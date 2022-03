Wird Putin rechtzeitig aufwachen, um Russland zu retten?

Wenn nicht, bedeutet das einen verheerenden Krieg

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die Leser betrachten die Beschlagnahme russischer Vermögenswerte und Devisen durch den Westen als Kriegshandlungen und fragen sich, warum Putin sie nicht als solche erklärt. Die Sanktionen sind Waffen, die in dem Bemühen eingesetzt werden, Russland zu zerstören, als wären es militärische Waffen. Die Länder, die Sanktionen gegen Russland verhängen, sind genauso in den Konflikt verwickelt, als ob sie Truppen in der Ukraine hätten.

Putin erkennt die Sanktionen als solche an. Er erklärte, die Sanktionen seien eine „totale und unverhohlene Aggression“ und „ein Krieg, der mit wirtschaftlichen, politischen und informationellen Mitteln geführt wird“. Aber Russland hat nicht so reagiert, wie es reagieren würde, wenn westliche Truppen beteiligt wären. Der Grund dafür ist, dass Putin einen Krieg, insbesondere einen Atomkrieg, als schädlicher ansieht als Sanktionen. Anstatt seine Streitkräfte zu entfesseln, bereitet er Russland darauf vor, die Sanktionen zu überleben, während er Systeme einrichtet, die Russland immun gegen Sanktionen machen, etwas, das schon vor langer Zeit hätte getan werden sollen.

Das ist nicht geschehen, weil drei russische Verräter – Atoli Tschubais, Alexej Kudrin und Zentralbankchefin Elvira Nabiullina – einen außerordentlichen Einfluss auf Putin haben. Das sind Leute, die den Westen vertreten, aber Putins Ohr haben. Bloomberg, eine unzuverlässige Nachrichtenquelle, berichtete, dass „Russlands hoch angesehene Zentralbankchefin Elvira Nabiullina zurücktreten wollte, nachdem Wladimir Putin eine Invasion in der Ukraine angeordnet hatte“, aber es wurde ihr nicht gestattet, ihren Posten zu verlassen. Stattdessen nominierte Putin sie für eine weitere Amtszeit.

Unabhängig davon, ob es sich bei der Bloomberg-Berichterstattung um Fake News handelt oder nicht, ist zu beachten, dass das Putin-feindliche Bloomberg News Nabiullina als „hoch angesehen“ (Bloomberg meint im Westen) beschreibt und weiter berichtet, dass „Nabiullina von Investoren bevorzugt und von Publikationen wie Euromoney und The Banker als eine der besten Geldpolitikerinnen der Welt gefeiert wird. Der Grund, warum sie von westlichen Investoren und Finanzpublikationen bevorzugt wird, ist, dass sie die russische Zentralbank in einer Weise führt, die den Westen bereichert und Russland verarmt. Sie können darauf wetten, dass sie, wenn sie Russland helfen würde, nicht „als eine der besten Geldpolitikerinnen der Welt hoch angesehen“ wäre. Bloomberg tut offensichtlich alles, um sie im Dienst der westlichen Finanzinteressen zu halten.

Der russische Wirtschaftswissenschaftler, fast der einzige Wirtschaftswissenschaftler Russlands, Sergei Glazyev, hat Putin seit Jahren vor Nabiullina gewarnt, ohne Erfolg, bis Putin vor kurzem anordnete, dass russische Energie an „unfreundliche Länder“ in Rubel abgerechnet werden sollte. Glazyev konnte Putin schließlich davon überzeugen, dass Nabiullinas Politik des Exports (und der Privatisierung russischer Vermögenswerte) gegen Devisen eine Politik ist, die den Rubel schwächt und ihn angreifbar macht, während sie die Stärke der Währungen von Russlands Feinden unterstützt.

Wäre da nicht der tödliche Einfluss von Tschubais, Kudrin und Nabiullina, denen es gemeinsam gelungen ist, Putin mit wirtschaftlichen Desinformationen zu programmieren, würde Putin erkennen, dass er gegen die Sanktionen mächtigere Waffen hat als Krieg. Alles, was Russland tun muss, um die Krise zu seinen Bedingungen zu beenden, ist, Europa, insbesondere Deutschland, den Strom abzudrehen und ausländisches Eigentum an russischen Vermögenswerten ohne Bezahlung zu verstaatlichen. Russland ist nicht in der Lage, seine Macht zu nutzen, weil die Dreierbande Putin davon überzeugt hat, dass Russland als einziges Land der Welt seine vertraglichen Verpflichtungen erfüllen muss, um völlig unnötige (und unbrauchbare) Kreditlinien mit dem Westen offen zu halten und sich ausländische Währungen leihen zu können – eine für Russland völlig schädliche Selbstbeschränkung.

Wenn Russland leidet und dieses Leiden zu einem größeren Krieg führt, dann liegt das daran, dass Putin sich nicht vom Einfluss von Tschubais, Kudrin und Nabiullina lösen kann. Die Dreierbande hat Putin fest in den Fängen des Westens.

Tschubais ist von Putins Regierung zurückgetreten und in den Westen geflohen, und Sie können darauf wetten, dass seine gestohlenen Milliarden, die er in westlichen Banken versteckt hat, nicht eingefroren sind. Nabiullina wollte ihm folgen, aber da Putin nicht sah, dass ihr Abgang ein Glück gewesen wäre, behielt er sie im Amt, wo sie Russland weiter schaden wird. Wenn die Sanktionen Erfolg haben, verdanken sie ihre Wirksamkeit Nabiullina, die dafür gesorgt hat, dass der Westen den Großteil der russischen Devisenreserven beschlagnahmen, Russland durch den Rauswurf aus dem SWIFT-Clearingsystem verwundbar machen und Russland mit einem möglichen wirtschaftlichen Umsturz bedrohen konnte, der zu Putins Absetzung führen könnte.

Wenn Putin seine gefährliche Feindin schon in unmittelbarer Nähe hält, wo er sie im Auge hat, sollte er ihr zumindest die Entscheidungsbefugnis entziehen.