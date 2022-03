Das reiche Land der Ukraine wurde in der Vergangenheit von den westlichen Mächten bei ihren Versuchen, den Osten zu erobern, als Durchgangsstation genutzt.

Infolgedessen musste die Ukraine, die von allen Seiten von größeren Mächten umgeben war, die Kunst des Seitenwechsels beherrschen.

Die 1929 gegründete Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) verfolgte das Ziel, eine ethnisch reine, unabhängige Ukraine zu schaffen.

Die US-Geheimdienste beobachteten ukrainische nationalistische Organisationen als Quelle der Spionageabwehr gegen die Sowjetunion; freigegebene CIA-Dokumente zeigen enge Verbindungen zwischen dem US-Geheimdienst und den ukrainischen Nationalisten seit 1946

Die Einmischung der USA während der Maidan-Revolution ermutigte die Demonstranten, die demokratisch gewählte Regierung der Ukraine zu stürzen.

Ein durchgesickertes, vom russischen Geheimdienst abgefangenes Telefongespräch zwischen Victoria Nuland, der stellvertretenden Staatssekretärin für europäische und eurasische Angelegenheiten, und dem US-Botschafter in der Ukraine, Geoffey Pyatt, erörterte offen ihren Plan für eine neue ukrainische Regierung

Die Ukraine ist ein altes und stolzes Land, ein Grenzland, in dem der Osten auf den Westen trifft. Ihre blau-gelbe Flagge steht für den Himmel und die Weizenfelder, und ihr reiches, begehrtes Land diente den westlichen Mächten im Ersten und Zweiten Weltkrieg als Durchgangsland, als sie versuchten, den Osten zu erobern.

Doch wie in „Ukraine on Fire“, einem 2016 von Oliver Stone produzierten Dokumentarfilm, festgehalten wird, „zahlte das ukrainische Volk jedes Mal den höchsten Preis für diese großen Machtspiele“. Infolgedessen musste die Ukraine, die von allen Seiten von größeren Mächten umgeben war, die Kunst des Seitenwechsels beherrschen.

Jahrhunderts brach der ukrainische Führer Bogdan Chmelnizkij ein Waffenstillstandsabkommen mit Polen und schlug sich auf die Seite des mächtigeren Russlands. Fünf Jahrzehnte später, während des Russisch-Schwedischen Krieges, brach der ukrainische Führer Iwan Mazepa das Bündnis mit Russland und verbündete sich mit den schwedischen Invasoren. Die Ukraine wurde 1918 zu einem deutschen Protektorat, nachdem Russland den Bedingungen des Vertrags von Brest-Litowsk zugestimmt hatte.

Das Schicksal der Ukraine wurde oft von Dritten bestimmt, und, wie der Film feststellt: „Die Wahrheit ist, dass die Ukraine nie ein geeintes Land war. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, begrüßte ein großer Teil der Bevölkerung der Westukraine die deutschen Soldaten als Befreier von der kurz zuvor erzwungenen sowjetischen Herrschaft und kollaborierte offen mit den Deutschen.

Organisation ukrainischer Nationalisten verübte Völkermord

Obwohl das ganze Ausmaß der Kollaboration erst nach vielen Jahren ans Licht kam, wurden ganze Divisionen und Bataillone von ukrainischen Kollaborateuren gebildet, und zu Beginn des Krieges meldeten sich mehr als 80.000 Menschen freiwillig zur Division „Galizien“, die für ihre extreme Grausamkeit gegenüber der jüdischen, polnischen und russischen Bevölkerung in der Ukraine berüchtigt war.

Viele Mitglieder dieser militärischen Gruppen gehörten der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) an, die 1929 gegründet worden war und das Ziel hatte, eine ethnisch reine, unabhängige Ukraine zu schaffen. Ihre offizielle Flagge war schwarz und rot – als Symbol für Land und Blut. 1940 wurde Stepan Bandera, der antisemitisch und antikommunistisch eingestellt war, zum Anführer der radikalsten Sektion der OUN und rief 1941 eine unabhängige Ukraine aus.

Aufgrund dieser Tat wurde er von seinen deutschen Verbündeten für die meiste Zeit des Krieges ins Gefängnis gesteckt, aber er verbreitete seine Ideologien auch hinter Gittern. „Viele unabhängige Historiker schätzen, dass die OUN-Miliz bis Ende 1941 zwischen 150.000 und 200.000 Juden auf dem von den Deutschen besetzten ukrainischen Territorium vernichtet hat.

