Zweiter Journalist stirbt plötzlich während der Berichterstattung über die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar

Berichten zufolge ist der Fotojournalist Khalid al-Misslam von Al Kass TV am Samstag während seiner Berichterstattung über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar plötzlich verstorben.

„Der Fotojournalist Khalid al-Misslam von Al Kass TV ist vor kurzem verstorben“, berichtet der katarische Nachrichtensender Gulf Times.

„Al-Misslam, ein Katarer, starb plötzlich während seiner Berichterstattung über die FIFA Fußballweltmeisterschaft Katar 2022. Wir glauben an Allahs Barmherzigkeit und Vergebung für ihn und sprechen seiner Familie unser tiefstes Beileid aus. Wir gehören alle Allah und zu Ihm kehren wir zurück“, heißt es in dem Beitrag abschließend.

Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently.

Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah's mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW