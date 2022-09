UK: Während der königlichen Trauer veröffentlicht die Regierung in aller Stille neue Berichte zu Todesfällen, die auf die Dreifach-Impfung zurückzuführen sind

Während sie wussten, dass Sie den Tod der Königin betrauerten, veröffentlichte die britische Regierung in aller Stille Berichte, in denen bestätigt wird, dass 91 % der COVID-Todesfälle im Jahr 2022 auf die Dreifach-Impfung zurückzuführen sind und dass es seit April mehr als 24.000 „ungeklärte“ überzählige Todesfälle gegeben hat.

Berichte, die von der britischen Regierung heimlich veröffentlicht wurden, während sie wusste, dass die Mehrheit der Öffentlichkeit entweder um den Tod von Königin Elisabeth II. trauerte oder durch die 24/7-Berichterstattung über den Tod ihrer Majestät abgelenkt war, enthüllten schockierend das Folgende:

Am 8. September 2022 wurde der Welt mitgeteilt, dass Königin Elisabeth II. verstorben ist. Seitdem hat das Vereinigte Königreich eine 10-tägige Trauerzeit eingelegt, und die Mainstream-Medien haben die Öffentlichkeit rund um die Uhr mit Nachrichten über den Tod der Königin und die Bewegungen des neuen Königs Karl III. abgelenkt.

In Zeiten wie diesen sollte man darauf achten, welche schlechten Nachrichten im Hintergrund veröffentlicht werden, in der Hoffnung, dass sie keine große Aufmerksamkeit erregen, und zufälligerweise hat die britische Regierungsbehörde, das Office for National Statistics (ONS), einige schreckliche Nachrichten veröffentlicht.

Am 13. September veröffentlichte das Office for National Statistics ein Bulletin über die wöchentlich registrierten Todesfälle in England und Wales in der Woche bis zum 2. September 2022.

Aus der letzten Woche geht hervor, dass es in England und Wales 8.868 Sterbefälle gab, was 675 Sterbefälle mehr als im Fünfjahresdurchschnitt bedeutet. Von den 8 868 Todesfällen wurden 314 auf Covid-19 zurückgeführt, was 3,5 % aller Todesfälle entspricht.

Die 675 überzähligen Todesfälle in der 35. Woche des Jahres 2022 sind jedoch keine Anomalie, sondern Teil eines Trends, der seit etwa Ende April 2022 Woche für Woche zu beobachten ist

Das liegt aber nur daran, dass das ONS beschlossen hat, den Fünf-Jahres-Durchschnitt zu ändern, um das Jahr 2021 mit einzubeziehen, und wie Sie aus der obigen Darstellung deutlich sehen können, gab es Anfang 2021 in England und Wales Zehntausende von überzähligen Sterbefällen. Dadurch werden die Zahlen für 2022 künstlich erheblich verbessert.

Wie Sie jedoch ebenfalls aus der obigen Darstellung ersehen können, begann die Zahl der überzähligen Todesfälle im Jahr 2022 plötzlich wieder anzusteigen und ist seitdem nicht wieder zurückgegangen. Ein Blick auf den vom ONS veröffentlichten Datensatz zeigt, wann dieser Anstieg einsetzte.

Die folgende Tabelle ist dem ONS-Datensatz über Todesfälle entnommen, der hier heruntergeladen werden kann.

In der Woche 16, die am 22. April endete, begann sich die Zahl der Todesfälle in England und Wales nach Süden zu entwickeln. Seitdem gab es 201.552 Nicht-Covid-19-Todesfälle und 11.125 Covid-19-Todesfälle bis zum 2. September 2022. Dies entspricht einer Gesamtzahl von 212.677 Todesfällen.

Der Fünf-Jahres-Durchschnitt der Todesfälle im gleichen Zeitraum (einschließlich der außerordentlich vielen Todesfälle im Jahr 2021) liegt jedoch bei 188.672.

Das bedeutet, dass es seit dem 22. April 24.005 überzählige Todesfälle in England und Wales gegeben hat.

Derselbe ONS-Datensatz, der hier abgerufen werden kann, gibt auch Aufschluss über die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle seit Anfang 2022.

Nach Angaben des ONS gab es von Anfang 2022 bis zum 2. September 25.855 angebliche Covid-19-Todesfälle. Leider warten wir immer noch auf Daten, die den Impfstatus dieser Todesfälle ab Ende Mai bestätigen, aber wir wären nicht überrascht, wenn sie in den nächsten Tagen still und heimlich veröffentlicht würden.

