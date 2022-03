Wie sich der multidimensionale Angriff auf SIE in Ihrem täglichen Leben offenbart

So viele Dinge, die wir in der heutigen Welt erleben, machen nur Sinn, wenn wir nicht darüber nachdenken, aber wenn wir darüber nachdenken, machen sie nur Sinn, wenn wir sie als Angriff erkennen.

Nach der altfranzösischen Definition bedeutet Angriff Folgendes: „angreifen, angreifen, (oder) Feindseligkeiten beginnen gegen“.

In unserem Zusammenhang geht es bei dem Angriff auf Sie darum, Ihre Unabhängigkeit anzugreifen, anzugreifen und Feindseligkeiten gegen Sie zu führen, indem Sie körperlich, geistig und seelisch geschwächt werden, so dass Sie unbewusst Schutz bei der Sippe suchen und Ihr Potenzial für die Massenmittelmäßigkeit aufgeben.

Den meisten Menschen fällt es schwer zu begreifen, dass viele der Annehmlichkeiten und Gepflogenheiten in unserem Leben einen Angriff auf unser Wohlbefinden und unsere persönliche Kraft darstellen, während gleichzeitig so viele Menschen mit ihrer Gesundheit, ihren Finanzen und ihren Beziehungen zu kämpfen haben und es schwierig finden, auf dem Weg zu ihrer Lebensvision voranzukommen.

Das Ganze als Verschwörungstheorie zu bezeichnen, ist ein einfacher Weg, um die eklatante Wahrheit darüber zu ignorieren, was es heute bedeutet, ein „Konsument“ zu sein, aber Tatsache ist, dass wir Generationen tief in der totalen Umkehrung der amerikanischen und westlichen Kultur stecken. Selbstzerstörung wird als tugendhaft und edel propagiert, während es zunehmend als egoistisch und schädlich für die Gesellschaft angesehen wird, sich selbst zu schützen und stark und unabhängig zu sein.

Warum also ist es für die Menschen heute so schwierig, gesund zu werden und mühelos zu Wohlstand und Wohlbefinden zu gelangen?

Seit Jahren dokumentieren wir bei Waking Times die Verschlechterung unserer Lebensmittelversorgung, die heute mit giftigen Chemikalien, Glyphosat, Zucker, Plastik und Lebensmittelzusatzstoffen übermäßig verschmutzt ist und generell nicht die Nährstoffe enthält, die wir zum Gedeihen brauchen.

Wir haben dokumentiert, wie das medizinische Establishment wirksame und erschwingliche Gesundheitsfürsorgeoptionen verbietet, um die Verbraucher in das „Cut-and-Drug“-Modell der gewinnorientierten Medizin zu treiben, obwohl „medizinische Fehler“ laut CNBC die dritthäufigste Todesursache in Amerika sind.

Wir haben den finanziellen Angriff auf die Mittelklasse dokumentiert, der jetzt vollständig aufgedeckt wird und zu einer katastrophalen Inflation führt, die uns alle unter Druck setzt, während sie darauf abzielt, uns in ein bargeldloses digitales Fiat-System zu zwingen, das dazu benutzt werden kann, uns für falsches Denken zu bestrafen, wie es in Kanada bereits geschieht.

Wir haben uns angeschaut, wie der Krieg gegen das Bewusstsein darauf abzielt, die Möglichkeit zu verbieten, erhöhte und transzendente Bewusstseinszustände zu erfahren, während er aktiv die Selbstzerstörung durch Gifte wie Alkohol, Tabak und Opiate fördert und zulässt.

Wir haben uns auch damit befasst, wie das Bildungssystem die Menschen dazu erzieht, gehorsam und unkritisch gegenüber etablierten Ansichten und Perspektiven zu sein, und sie dazu erzieht, Arbeiter und Lohnempfänger zu sein, anstatt selbständige Unternehmer und unabhängige Denker.

Darüber hinaus haben wir ausführlich über den spirituellen Angriff gesprochen, einschließlich all seiner offenkundig satanischen und Illuminati-Symbolik, die von Hollywood, dem Fernsehen, der Musikindustrie und der Prominenten-Kultur ausgeht. Hinzu kommen die unaufhörlichen Botschaften der Angst und die Angstpropaganda der Mainstream-Medien, die dazu dienen, uns immer weiter auf ein niedriges Bewusstseinsniveau zu senken.

Wie machen sich diese Angriffe in Ihrem Leben bemerkbar?

In erster Linie erzeugen diese negativen Einflüsse Stress in unserem Leben, und wenn der menschliche Körper unter Stress steht, reagiert er physiologisch, indem er in den so genannten Kampf- oder Fluchtmodus übergeht, was der Hauptfaktor dafür ist, warum Menschen sich selbst sabotieren. Wenn sich das Gehirn in diesem Modus befindet, schaltet es auf eine niedrigere Ebene des Denkens um, wobei es kurzfristige Sicherheit und Bequemlichkeit gegenüber langfristigem Erfolg und Glück bevorzugt und ein süchtig machendes Gewimmel von chemischen Botenstoffen an das Nervensystem abgibt.

