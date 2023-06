Vertrauliches Pfizer-Dokument zeigt, dass das Unternehmen 1,6 Millionen unerwünschte Ereignisse in fast allen Organsystemen beobachtet hat

Daniel Horowitz

Über 10.000 Kategorien von fast 1,6 Millionen unerwünschten Ereignissen – viele davon schwerwiegend und behindernd – für Sie von Pfizer!

Sie haben es vielleicht noch nicht in den Nachrichten gehört, aber in den vergangenen Monaten wurden die Pharmakovigilanz-Dokumente von Pfizer, die von der Europäischen Arzneimittel-Agentur angefordert wurden, veröffentlicht. Sie zeigen, dass Pfizer schon früh von einem erschreckenden Ausmaß an Schäden wusste. Aus einem Dokument vom August 2022 geht hervor, dass das Unternehmen bereits das folgende Ausmaß an Impfstoffschäden beobachtet hatte:

508.351 Einzelfallberichte über unerwünschte Ereignisse mit 1.597.673 Ereignissen;

Ein Drittel der unerwünschten Ereignisse wurde als schwerwiegend eingestuft, was weit über dem Standard für Sicherheitssignale liegt, der normalerweise bei 15 % liegt;

Frauen meldeten dreimal so häufig unerwünschte Ereignisse wie Männer;

60 % der Fälle wurden mit „Ausgang unbekannt“ oder „nicht genesen“ gemeldet, so dass viele der Verletzungen nicht vorübergehend waren;

Die meisten Fälle traten in der Altersgruppe der 31- bis 50-Jährigen auf, und 92 % wiesen keine Begleiterkrankungen auf, sodass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Impfstoff diese weitverbreiteten, plötzlichen Schäden verursacht hat.

Allein diese Zahlen legen nahe, dass alle COVID-Impfungen nicht mehr finanziert werden sollten und der Kongress den Haftungsschutz für die Hersteller unverzüglich aufheben muss. Ein kürzlich von den Europäern veröffentlichtes Dokument ist jedoch noch verheerender, denn es schlüsselt die 1,6 Millionen von Pfizer beobachteten unerwünschten Ereignisse nach Kategorien und Unterkategorien von Beschwerden und Verletzungen auf.

Das 393-seitige vertrauliche Pfizer-Dokument vom 19. August 2022 zeigt, dass Pfizer über 10.000 Diagnosekategorien beobachtet hat, von denen viele sehr schwerwiegend und selten sind. Zum Beispiel:

Pfizer waren durch die Aufnahmen 73.542 Fälle von 264 Kategorien von Gefäßerkrankungen bekannt. Viele von ihnen sind seltene Erkrankungen.

Es gab Hunderte Kategorien von Störungen des Nervensystems, insgesamt 696.508 Fälle.

Es gab 61.518 Fälle von weit über 100 Kategorien von Augenerkrankungen, was für eine Impfstoffverletzung ungewöhnlich ist.

Ebenso gab es mehr als 47.000 Störungen des Gehörs, darunter fast 16.000 Fälle von Tinnitus, den selbst Forscher der Mayo Clinic schon früh als häufige, aber oft verheerende Nebenwirkung beobachteten.

Es gab etwa 225.000 Fälle von Haut- und Gewebestörungen.

Es gab etwa 190 000 Fälle von Atemwegserkrankungen.

Beunruhigenderweise gab es über 178.000 Fälle von Störungen der Fortpflanzung oder der Brust, darunter auch Störungen, die man nicht erwarten würde, wie z. B. 506 Fälle von erektiler Dysfunktion bei Männern.

Sehr beunruhigend ist, dass nach den Impfungen mehr als 77.000 psychiatrische Störungen beobachtet wurden, was die Forschungsergebnisse von Dr. Peter McCullough bestätigt, der Fallstudien beobachtet hat, die zeigen, dass Psychosen mit der Impfung korrelieren.

3.711 Fälle von Tumoren – gutartig und bösartig

Natürlich gab es fast 127.000 Herzerkrankungen, die die ganze Bandbreite von etwa 270 Kategorien von Herzschäden abdeckten, einschließlich vieler seltener Erkrankungen, zusätzlich zur Myokarditis.