Die OUN kämpfte schließlich zu gleichen Teilen gegen deutsche und sowjetische Truppen, aber 1943 drängten die Streitkräfte der UdSSR die deutschen Truppen zurück und begannen mit der Befreiung der Ukraine. Die von den Deutschen gehaltene Westukraine wurde schließlich 1944 befreit, aber Banderas Regime führte bis in die 1950er Jahre hinein einen Guerillakrieg gegen ukrainische Dörfer.

1945 unterwarf sich Deutschland den Alliierten, und die Ukraine blieb ein Teil der Sowjetunion, doch der Frieden war nur von kurzer Dauer. Die USA und die Sowjetunion, die sich bei der Niederschlagung der Nazis verbündet hatten, wurden mit Beginn des Kalten Krieges zu Feinden und ließen die Welt 45 Jahre lang unter der ständigen Bedrohung eines Atomkriegs stehen.

Die CIA schützte ukrainische Naziführer

Die US-Geheimdienste beobachteten ukrainische nationalistische Organisationen als Quelle der Spionageabwehr gegen die Sowjetunion. Aus freigegebenen CIA-Dokumenten geht hervor, dass seit 1946 enge Verbindungen zwischen dem US-Geheimdienst und ukrainischen Nationalisten bestanden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg flohen Bandera und andere ukrainische Naziführer nach Europa, und die CIA half, sie zu schützen. Später informierte die CIA die Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde, dass sie Bandera und andere Ukrainer vor den Sowjets versteckt hatte.

Während die Nürnberger Prozesse die Führer des faschistischen Deutschlands vor Gericht brachten, „blieb den ukrainischen Nazis dasselbe Schicksal erspart, und einigen wurde von der CIA sogar Nachsicht gewährt“. Im Film heißt es: „1951 entschuldigte die Agentur [CIA] die illegalen Aktivitäten der OUN-Sicherheitsabteilung im Namen der Notwendigkeit des Kalten Krieges“. Dann, in einer umstrittenen Übergabe, schenkte der sowjetische Führer Nikita Chruschtschow 1954 der Ukraine die Krim.

Die Ukraine wird von mehreren Revolutionen erschüttert

1989 entstand die Narodniy Rukh (Volksbewegung), die für die Unabhängigkeit der Ukraine von der UdSSR eintrat und zu einer Brutstätte für Führer des ukrainischen Neonazismus wurde. Einer von ihnen, Oleh Tyahnybok, gründete 1991 die radikale Gruppe Svoboda, die die Ideale von Bandera predigte. Weitere Gruppen folgten.

Ebenfalls 1991 bedeutete der Zusammenbruch der Sowjetunion, dass die Ukraine zum ersten Mal in der modernen Geschichte wirklich unabhängig war. Neue Unternehmen entstanden als Folge der neuen freien Wirtschaft. Oligarchen tauchten scheinbar über Nacht auf und schufen ein Klassensystem mit einigen wenigen reichen Eliten und vielen anderen, die ums Überleben kämpfen.

Es folgten mehrere Revolutionen, darunter die Orangene Revolution von 2004, die durch die Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr ausgelöst wurde. Die Unterstützung für die beiden Kandidaten – Viktor Juschtschenko und Viktor Janukowitsch – spaltete das Land erneut, und zwar in Ost und West. Juschtschenkos Frau, Kateryna Juschtschenko, ist eine ehemalige Beamtin des US-Außenministeriums, die während der Reagan-Regierung im Weißen Haus arbeitete.

Juschtschenko verlor, aber viele waren damit nicht einverstanden und warfen ihm Betrug vor. Es kam zu Massenprotesten, bei denen die Demonstranten in Juschtschenkos oranger Wahlkampffarbe gekleidet waren, um das Ergebnis zu kippen. Die Wahl wurde annulliert, und Juschtschenko gewann die nächste Wahl – nachdem er sich von einer mysteriösen Vergiftung erholt hatte, die angeblich vom ukrainischen Staatssicherheitsdienst durchgeführt worden war.