Zweitens wird das Leben in einer Gesellschaft, die so auf Selbstzerstörung programmiert ist, zur Selbsterfüllung, weil das Unterbewusstsein ständig die Umgebung scannt, um festzustellen, welche Verhaltensweisen am ehesten akzeptiert werden und am wenigsten zu einer Ächtung durch den dominanten Stamm führen. Zu sehen, wie alle anderen Dinge tun, die ihre Gesundheit und Vitalität zerstören, wird als normal angesehen, und so tun wir das, was Menschen am besten können: imitieren, nachahmen und kopieren. Je länger das so weitergeht, desto verrückter wird das Ganze.

Wenn Sie endlich verstehen, dass fast alle Ihre Verhaltensweisen das Ergebnis des Strebens des Unterbewusstseins nach Zugehörigkeit zum dominanten Stamm sind, ist es kein Wunder, dass so viele in unproduktiven, ungesunden Gewohnheiten feststecken. Wir sind geschwächt und weit von unserem natürlichen Zustand persönlicher Macht entfernt, und deshalb tun wir alles, was andere Menschen tun, um nicht Gefahr zu laufen, ausgestoßen zu werden und aus eigener Kraft Stabilität und Sicherheit finden zu müssen.

Wenn Sie Ihr Leben betrachten, welche Auswirkungen haben all diese Giftstoffe und selbstzerstörerischen Programme auf Ihr Leben?

Auf welche Weise sabotieren Sie Ihren eigenen Erfolg und Ihr Glück?

Haben Sie das Gefühl, dass Sie immer mehr für andere tun als für sich selbst?

Haben Sie versucht, Gewicht zu verlieren, aber nach einigen Fortschritten sofort wieder zugenommen?

Haben Sie finanzielle Ziele, die immer unerreichbar scheinen?

Stecken Sie in einem Job fest, den Sie hassen und der Sie im Leben nicht weiterbringt?

Sind Ihre Beziehungen chaotisch und voller Drama?

Betäuben Sie sich selbst mit Alkohol, Tabletten, Fernsehen, Essen, Sex oder irgendetwas anderem, nur um dem quälenden Gefühl zu entkommen, im Leben unterzugehen und überwältigt zu sein?

Zögern Sie und vermeiden Sie es, Entscheidungen zu treffen oder etwas zu unternehmen, obwohl Sie wissen, dass Sie es tun müssen?

Lagern Sie Ihre Gesundheit an Ärzte aus, die weniger gesund sind als Sie?

Stecken Sie häufig in einer Schleife aus selbstzerstörerischen Gedanken und übertriebener Selbstkritik fest?

Was tun Sie noch, von dem Sie wissen, dass es Sie zurückhält?

Wenn Sie im Hamsterrad des Lebens leben, Ihre gute Energie immer wieder für unbedeutende Aufgaben verbrauchen und es versäumen, drastische Maßnahmen zur Verwirklichung Ihrer Träume zu ergreifen, ist das genau das, was die Kontrollmatrix von Ihnen will. Wenn die stärksten, intelligentesten und aktivsten Bürger unserer Gesellschaft für immer in einen Kampf gegen sich selbst verwickelt sind, dann ist es einfach, die Welt zu tyrannisieren.

Als Coach für Selbstbeherrschung und Selbstsabotage betrachte ich dieses Problem als etwas, das durch Bildung, Umprogrammierung des Unterbewusstseins und durch das Erlernen der Fähigkeit des Loslassens überwunden werden kann, wodurch Sie sich von den negativen emotionalen Zuständen befreien können, die Sie an die gleichen enttäuschenden Ergebnisse binden, die Sie täglich erleben.

In einem kommenden Meisterkurs über Selbstsabotage werde ich Ihnen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Verstand zeigen, der jeden Tag gegen Sie eingesetzt wird, und wie Sie diesen Prozess umkehren können, um es Ihnen leicht zu machen, in Ihrem Leben erfolgreich zu sein und zu gewinnen. Im ersten Teil werden die beiden wichtigsten Schlüssel zur Freisetzung des Potenzials Ihres Verstandes erklärt, und im zweiten Teil tauchen wir tief in die spezifischen Arten der Selbstsabotage ein, mit effektiven, praktischen Werkzeugen, um Ihr Leben auf Erfolg und Glück umzuprogrammieren.

Wenn Sie wissen, was wirklich passiert, geben Sie sich selbst die Chance, aus dem Kreislauf der Selbstsabotage auszusteigen, und wenn Sie Ihren Verstand trainieren, mit Ihnen statt gegen Sie zu arbeiten, kommen die gewünschten Ergebnisse leicht, schnell und mühelos. Es ist mächtig, und es gab noch nie einen kritischeren Zeitpunkt, um die Einflüsse auf Ihr Wohlbefinden zu bewerten und drastische Kurskorrekturen vorzunehmen, wo es nötig ist. Wir stehen vor sehr herausfordernden Zeiten, und wenn Sie sich mit einem soliden Fundament aus Frieden, Stärke und Kraft auf den Weg machen, haben Sie die beste Chance, Ihrer Familie und Ihrer Gemeinschaft zu dienen, wo Sie gebraucht werden. Registrieren Sie sich hier für Crack the Code of Self-Sabotage.