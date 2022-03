Ukraine-Eskalation: Laut Ivan Timofeev vom russischen Waldai-Forum läuft alles nach Plan

Wer glaubt, dass man in Moskau ob der radikalen Sanktionen erstaunt und schockiert ist, der irrt sich gewaltig. Russland hat sich bereits vor dem Einmarsch in die Ukraine bestens auf mögliche Wirtschaftssanktionen des Westens und andere Folgen eines Krieges vorbereitet. Auf dem Waldai-Forum, dem wichtigsten politischem Kongress in Russland, wurde ein solches Szenario ausführlich von Dr. Ivan Timofeev erläutert. Entgegen der in Europa vorherrschenden Meinung, dass Putin angeblich planlos und irrational agiere, lassen diese Vorträge eher vermuten, dass sehr wohl ein durchdachter Plan hinter der russischen Außenpolitik steht. Was plant Russland also als nächstes? Und was bedeutet das für Europa? AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet hat die Veröffentlichungen des Waldai-Forums studiert und die aktuellen Geschehnisse aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachtet. Wer glaubt, dass die Russen jetzt bald einknicken und der Westen einen leichten Sieg davontragen wird, der könnte sich schwer geirrt haben, denn im Osten hat man sich auf länger andauernde Härten eingestellt.