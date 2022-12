Ukraine – Merkel muss vor ein internationales Tribunal gestellt werden

Von Peter Haisenko

Es ist nun ein halbes Jahr her, als Frau Merkel ihre Haltung zu den Minsk-Abkommen bekanntgegeben hatte. Die Monopolmedien haben dieser Offenbarung keine Aufmerksamkeit gewährt. Jetzt aber kocht dieser Skandal hoch und es werden Forderungen laut, Merkel für diesen Betrug zur Rechenschaft zu ziehen, der die Welt an den Rand eines Atomkriegs gebracht hat.

Anfang Juni 2022 hat Frau Merkel zwei Interviews gegeben, in denen sie klar und offen bekannt hat, welchem Zweck sie die Minsk-Abkommen zugedacht hat. Ich habe damals hier darüber berichtet:

https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20222/merkels-perfide-rolle-im-ukraine-konflikt/

Die Kurzform lautet: Die Minsk-Abkommen dienten nur dem Zweck Zeit zu gewinnen, um die Ukraine für einen Krieg gegen Russland aufzurüsten. Zwei Wochen später hat der ehemalige Präsident und Freund von Merkel Poroschenko in London diese Offenbarung nahezu wortgleich bestätigt. Es kann also kein Zweifel bestehen, dass diese Aussagen der Wahrheit entsprechen. Da muss aber die Frage aufkommen, ob und wann Merkel jemals die Wahrheit gesagt hat, zumindest was ihre Ukrainepolitik betrifft. Vergessen wir nicht: Wer einmal lügt…..

Zu Beginn des Putsches au