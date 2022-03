„Ukraine, Biowaffen und das Pentagon“

Gibt es in der Ukraine von den USA betriebene Biowaffenlabore? Nach der Lektüre des Artikels „The Pentagon Bio-Weapons“ von Dilyana Gaytandzhieva vom 29. April 2018 lautet meine Antwort: „Ja, aber mit Vorbehalten und Einschränkungen.“ Gaytandzhieva behauptet, dass es elf gibt – drei in Lviv, zwei in Dnipro und je eine in Kyiv, Kharkiv, Kherson, Vinnytsia, Ternopil und Uzhgorod. Die von ihr zur Verfügung gestellten Datenblätter scheinen von einer Website der US-Regierung zu stammen, obwohl sie keine Angaben dazu macht.[1] Den Datenblättern zufolge wurde jedes Labor zwischen 2010 und 2013 gebaut und kostete die amerikanischen Steuerzahler jeweils 2 bis 3 Millionen Dollar. Sie werden entweder als Diagnoselabor oder als Forschungsinstitut bezeichnet, mit Ausnahme des Instituts für Veterinärmedizin in Kiew.

In ihrem ersten Absatz, nachdem sie die Vereinigten Staaten mehr oder weniger der Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschuldigt hat, verweist Gaytandzhieva auf die Defense Threat-Reduction Agency und ihr Cooperative Biological-Engagement Program. Das von ihr verlinkte Dokument des Congressional Research Service beschreibt „kooperative Bedrohungsabbauprogramme“ als eine „Notfallreaktion auf das drohende Chaos in der Sowjetunion“, die seither auf chemische, biologische, radiologische und nukleare Bedrohungen durch Schurkenstaaten und terroristische Gruppen ausgeweitet wurde. In der „Zusammenfassung“ des Dokuments heißt es auch, dass das Programm des Verteidigungsministeriums zur Verringerung biologischer Bedrohungen, das sich einst auf die „Zerschlagung des riesigen Biowaffenkomplexes in Russland“ konzentrierte, heute dazu dient, „bewährte Praktiken in biologischen Labors mit gefährlichen Krankheitserregern zu fördern und Krankheitsüberwachungssysteme auf mehreren Kontinenten zu entwickeln“. Fast 75 % des für das Haushaltsjahr 2016 beantragten Budgets wurden für dieses Programm mit der Bezeichnung „Cooperative Biological Engagement“ aufgewendet. Die Agentur und ihr Programm scheinen also, zumindest zu Beginn, einen echten Bedarf zu decken. Chemische, biologische, radiologische und nukleare Waffen von Schurkenstaaten und terroristischen Gruppen fernzuhalten, scheint ebenfalls ein lohnendes Unterfangen zu sein. In Gaytandzhievas Artikel gibt es keinen Hinweis darauf, dass ein „kooperatives biologisches Engagement“ notwendig oder sinnvoll sein könnte. So ist der Artikel irreführend und erweckt den falschen Eindruck, dass der einzige Zweck dieser Labors die Erprobung von Biowaffen durch das Pentagon ist. Ihre Scheuklappen und der fehlende Kontext wurden auch deutlich, als sie Robert Kadlec (7. März 2018) auf einer Konferenz in Brüssel konfrontierte, wo er ihre anzüglichen Fragen mit einigen der oben erwähnten, übergeordneten Zusammenhänge beantwortete. Allerdings sagte er auch: „Die USA haben kein militärisches Biowaffenprogramm. Punkt. Ende der Aussage.“ Er beschrieb seine Aussage als „unmissverständlich und unbestreitbar“. Das erinnert mich an Anthony Faucis schlüpfriges Parsing in Bezug auf die gain-of-function Forschung. Der Einsatz von Unterauftragnehmern entbindet die finanzierenden Einrichtungen nicht von der Verantwortung für Maßnahmen, die in ihrem Namen ergriffen werden, sei es das National Institute of Allergy & Infectious Diseases oder die Defense Threat-Reduction Agency. Genauso wenig wie die Definition von Begriffen, um den gesunden Menschenverstand und das Verständnis eines Themas zu umgehen.

Die Auslagerung von Arbeiten an private Unternehmen – in diesem Fall das Southern Research Institute, Black & Veatch, Metabiota, Parsons Government Services International, CH2M Hill und das Battelle Memorial Institute – wirft Fragen auf, die den Wahrheitsgehalt von Kadlecs Aussage in Frage stellen. Sind diese Unternehmen dem Kongress gegenüber rechenschaftspflichtig, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis? Wenn Mitarbeitern dieser Unternehmen diplomatische Immunität gewährt wird – wie Gaytandzhieva gegenüber dem Lugar Center in Tiflis, Georgien, behauptet -, welches Mitspracherecht haben dann die Gastländer bei den Aktivitäten dieser Vertreter der US-Regierung? Laut Gaytandzhieva, die sich auf ein Abkommen aus dem Jahr 2005 beruft, „hat die Ukraine keine Kontrolle über die militärischen Biolabors auf ihrem eigenen Territorium“. In diesem Fall bleibt uns nichts anderes übrig, als Herrn Kadlec beim Wort zu nehmen. Das erfordert ein gewisses Maß an Vertrauen in die amerikanische Regierung – in einer gefährlichen und weitreichenden Angelegenheit – das ich nicht habe. Nicht einmal annähernd. Und eine Politik des „Vertrau uns“ ist für Russland sicherlich lächerlich.

