Münze entdecken werden, die ein namenloser Tourist in die Quelle geworfen hat, um dem lästigen Schild zu trotzen.

Leute treffen ist einfach

Ja, jeder weiß, dass digitale Kommunikation keine echte Kommunikation ist. Ein Großteil des menschlichen Elements einer Konversation geht völlig verloren, wenn wir mit anderen über unsere Tastaturen kommunizieren, anstatt von Angesicht zu Angesicht miteinander zu sprechen. Aber dann vergessen wir diesen Unterschied schnell wieder, wenn wir uns einloggen und mit unseren Internet-„Freunden“ Online-Chats, -Gespräche und -Argumente führen.

Es gibt also kein besseres Heilmittel gegen das kybernetische Simulakrum der Gesellschaft, als sich mit echten Menschen zu treffen. In einem echten Raum. Im wirklichen Leben. Eine radikale Idee heutzutage, das ist klar.

Glücklicherweise konnte ich genau das Anfang dieses Monats in Bath auf der Better Way Conference tun. Diese Konferenzen sind immer ein wichtiger Ort, um an Vorträgen teilzunehmen, Präsentationen zu halten, Kontakte zu anderen Forschern zu knüpfen und über Neuigkeiten und Ereignisse zu diskutieren. Aber noch wichtiger als all das (zumindest für mich) ist, dass sie erlauben, einige meiner Zuhörer persönlich zu treffen.

Wenn man bedenkt, dass ich so viel Zeit damit verbringe, mit Kameras zu sprechen und online zu arbeiten, ist die menschliche Interaktion bei solchen Veranstaltungen anfangs etwas überwältigend, wird aber bald zu einer echten Quelle der Freude an sich. Die Möglichkeit, Namen mit Gesichtern zu verbinden und die persönlichen Erfahrungen der Menschen zu hören, ist unglaublich. Zu hören, wie viel einem die eigene Arbeit bedeutet hat, während man mit einem festen Händedruck verbunden ist (oder sogar eine Umarmung erhält), ist mehr wert als 1.000 Internetkommentare. Wenn man in der Lage ist, die Fragen anderer nicht nur zu beantworten, sondern sie auch zurückzufragen und einen echten Dialog zu führen, ist das mehr wert als 1.000 Stunden Textaustausch mit der Tastatur. Und die Möglichkeit, den Gesichtsausdruck eines Menschen zu sehen? Den Tonfall zu hören? Seine Körpersprache aufzufangen? Das ist unbezahlbar.

Ich weiß, das mag trivial klingen, aber ich versichere Ihnen, das ist es nicht. Und ich fürchte, dass wir, je weiter wir in die Medienmatrix eintauchen, allmählich vergessen werden, dass dieser Online-Chat nur eine schlechte, verblasste Kopie der echten, authentischen menschlichen Kommunikation ist.

Wenn Sie also feststellen, dass Sie heute mehr Zeit mit Geräten als mit echten Menschen verbringen, warum legen Sie dann nicht das Telefon weg, legen die Tastatur beiseite und versuchen, einige Freunde von Angesicht zu Angesicht zu treffen? Ich wette, sie werden es zu schätzen wissen.

Die unwichtigste Geschichte der Welt

OK, haben Sie etwas Geduld mit mir. Anscheinend gibt es jemanden namens „Phillip Schofield“. Und es scheint, er war Moderator einer Art Morgensendung in Großbritannien. Und er hat kürzlich zugegeben, dass er eine Affäre mit einer jungen Mitarbeiterin hatte. Und jetzt liegt seine Fernsehkarriere Berichten zufolge in Trümmern.

Wenn Sie nicht aus dem Vereinigten Königreich kommen, zucken Sie angesichts dieser Fakten wahrscheinlich nur mit den Schultern. Wen interessiert das schon?

Aber wenn Sie aus dem Vereinigten Königreich kommen, dann wissen Sie, dass die Schofield-Affäre im Moment die GRÖSSTE GESCHICHTE DER GANZEN WELT ist. Oder zumindest werden Sie wissen, dass alle Mainstream-Medien diese Geschichte so behandeln, als sei sie ein bahnbrechender Skandal von solchem Ausmaß, dass er das Gefüge der Zivilisation selbst zu verändern droht.

Wie Sie vielleicht wissen, neige ich dazu, die Mainstream-Medien ganz zu meiden, es sei denn, ich recherchiere für eine bestimmte Geschichte oder verfolge die neueste Propaganda. Als ich jedoch in England war (oder „während“ ich in England war, wie die Briten sagen würden), habe ich ein paar Zeitungen in die Hand genommen und ein- oder zweimal die Abendnachrichten eingeschaltet, um mich mit den Darstellungen vertraut zu machen, mit denen die Briten indoktriniert werden. Und als ich das tat, fand ich nichts anderes als eine flächendeckende Berichterstattung über Phillip Whatshisface.

Wenn Sie also britischer Abstammung sind, kann ich Ihnen versichern, dass es für jemanden, der nicht aus dem Vereinigten Königreich stammt, eigentlich unmöglich ist, sich weniger für diese völlig irrelevante Geschichte zu interessieren, und für uns Außenstehende ist es völlig unverständlich, warum jemand diesem Unsinn mehr als zwei Sekunden Aufmerksamkeit widmet.

Dennoch war es für mich eine wertvolle Erfahrung, mitzuerleben, wie diese Kleinigkeit aus der Boulevardpresse wie eine weltbewegende Nachricht von monumentalem Ausmaß behandelt wurde. Wir sind oft so sehr in den Erzählungen unserer Kulturblasen gefangen, dass wir anfangen, das sinnlose Geschwätz, das uns die trügerischen Ablenker der Dinosaurier-Medien auftischen, für selbstverständlich zu halten.

Natürlich redet jeder über den neuesten Promi-Skandal. Natürlich sind das „Nachrichten“. Worüber sollten wir denn sonst reden?

Wenn wir jedoch aus der Blase, in der wir leben, heraustreten und die Hysterie rund um ein ausländisches Ereignis sehen, hilft das selbst den hartgesottensten und zynischsten Boykotteuren der MSM (wie mir), das wirklich belanglose Geschwätz der gekauften und bezahlten Presseleute zu relativieren.

Wenn Sie also das nächste Mal in einem fremden Land sind, versuchen Sie es selbst. Nehmen Sie eine oder zwei Zeitungen zur Hand, schalten Sie den Fernseher im Hotelzimmer ein (aber nur für ein paar Minuten) und denken Sie daran: Die „Nachrichten des Tages“ in Ihrem eigenen Land sehen für Ausländer genauso dumm aus wie deren „Nachrichten“ für Sie.