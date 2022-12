EU will Krypto-Unternehmen zwingen, den Steuerbehörden die Bestände ihrer Kunden offenzulegen

Die Europäische Union hat am Donnerstag angedeutet, dass sie Kryptowährungsunternehmen dazu zwingen wird, die Bestände ihrer europäischen Nutzer an die Steuerbehörden zu melden.

Die vorgeschlagene achte Richtlinie zur Verwaltungszusammenarbeit wurde zuvor von CoinDesk berichtet und könnte weitreichende Auswirkungen haben, einschließlich der Verpflichtung für Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU, sich bei den dortigen Steuerbehörden zu registrieren.

In einer Erklärung sagte der für Steuern zuständige EU-Kommissar Paolo Gentiloni: „Anonymität bedeutet, dass viele Nutzer von Kryptowährungen, die erhebliche Gewinne erzielen, unter dem Radar der nationalen Steuerbehörden bleiben. Das ist nicht akzeptabel.“

Die Durchsetzung der Maßnahmen wurde nicht ganz klargemacht, da die Kryptowährungsindustrie verschiedene Einrichtungen und Akteure hat, die in verschiedenen Gerichtsbarkeiten ansässig sind, einschließlich einiger, die behaupten, keine Geschäftsbasis zu haben. Ferner sollte man sich Sorgen um den Honeypot von Nutzerdaten machen, der durch die Registrierung von Nutzerbeständen entsteht. Oft sind die Bestände auf zentralen Börsen (die an sich schon gefährlich sind) mit sensiblen Identifizierungsdaten verknüpft, die von Kriminellen dazu genutzt werden könnten, Personen mit ihren Beständen in Verbindung zu bringen.

Es gab verschiedene Fälle von dokumentierten Datenlecks innerhalb und außerhalb der Kryptowährungsbranche: und das sind nur die, die an die Oberfläche kommen. Unternehmen zu zwingen, europäische Steuerbehörden zu informieren – auch Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU – zwingt die Firmen einmal mehr dazu, große Mengen an Daten zu sammeln, die die Bestände der Nutzer offenlegen, und diese dann an Steuerbehörden in Europa zu übermitteln, denen sie vertrauen müssen, dass sie diese sicher aufbewahren.

Es wurden auch Bedenken geäußert, dass dies Auswirkungen auf die EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) haben könnte, die laut International Financial Law Review (IFLR) „der erste umfassende Versuch ist, Krypto-Assets in Angriff zu nehmen und die in der Mifid, der Marktmissbrauchsverordnung und der Prospektverordnung enthaltenen Regeln auf die Krypto-Asset-Industrie anzuwenden“.

Die Europäische Krypto-Initiative gab eine Erklärung ab, in der sie darauf hinwies, dass sie „besorgt darüber ist, dass die Verordnung auf ein weitaus größeres Spektrum von Verpflichteten und Einzelpersonen Anwendung finden würde“ als die MiCA.

Die EU hat erklärt, dass sie glaubt, dass die Einführung der Richtlinie bis zu 2,5 Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro) einbringen könnte.