Aber dank eines kürzlich veröffentlichten Regierungsberichts, der veröffentlicht wurde, während die Öffentlichkeit durch den Rücktritt von Boris Johnson als Premierminister des Vereinigten Königreichs abgelenkt war, kennen wir den Impfstatus aller Personen, die bis zum 31. Mai 2022 an Covid-19 gestorben sind.

Der Datensatz des ONS trägt den Titel „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022“ und kann auf der ONS-Website hier abgerufen und hier heruntergeladen werden.

Tabelle 1 des neuesten Datensatzes enthält Zahlen zu den Sterblichkeitsraten nach Impfstatus für Todesfälle insgesamt, Todesfälle mit Covid-19 und Todesfälle ohne Covid-19. Hier können wir den Impfstatus aller Personen ermitteln, die seit Anfang 2022 an Covid-19 gestorben sind.

Das ONS stellt die Zahlen für den Monat Januar 2022 wie folgt dar:

Wir haben die vom ONS für jeden Monat im Jahr 2022 zur Verfügung gestellten Zahlen genommen und das folgende Diagramm erstellt, das die Covid-19-Todesfälle pro Monat nach Impfstatus in England zwischen dem 1. Januar und dem 31. Mai 2022 zeigt.

Im Januar gab es in England die meisten Todesfälle sowohl in der geimpften als auch in der ungeimpften Bevölkerung: 3.914 Todesfälle bei den Geimpften und 693 Todesfälle bei den Ungeimpften. Hier enden jedoch die Ähnlichkeiten, denn mit Ausnahme des Monats Mai stieg die Zahl der Todesfälle bei den Geimpften ab Februar an, während sie bei den Ungeimpften zurückging.

Die folgende Grafik zeigt den prozentualen Anteil der Covid-19-Todesfälle nach Impfstatus pro Monat in England zwischen dem 1. Januar und dem 31. Mai 2022, gemäß dem neuesten ONS-Datensatz.

Das obige Schaubild veranschaulicht sehr gut, wie sich die Situation für die Geimpften von Monat zu Monat verschlechtert hat, während sie sich für die Ungeimpften von Monat zu Monat verbessert hat.

Im Januar entfielen 85 % der Covid-19-Todesfälle auf die Geimpften und 15 % auf die Nichtgeimpften. Im März entfielen 93 % der Covid-19-Todesfälle auf die Geimpften, während die Ungeimpften nur 7 % ausmachten. Und im Mai entfielen 94 % der Covid-19-Todesfälle auf die Geimpften, aber nur 6 % auf die Ungeimpften.

Viele Menschen mögen glauben, dass dies einfach daran liegt, dass nach den von der britischen Gesundheitsbehörde veröffentlichten Daten 50 % der Bevölkerung Englands die dritte Impfung verweigert haben, so dass die geimpften Todesfälle unter den doppelt Geimpften und den teilweise Geimpften zu finden sein müssen.

Doch leider irren sich diese Leute.

Das folgende Diagramm zeigt die Gesamtzahl der Todesfälle nach Impfstatus in England zwischen dem 1. Januar und dem 31. Mai 2022, einschließlich der Zahl der Dreifach-/Vierfachimpfungen.

Insgesamt gab es bis zum 31. Mai 2022 15.113 Covid-19-Todesfälle, und schockierende 13.666 dieser Todesfälle waren unter der geimpften Bevölkerung zu verzeichnen. Noch schockierender ist jedoch, dass 12.442 dieser Todesfälle auf die dreifach/vierfach geimpfte Bevölkerung entfielen.

Dies bedeutet, dass die dreifach/vierfach geimpfte Bevölkerung für erschreckende 91 % aller Covid-19-Todesfälle unter den Geimpften seit Anfang 2022 verantwortlich ist, obwohl nur 50 % der Bevölkerung dreifach geimpft sind.

Wir haben zwar immer noch keine Bestätigung für den Impfstatus aller Covid-19-Todesfälle seit Anfang Juni, aber die vorliegenden Daten deuten stark darauf hin, dass mindestens 9 von 10 Todesfällen unter den dreifach Geimpften zu finden sein werden.

Während Sie also den Tod der Königin betrauerten, bestätigte Ihre Regierung in aller Stille, dass es seit Anfang 2022 25.855 Covid-19-Todesfälle gegeben hat und dass mindestens 9 von 10 dieser Todesfälle auf die dreifach Geimpften zurückzuführen sind.

Dies erklärt jedoch immer noch nicht, was die Ursache für die 24.005 „ungeklärten“ Todesfälle seit April ist, die wiederum in einem Bericht bestätigt wurden, den die britische Regierung in aller Stille veröffentlichte, während Sie den Tod der Königin betrauerten.

Aber der gleiche Bericht, der veröffentlicht wurde, während Sie durch den Rücktritt von Boris Johnson als Premierminister abgelenkt waren, erklärt es.

Der Datensatz des ONS trägt den Titel „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022“ und kann auf der ONS-Website hier hier abgerufen und hier heruntergeladen werden.

Tabelle 1 des ONS-Datensatzes enthält Zahlen zu den monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus für Todesfälle zwischen dem 1. Januar 21 und dem 31. Mai 22. Die erste Covid-19-Injektion wurde in England am 8. Dezember 2021 verabreicht, und hier sind die Zahlen zu den Sterblichkeitsraten nach Impfstatus in den folgenden 4 Monaten –

Bei den Ungeimpften war die Wahrscheinlichkeit, an einer anderen Ursache als Covid-19 zu sterben, sowohl im Januar als auch im Februar 2021 wesentlich höher als bei der geimpften Bevölkerung, bevor sich die Raten bis Ende April zu normalisieren schienen.

Aber sehen Sie sich an, was ab Mai 2021 geschah –

Plötzlich war die Wahrscheinlichkeit, dass die geimpfte Bevölkerung insgesamt an einer anderen Ursache als Covid-19 starb, höher als die ungeimpfte, und dieser Trend hat sich seitdem Monat für Monat fortgesetzt. Es hat sich auch herausgestellt, dass dieser Trend mit denjenigen übereinstimmt, die zuerst die Covid-19-Impfung erhalten haben.

Die Menschen in England wurden in der Reihenfolge ihres Alters geimpft, wobei die Älteren die Covid-19-Injektion zuerst erhielten.

Das folgende Diagramm zeigt die altersstandardisierten Sterblichkeitsraten pro 100.000 Personenjahre nach Impfstatus und Altersgruppe für den Monat Mai 2021.

Im Dezember 2021 bot die britische Regierung eine Covid-19-„Booster“-Impfung für alle an. Es war eine Gratisimpfung für alle. Sollen wir wirklich glauben, dass es nur ein Zufall ist, dass dieselben ONS-Daten zeigen, dass die Sterblichkeitsraten pro 100 000 Einwohner unter den Dreifachgeimpften ab April und Mai 2022, also etwa fünf Monate später, die Sterblichkeitsraten unter den Ungeimpften zu überholen begannen?

Das folgende Diagramm zeigt die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus bei 40-49-Jährigen für Nicht-Covid-19-Todesfälle in England zwischen Januar und Mai 2022.

Wie Sie der obigen Abbildung entnehmen können, übertraf die dreifach geimpfte Sterblichkeitsrate die ungeimpfte Sterblichkeitsrate im Mai 2022, fünf Monate nach der Covid-19-Auffrischungskampagne.

Das folgende Diagramm zeigt die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus bei 50- bis 59-Jährigen für Nicht-Covid-19-Todesfälle in England zwischen Januar und Mai 2022 –

Auch hier zeigt sich das gleiche Muster. Die ONS-Daten zeigen dasselbe für die dreifach Geimpften in jeder einzelnen Altersgruppe entweder ab April oder Mai 2022. Genau wie im Jahr 2021, etwa fünf Monate nach der ersten Impfung.

Es sollte daher nicht überraschen, dass etwa fünf Monate nach der Covid-19-Auffrischungskampagne in England und Wales wieder mehr Todesfälle als im Fünfjahresdurchschnitt zu verzeichnen waren: 24 005 Todesfälle wurden bis zum 2. September 2022 registriert.

Das liegt daran, dass die Covid-19-Injektionen etwa fünf Monate brauchen, um die Empfänger zu töten.

Da haben Sie es also, Berichte, die von der britischen Regierung im Stillen veröffentlicht wurden, während sie wusste, dass die Mehrheit der Öffentlichkeit entweder um den Tod von Königin Elisabeth II. trauerte oder durch die 24/7-Nachrichtenberichterstattung über den Tod ihrer Majestät abgelenkt war, gekoppelt mit Berichten, die von der britischen Regierung im Stillen veröffentlicht wurden, während Sie durch den Rücktritt von Boris Johnson als Premierminister des Vereinigten Königreichs abgelenkt waren, enthüllen –

Angesichts solcher Nachrichten, die von den Mainstream-Medien unter den Teppich gekehrt werden, fragt man sich, was sie in den kommenden Wochen noch zu verbergen versuchen werden.