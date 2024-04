Ukraine hat das Potenzial, den Dritten Weltkrieg zu entfachen.

Dieser Gastbeitrag von Jim Rickards ist eine treffende Analyse des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und seines Potenzials, sich zu etwas viel Größerem auszuweiten. Er zeigt die Unwahrheiten auf, die in der westlichen Haltung gegenüber Russland enthalten sind, und erklärt, warum die weitere Verbreitung dieser falschen Erzählung zu nichts Gutem führen kann. Entweder ergreift jemand mit gesunder Logik das Wort, oder wir bewegen uns auf der Eskalationsleiter auf einen Punkt zu, von dem es kein Zurück mehr gibt – mit katastrophalen Folgen für die Menschen im Westen, für Sie und für mich.

Von Jim Rickards, The Daily Reckoning

Viele scheinen den Krieg in der Ukraine vergessen zu haben. Das ist ein Irrtum.

Russland ist dabei, die Ukraine langsam, aber sicher zu besiegen, und das wird für alle außer den größten antirussischen Verfechtern immer offensichtlicher.

Das führt zu Verzweiflung in westlichen Elitekreisen, die entschlossen sind, Russland auf die eine oder andere Weise zu stoppen. Sie glauben, dass sie Putin einfach nicht gewinnen lassen können. Sie glauben, wenn Putin in der Ukraine gewinnt, wird er als nächstes die baltischen Staaten, Polen und andere Länder angreifen.

Die jüngsten Drohungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Truppen in die Ukraine zu schicken, zeigen, dass der Westen verzweifelt ist.

Der stellvertretende Vorsitzende der russischen Duma, Pjotr Tolstoi (Nachfahre des großen russischen Schriftstellers Leo Tolstoi), warnte, dass französische Truppen ein vorrangiges Ziel für russische Streitkräfte wären, wenn sie in die Ukraine einmarschierten.

Selbst wenn Frankreich unabhängig von der NATO Truppen entsenden würde, würde uns das auf einen sehr gefährlichen Weg führen, der letztlich zu einem direkten Konflikt zwischen der NATO und Russland führen würde. Und dieser Weg endet in einem Atomkrieg.

Tolstoi fügte hinzu: “Es würde nur zwei Minuten dauern, um Paris in die Luft zu jagen. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie schnell die Dinge eskalieren könnten, wenn Frankreich beschließen sollte, Truppen in die Ukraine zu entsenden.

Weitere Eskalation

Unterdessen bereitet die NATO die Entsendung von F-16-Kampfflugzeugen in die Ukraine vor. Die Flugplätze in der Ukraine sind äußerst anfällig für russische Angriffe, zumal die ukrainische Luftabwehr derzeit stark geschwächt ist und die russische Luftwaffe in der Ukraine immer aktiver wird.

Sollte die NATO jedoch die Stationierung der F-16 auf ihren eigenen Luftwaffenstützpunkten zulassen, so warnte Putin, würden diese zu einem “legitimen Ziel”, wenn von dort aus Angriffe auf die russischen Streitkräfte geflogen würden.

Im Übrigen verfügt Russland über Hyperschallraketen, die die NATO praktisch nicht abschießen kann, sodass solche Angriffe wahrscheinlich erfolgreich wären. Natürlich müsste die NATO in gleicher Weise zurückschlagen. Sie können sich vorstellen, wohin das führen könnte.

Wir sind auf der Eskalationsleiter schon sehr weit. Und je höher man kommt, desto größer ist der Gesichtsverlust, wenn man zurückrudert. Davor habe ich schon zu Beginn des Krieges gewarnt.

Aber die ganze Idee, dass Russland eine existenzielle Bedrohung für die NATO oder Europa darstellt, ist absurd.

Putin hat nichts zu gewinnen, aber alles zu verlieren

Erstens ist die Theorie, dass Putin nach einem Sieg in der Ukraine in andere Länder einmarschieren würde, Unsinn. Die russische Armee hat weder die Männer noch das Material, um die Ukraine zu besetzen und gleichzeitig in andere Länder einzumarschieren.

Dies ist nicht die Sowjetunion mit ihren riesigen Panzerarmeen, die bereit sind, Westeuropa zu überrollen. Und der Sowjetkommunismus ist schon lange tot, sodass es für Russland keine ideologische Grundlage für eine Invasion in Europa gibt. Heute ist Russland ein konservatives, christlich-orthodoxes Land.

Aber was noch wichtiger ist: Putin hat überhaupt kein Interesse daran, in ein NATO-Land einzumarschieren. Was haben sie, was er will?

Er würde nur Artikel 5 der NATO-Charta auslösen, der besagt, dass ein Angriff auf ein Mitglied ein Angriff auf alle ist und eine massive Reaktion der NATO nach sich zieht. An diesem Punkt befinden wir uns auf der Überholspur zum Atomkrieg.

Putin ist sich dessen voll bewusst.

Angstmacher verweisen gerne auf Putins einmaliges Redezitat: “Wer der Sowjetunion nicht nachtrauert, hat kein Herz”.

Sie nehmen das als Beweis dafür, dass er die Sowjetunion wiederherstellen will. Aber was er als Nächstes sagte, lassen sie bequemer weise weg:

“Wer sie wiederhaben will, hat kein Hirn”.

Was immer man von Putin halten mag, er hat auf jeden Fall ein Gehirn. Er hat nicht vor, die Sowjetunion wiederherzustellen.

Es geht nicht nur um Absichten

Aber wie jede Großmacht hat auch Russland Interessen, und die Ukraine war für Russland immer ein wichtiges strategisches Ziel.

Und Russland wird nicht dulden, dass die Ukraine einem NATO-Bündnis beitritt, das Russland feindlich gesinnt ist. Kritiker sagen, die Ukraine sei ein freies und unabhängiges Land, das der NATO beitreten könne, wenn es wolle. Russland habe in dieser Frage nichts zu sagen, auch wenn die Ukraine an Russland grenze.

Nun, ich schätze, sie haben noch nie etwas von der Monroe-Doktrin gehört. Die USA haben im Grunde die gesamte westliche Hemisphäre zu ihrer eigenen Domäne erklärt. Aber eine Großmacht wie Russland soll in ihrem eigenen Hinterhof nichts zu sagen haben?

Kritiker sagen auch, die Vorstellung einer NATO-Invasion in Russland sei lächerlich. Das sei nur russische Paranoia. Das stimmt, die NATO wird nicht wirklich in Russland einmarschieren. Aber in der Welt der Geopolitik zählen nicht nur Absichten. Es geht auch um Fähigkeiten.

Wie schon Bismarck sagte: “In der Politik kommt es auf die Fähigkeiten an, nicht auf die Absichten. Absichten wechseln, Fähigkeiten bleiben”.

Wenn man bedenkt, dass Russland in seiner langen Geschichte immer wieder angegriffen wurde, ist es nicht schwer sich vorzustellen, warum es ein wenig paranoid gegenüber Bedrohungen von außen sein könnte.

Ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass Teile der Ukraine östlich von Moskau liegen.

Werden die USA den Krieg fortsetzen?

Natürlich kann die Ukraine ohne die Hilfe der USA nicht weiterkämpfen. Das Weiße Haus unter Biden will der Ukraine 60 Milliarden Dollar an neuen Mitteln für den Krieg zur Verfügung stellen. Das ist zusätzlich zu den Hunderten Milliarden, die bereits bereitgestellt wurden.

Der Vorschlag wurde im vergangenen Sommer gemacht, ist aber seitdem im Senat und im Repräsentantenhaus stecken geblieben. Das Repräsentantenhaus verabschiedete im vergangenen Herbst einen separaten Gesetzentwurf zur Unterstützung Israels, aber der Senat lehnte ihn ab, weil er die Hilfe mit Geldern für die Ukraine verknüpfen wollte.

Der Senat verabschiedete einen Gesetzentwurf, der in einem Paket Hilfen für die Ukraine, Israel und Taiwan vorsah, kombiniert mit etwas Geld für die vorgetäuschte Grenzsicherung.

Dieser Entwurf war so unpopulär, dass er es nicht einmal aus dem Senat schaffte. Das Repräsentantenhaus bestand darauf, erst den regulären Haushalt zu verabschieden, bevor es sich mit der Ukraine befasste.

Dieser Prozess wurde am 23. März abgeschlossen, aber jetzt macht der Kongress eine zweiwöchige Osterpause, sodass bis Mitte April nichts passieren wird. Niemand hat auch nur die wichtigste Frage beantwortet, nämlich was die Ukraine mit dem Geld macht.

Die dringend benötigten 155-mm-Artilleriegranaten kann sie nicht kaufen, weil die westlichen Arsenale leer sind und die Fabriken nicht für mehr als eine Handvoll ausgelegt sind. Es wird Jahre dauern, diese Produktionskapazitäten aufzubauen.

Man kann mit einer Brieftasche voller 100-Dollar-Scheine in ein Geschäft gehen, aber wenn die Regale leer sind, nützt einem das nichts. Die Produkte sind einfach nicht da.

In der Zwischenzeit wurden westliche Wunderwaffen wie Panzer, Marschflugkörper, gepanzerte Truppentransporter, präzisionsgelenkte HIMARS-Artillerie und Raketenabwehrbatterien von Russland zerstört, außer Gefecht gesetzt oder abgeschossen.

Der Krieg in der Ukraine war keine gute Werbung für westliche Waffen.

Nachwirkungen

Um zu wiederholen, was ich bereits gesagt habe: Die Ukraine verliert den Krieg. Russland rückt an der Süd- und Ostfront der Ukraine vor.

Dennoch bleibt der Druck auf den Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, etwas zu unternehmen. Republikanische Kriegstreiber im Senat wie Lindsey Graham und Joni Ernst werden nicht locker lassen. Viele Republikaner im Repräsentantenhaus wie Chip Roy und Marjorie Taylor Greene sind in dieser Sache gegen Johnson.

Unglaublicherweise könnte Johnson auf den Druck mit einer Lösung reagieren, die noch schlimmer ist als eine direkte Aneignung. Er könnte sich hinter die Bemühungen stellen, russische Zentralbankguthaben in Höhe von 300 Milliarden Dollar zu stehlen, die in Form von US-Schatzanweisungen gehalten werden.

Dies würde das Vertrauen in den US-Dollar, in die Wertpapiere des US-Finanzministeriums und in die Rechtsstaatlichkeit der USA zerstören. Russland würde den Verlust schnell wieder wettmachen, indem es 300 Milliarden Dollar oder mehr an westlichem Vermögen beschlagnahmt, das sich noch in Russland befindet. Niemand im Kongress scheint das zu begreifen.

Wenn sie das durchziehen, werden die wirtschaftlichen Folgen schlimm genug sein. Aber wenn dieser Krieg nicht bald aufhört, könnten wir am Ende mit einem nuklearen Fallout rechnen.