US-Einmischung begünstigte Staatsstreich

Juschtschenko wurde nicht für eine zweite Amtszeit gewählt, aber er verlieh Bandera nach seinem Ausscheiden aus dem Amt den „Heldenstatus“. Janukowitsch wurde der nächste Präsident und entzog Bandera den Heldenstatus, doch 2013 kündigte die Regierung an, sie werde die Pläne zur Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union aussetzen und stattdessen ein Angebot Russlands vorziehen.

Es kam erneut zu Protesten, die als Maidan-Revolution bekannt wurden. Die tagelangen friedlichen Proteste schlugen in Gewalt um, und die Einmischung der USA schürte die Flammen und ermutigte die Demonstranten, die demokratisch gewählte Regierung der Ukraine zu stürzen. Wie das CATO Institute feststellt:

Ein anständiger Respekt für demokratische Institutionen und Verfahren bedeutete, dass er [Janukowitsch] in der Lage sein sollte, seine rechtmäßige Amtszeit als Präsident, die 2016 enden würde, zu Ende zu führen … Weder die einheimische Opposition noch Washington und seine Verbündeten in der Europäischen Union verhielten sich auf diese Weise. Stattdessen machten die westlichen Staats- und Regierungschefs deutlich, dass sie die Bemühungen der Demonstranten unterstützen, Janukowitsch zu zwingen, seinen Kurs zu ändern und dem EU-Abkommen zuzustimmen oder, falls er dies nicht tun würde, den Präsidenten vor Ablauf seiner Amtszeit abzusetzen.

Senator John McCain (R-AZ), der ranghöchste Republikaner im Streitkräfteausschuss des Senats, reiste nach Kiew, um sich mit den Euromaidan-Aktivisten zu solidarisieren. McCain speiste mit Oppositionsführern, darunter auch Mitglieder der rechtsextremen Svoboda-Partei, und trat später während einer Massenkundgebung auf dem Maidan-Platz auf. Er stand Schulter an Schulter mit dem Svoboda-Führer Oleg Tyagnibok.

In einem durchgesickerten, vom russischen Geheimdienst abgefangenen Telefonat zwischen Victoria Nuland, der stellvertretenden Außenministerin für europäische und eurasische Angelegenheiten, und dem US-Botschafter in der Ukraine, Geoffey Pyatt, wurde ebenfalls offen über ihren Plan für eine neue ukrainische Regierung gesprochen:

Zu den von den USA favorisierten Kandidaten gehörte Arsenij Jazenjuk, der Mann, der nach dem Sturz Janukowitschs Premierminister wurde. Während des Telefongesprächs erklärte Nuland enthusiastisch, dass „Jazenjuk derjenige ist“, der die beste Arbeit leisten würde.

Nuland und Pyatt waren zu einem Zeitpunkt mit solchen Planungen beschäftigt, als Janukowitsch noch rechtmäßiger Präsident der Ukraine war. Es war erschreckend, dass diplomatische Vertreter eines fremden Landes – und eines Landes, das routinemäßig die Notwendigkeit betont, demokratische Prozesse und die Souveränität anderer Nationen zu respektieren – Intrigen schmiedeten, um eine gewählte Regierung abzusetzen und sie durch Beamte zu ersetzen, die die Zustimmung der USA verdienen.

USA setzten neuen Gouverneur in Odessa ein

Wenige Tage nachdem Janukowitsch aus dem Amt gedrängt wurde und aus Kiew floh, kam es zu weiteren Kontroversen über das Krim-Referendum. Offizielle Stellen erklärten, mehr als 95 % der Wähler hätten sich für den Anschluss an Russland entschieden, aber die USA stellten dies als russische Invasion dar. Am 30. Mai 2015 wurde dann der ehemalige georgische Präsident Micheil Saakaschwili – „ein alter Freund der USA“ – zum Gouverneur der Ukraine ernannt. – zum Gouverneur des südlichen Odessa in der Ukraine ernannt.

„Ein kurzer Blick auf seine Biografie lässt vermuten, dass er für eine besondere Mission vorbereitet wurde“, heißt es im Film. Saakaschwili hatte ein Stipendium des US-Außenministeriums erhalten und für eine New Yorker Anwaltskanzlei gearbeitet. Er war an der Rosenrevolution in Georgien beteiligt, bei der der rechtmäßig gewählte Präsident gestürzt wurde.