Es gab über 100.000 Blut- und Lymphkrankheiten, für die es eine Fülle von Literatur gibt, die sie mit dem Spike-Protein in Verbindung bringt.

Wenn man liest, was Pfizer schon früh wusste, und dies unabhängigen Studien gegenüberstellt, wird klar, dass niemand die meisten dieser Nebenwirkungen als zufällige Beschwerden hätte abtun können. Hier ist eine Liste von 3.129 Fallstudien, die Impfschäden in jedem Organsystem aufzeigen, die in diesem Pfizer-Dokument beobachtet wurden.

Das Erschreckende daran ist, dass es Hunderte von außergewöhnlichen neurologischen Störungen gibt, die auf einen systemischen Fehler bei den Impfungen zurückzuführen sind, eine Tatsache, die den Herstellern und den Aufsichtsbehörden offensichtlich gleichgültig war. Einer der berüchtigten Fälle von Impfschäden war Maddie de Garay, ein Teenager aus Ohio, der unmittelbar nach der Teilnahme an der klinischen Studie von Pfizer lebenslang behindert wurde. Ihre Geschichte ist in Kapitel 16 meines Buches nachzulesen. Ich überprüfte dieses vertrauliche Dokument und fand heraus, dass ihnen 68 Fälle ihrer seltenen Diagnose, der chronisch entzündlichen demyelinisierenden Polyneuropathie, bekannt waren.

Das breite Spektrum der Verletzungen, die jedes einzelne Organsystem betreffen, ist einfach außergewöhnlich. Dennoch bezeichnet die FDA die Impfung von Pfizer bis heute in krimineller Weise als sicher und wirksam. Bis heute wird auf dem Etikett angegeben, dass es sich um einen vollständig schützenden Impfstoff handelt, und es wird auch versäumt, all diese Nebenwirkungen zu erwähnen, wie es das Gesetz verlangt.

Kürzlich schrieb Peter Doshi, Herausgeber des British Medical Journal, einen Brief an die FDA, in dem er die Behörde aufforderte, die Kennzeichnung zu aktualisieren, damit sie den Tatsachen entspricht, die wir über die Impfung erfahren haben. Insbesondere bat er darum, die folgenden Nebenwirkungen auf dem Etikett zu vermerken: multisystemisches Entzündungssyndrom bei Kindern, Lungenembolie, plötzlicher Herztod, neuropathische und autonome Störungen, verminderte Spermienkonzentration, starke Menstruationsblutungen und Nachweis von Impfstoff-mRNA in der Muttermilch. Der kausale Zusammenhang zwischen all diesen Nebenwirkungen und dem Impfstoff wird durch umfangreiche Untersuchungen, Erhebungen und Meldesysteme für unerwünschte Ereignisse gestützt.

Leider leugnete die FDA den kausalen Zusammenhang zwischen einer dieser Nebenwirkungen und den COVID-Impfungen. Selbst auf die Bitte, auf dem Etikett klarzustellen, dass die Impfungen die Übertragung nicht verhindern, antwortete die FDA: „Wir sind nicht davon überzeugt, dass es diesbezüglich ein weitverbreitetes Missverständnis gibt.“

„Die Produktkennzeichnung sollte informativ und genau sein, nicht werbend. Das Gesetz verlangt dies, und die Einhaltung des Gesetzes sollte nicht optional sein“, beklagten Doshi und die anderen Autoren in einem Beitrag auf TheHill.com.

Es stellt sich die Frage, ob die Republikaner im Repräsentantenhaus die FDA zur Einhaltung des Gesetzes zwingen werden, indem sie die Haushaltspläne für die FDA und das Gesundheitsministerium (HHS) als Druckmittel einsetzen. Bislang gibt es noch keine Abrechnung mit dem falschen Marketing und den verheerenden menschlichen Verlusten, die es verursacht hat. Oh, und das ist nur der kurzfristige Blutzoll.