Ich bin gewiss kein Epidemiologe und weiß auch nicht viel über die Entwicklung und den Einsatz biologischer Waffen, einschließlich des einst aktiven, jetzt angeblich eingestellten Biokriegsführungsprogramms meines Landes. Aber ich bin sensibel für den Hauch von Täuschung, von Vorspiegelung, der institutionelle Verlautbarungen wie die von Herrn Kadlec durchdringt. Die Tatsache, dass es kein offizielles „militärisches Biowaffenprogramm“ gibt, schließt alle möglichen Aktivitäten nicht aus, die auf eine Art inoffizielles Programm hindeuten. Gaytandzhieva legt alarmierende Beweise dafür vor, dass in Fort Detrick in Maryland, auf der Kirtland Air Force Base in New Mexico und auf dem Dugway Proving Ground in Utah ein breites Spektrum biologischer Kampfstoffe hergestellt und/oder getestet wird.

Dies ist wahrscheinlich der überzeugendste Aspekt ihres Artikels. Weniger überzeugend, zumindest für mich, aber immer noch beeindruckend, ist die Litanei atypischer Krankheitsausbrüche in Regionen der Ukraine, in denen sich diese Labors in letzter Zeit so stark ausgebreitet haben. Sie erwähnt die Schweinegrippe in Charkiw (2016); Hepatitis A in Mykolaiv, Saporischschja, Odessa und Charkiw (alle 2017 – offenbar wurde das Virus „in verunreinigtem Trinkwasser isoliert“); und Cholera in Mariupol (2011), Mykolaiv (2014-’15) und Odessa (2015). Sie vermutet, dass das Lugar Center sowohl für das Auftreten bestimmter tropischer Mückenarten in Georgien, Krasnodar (Russland) und der Türkei als auch für die veränderten Eigenschaften der Phlebotominen Sandmücken in Tiflis und dem nahe gelegenen Dagestan (Russland) verantwortlich ist. Sie vermutet, dass das jüngste Auftreten des hämorrhagischen Krim-Kongo-Fiebers in Georgien und Afghanistan mit Auftragnehmern des Pentagons zusammenhängt, und macht auf die jüngsten Studien zur Tularemie – auch bekannt als Kaninchenfieber und ein bekannter biologischer Erreger – in Georgien unter der Rubrik „Cooperative Biological Engagement“ aufmerksam. Das Problem mit ihrer Argumentation ist, dass die Nähe zu diesen Ausbrüchen, das Auftreten und die sich verändernden Eigenschaften keine belastenden Beweise gegen die Labore darstellen, und die von ihr zitierten Berichte der US-Armee aus den 50er, 60er, 70er und 80er Jahren tun dies auch nicht. Ich will damit nicht sagen, dass solche Informationen irrelevant sind. Wenn ich in Russland oder China leben würde, wäre die Karte des Verteidigungsministeriums, auf der amerikanische Labors in fünfundzwanzig Ländern verzeichnet sind, definitiv ein Grund zur Besorgnis (vorausgesetzt, sie ist korrekt), und die Aussicht auf eine Einkreisung durch Biowaffen würde ich als antagonistisch und bedrohlich empfinden. Ich will damit sagen, dass ihre Beweise weit davon entfernt sind, das von ihr behauptete Fehlverhalten unwiderlegbar zu beweisen.

Als ich meine Antwort auf Gaytandzhievas Artikel beendete, erfuhr ich von Victoria Nulands Aussage bei der Anhörung des Senatsausschusses für Außenbeziehungen am Dienstag. Auf die Frage von Marco Rubio, ob die Ukraine über chemische oder biologische Waffen verfüge, antwortete Nuland

Die Ukraine verfügt über biologische Forschungseinrichtungen, von denen wir befürchten, dass russische Truppen, russische Streitkräfte versuchen könnten, die Kontrolle darüber zu erlangen. Wir arbeiten also mit den Ukrainern daran, wie sie verhindern können, dass diese Forschungsmaterialien in die Hände der russischen Streitkräfte fallen, sollten diese sich nähern.

Dann schlossen sich Rubio und Nuland wie Synchronschwimmer zusammen, um sich darauf zu einigen, dass im Falle eines Zwischenfalls oder Angriffs, der von einer dieser Einrichtungen ausgeht, „die Russen dahinterstecken werden“ und dass sie die Schuld auf andere schieben werden. Wow! Der Anblick dieses Videos ist ein Schock. Anstatt das Vorhandensein solcher Waffen zu leugnen, räumte Nuland sie im Grunde ein. Sie nannte sie „Forschungsmaterial“. Sowohl ihre Worte als auch ihre Art zu sprechen deuten darauf hin, dass Russland, China und Dilyana Gaytandzhieva Recht haben, wenn sie die Vereinigten Staaten beschuldigen, gefährliche Krankheitserreger in ukrainischen Labors zu beherbergen. Wenn Russland die Kontrolle über die Labors erlangt und die Krankheitserreger nicht entweder entfernt oder vernichtet wurden, hat Putin den Beweis, dass die Vereinigten Staaten in Bezug auf ihr Biowaffenprogramm unaufrichtig, wenn nicht gar kriminell waren. Kein Wunder, dass Nuland „besorgt“ ist! Der Versuch, Russland präventiv die Schuld für künftige Probleme mit Krankheitserregern zu geben, über die wir immer noch lügen, verursacht ein intellektuelles Schleudertrauma und deutet, was noch bedrohlicher ist, auf eine bevorstehende Falschmeldung hin.

Sie stammen von der Website der US-Botschaft in der Ukraine.