Bald darauf kündigte Georgien seine Absicht an, der NATO beizutreten und neue Militärstützpunkte direkt an der russischen Grenze zu errichten. Saakaschwili wurde später des Machtmissbrauchs, der Veruntreuung und anderer Straftaten beschuldigt, floh aber in die USA, wo ihm seine Freunde in Washington eine neue Aufgabe als Gouverneur von Odessa verschafften.

Kurz zuvor hatte er seine georgische Staatsbürgerschaft aufgegeben, um ukrainischer Staatsbürger zu werden. Die antirussische Rhetorik wurde durch den Absturz eines Flugzeugs der Malaysian Airlines im Jahr 2014 noch verstärkt, das von einer Rakete über der Ukraine abgeschossen wurde und 298 Menschen tötete.

Die USA und die Ukraine gaben Russland die Schuld, was zu sofortigen Sanktionen gegen das Land führte. Ein russischer Bericht kam jedoch zu einem anderen Ergebnis: Das Flugzeug wurde von einer ukrainischen Rakete abgeschossen. In dem Film heißt es:

Man würde erwarten, dass diese kontroversen Ergebnisse das öffentliche Interesse an der Untersuchung wieder wecken würden, aber die Tragödie des malaysischen Fluges MH17 hatte ihre Rolle im großen geopolitischen Spiel bereits gespielt. Deshalb wurde sie bald vergessen. Das Ziel war erreicht. Nachdem die dritte Welle von Sanktionen gegen Russland verhängt wurde, stiegen die Spannungen zwischen den beiden Ländern sprunghaft an. Es stellt sich also die Frage, ob wir wirklich den Beginn des Kalten Krieges 2.0 erleben, und wenn ja, wie stehen unsere Chancen, ihn diesmal zu überleben?

2022: Weltuntergangsuhr um 100 Sekunden vor Mitternacht

Das Bulletin of Atomic Scientists führte 1947 die Weltuntergangsuhr ein. Sie stellt einen Countdown für die globale nukleare Vernichtung dar. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges kam sie Mitternacht am nächsten – 2 Minuten – und kühlte sich dann ab, bis sie 1991 auf 17 Minuten anstieg.

Im Jahr 2015, als der Film in die Kinos kam, war die Uhr aufgrund der zunehmenden Instabilität auf 3 Minuten vor Mitternacht zurückgegangen, was auf die Modernisierung der weltweiten Atomwaffen und die „übergroßen Atomwaffenarsenale“ zurückzuführen war, wobei die Staats- und Regierungschefs nicht in der Lage waren, „mit der erforderlichen Geschwindigkeit oder in dem erforderlichen Umfang zu handeln, um die Bürger vor einer potenziellen Katastrophe zu schützen“. Damals hieß es im Bulletin of Atomic Scientists

Die Uhr tickt jetzt nur noch drei Minuten vor Mitternacht, weil die internationalen Staats- und Regierungschefs ihrer wichtigsten Pflicht nicht nachkommen – die Gesundheit und Vitalität der menschlichen Zivilisation zu sichern und zu bewahren.

In einer Aktualisierung vom 20. Januar 2022 berichtete das Bulletin jedoch, dass die Welt „an der Schwelle des Untergangs“ stehe, da die Uhr nur noch 100 Sekunden vor Mitternacht stehe:

[D]ie Uhr bleibt so nah an der zivilisationsbeendenden Apokalypse wie nie zuvor, weil die Welt in einem extrem gefährlichen Moment stecken bleibt. Im Jahr 2019 nannten wir es die neue Abnormität, und sie hat leider angehalten … Die führenden Politiker der Welt müssen sich sofort zu einer erneuerten Zusammenarbeit verpflichten, um die vielen Möglichkeiten und Orte zu nutzen, die zur Verringerung des existenziellen Risikos zur Verfügung stehen. Die Bürgerinnen und Bürger der Welt können und sollten sich organisieren, um von ihren Führern zu verlangen, dass sie dies tun – und zwar schnell. Die Schwelle des Untergangs ist kein Ort zum Verweilen … Ohne schnelles und gezieltes Handeln sind wirklich katastrophale Ereignisse – Ereignisse, die die Zivilisation, wie wir sie kennen, beenden könnten – wahrscheinlicher. Wenn die Uhr auf 100 Sekunden vor Mitternacht steht, sind wir alle bedroht. Der Zeitpunkt ist sowohl gefährlich als auch unhaltbar, und die Zeit zum Handeln ist jetzt.

