Was für ein Haufen Unsinn über Viktor Bout

Jacob G. Hornberger

Es wäre schwierig, in der Mainstream-Presse einen größeren Haufen Schwachsinn zu finden als das, was sie über Viktor Bout sagen. Es ist fast so schlimm wie ihr monumentaler Schwindel über die russische Staatsbürgerin Maria Butina. Der Schwindel um Bout und Butina zeigt nur, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, wenn die Regierung ihnen eine extreme, zwanghafte Anti-Russland-Feindschaft einimpft.

Ich habe wiederholt über die lächerliche Strafverfolgung von Butina durch die Bundesregierung geschrieben und werde daher meine Analyse ihres Falles nicht wiederholen. Konzentrieren wir uns stattdessen auf Bout.

Bout ist der russische Waffenhändler, der gerade gegen Brittney Griner ausgetauscht wurde, den amerikanischen Basketballstar, der sich der Verletzung der russischen Drogengesetze schuldig bekannte und zu neun Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Bout ist der internationale Waffenhändler, der verurteilt wurde, weil er Waffen an die FARC verkauft hat, die Rebellengruppe in Kolumbien, die von den US-Behörden als terroristische Gruppe eingestuft wird. Außerdem wurde er wegen Verschwörung zur Tötung von in Kolumbien tätigen DEA-Beamten verurteilt. Er wurde zu einer 25-jährigen Haftstrafe verurteilt, von der er 10 Jahre verbüßt hatte, als er gegen Griner ausgetauscht wurde.

Die Mainstream-Presse verurteilt den Tausch. Sie sagen, es sei einfach nicht fair. Ein Waffenhändler für einen Drogenkriegsverbrecher? Meine Güte, wie konnte sich Präsident Biden nur von den bösen Russen einwickeln lassen?

Unerwähnt bleibt bei alledem, dass die US-Regierung, ebenso wie die russische Regierung, den Besitz und die Verteilung von Marihuana unter Strafe stellt. Die Befürworter des US-Drogenkriegs können sagen, dass die Strafe für den Besitz von Marihuana in den USA niedriger ist als in Russland, aber ist das nicht ein Unterschied ohne Unterschied? Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass in der langen, schmutzigen Geschichte des amerikanischen Drogenkriegs zahllose Amerikaner gezwungen waren, wegen Marihuanabesitzes viel längere Haftstrafen zu verbüßen als Griner.

Die wichtige Frage – eine, die die Mainstream-Presse nicht zu stellen wagt – ist, warum die US-Regierung (und die Regierungen der Bundesstaaten) überhaupt Drogengesetze haben. Wenn man bedenkt, dass Russland Drogengesetze hat, ist das nicht ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass Drogengesetze nicht mit den Prinzipien einer wirklich freien Gesellschaft vereinbar sind? Vielleicht ist es auch erwähnenswert, dass der ehemalige Präsident Trump verspricht, Drogenkriegssünder hinzurichten, falls er wieder ins Weiße Haus einzieht. Tun sie das nicht auch in China und Nordkorea?

Die Mainstream-Presse betont immer wieder, dass Bout ein „internationaler Waffenhändler“ ist, was ihn offenbar zu einem extrem bösen Menschen macht. Nun, wenn das stimmt, wie wäre es dann, wenn wir uns auf den größten internationalen Waffenhändler der Welt konzentrieren. Das wäre die US-Regierung! Ja, die fromme, unschuldige US-Regierung, dieselbe Regierung, die Bout strafrechtlich verfolgt und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt hat.

Werfen Sie einen Blick auf diese Webseite mit dem Titel „U.S. Arms Exports in 2021, by Country“ (> LINK). Sie listet 65 Länder auf, an die die US-Regierung Waffen verkauft.

Ist es möglich – nur möglich -, dass die US-Beamten hinter Bout her waren, weil er bei den Waffenverkäufen mit ihnen im Wettbewerb stand? Gibt es einen besseren Weg, einen Konkurrenten loszuwerden, als ihn für 25 Jahre ins Gefängnis zu sperren?

Die Mainstream-Presse sagt, dass Bout Waffen an terroristische Gruppen verkauft hat. Nun, auf dieser Liste steht, dass die US-Regierung wissentlich Waffen an Saudi-Arabien verkauft, ein Regime, von dem fast jeder auf der Welt, einschließlich der Familie und der ehemaligen Verlobten von Jamal Ahmad Khashoggi und sogar der CIA, weiß, dass es eines der mörderischsten Regime der Welt ist. Gibt es wirklich einen prinzipiellen Unterschied zwischen dem Verkauf von Waffen an eine Terrorgruppe und dem Verkauf von Waffen an ein mörderisches Regime?

Kommen wir nun zu den Straftaten, für die Bout verurteilt wurde – Verschwörung zum Verkauf von Waffen an die FARC in Kolumbien und Verschwörung zur Tötung amerikanischer Drogenkriegsbeamter, die in Kolumbien tätig sind.

Bei diesen Straftaten gibt es jedoch ein großes Problem. Das Problem ist, dass die FARC mit all dem nichts zu tun hatte. Stattdessen traten DEA-Agenten, die sich als FARC-Vertreter ausgaben, an Bout heran und sagten, dass sie von ihm Waffen kaufen wollten. Bout willigte ein, diesen DEA-Agenten, die er für FARC-Agenten hielt, Waffen zu verkaufen. Deshalb wurde er verhaftet – wegen Verschwörung zum Verkauf von Waffen an DEA-Agenten, die er für FARC-Agenten hielt.

Mit anderen Worten: Hätte die DEA das Verbrechen nicht ins Leben gerufen, wäre es nicht begangen worden.

Was ist mit der Verschwörung zur Tötung amerikanischer Beamter, die in Kolumbien tätig waren? Während der vorgetäuschten Verhandlungen über den Verkauf von Waffen an die FARC sagte einer der DEA-Agenten, dass die Waffen verwendet würden, um US-Beamte zu töten, die den Drogenkrieg in Kolumbien durchführten. Bout soll darauf gleichgültig reagiert und gesagt haben, dass sie auch seine Feinde seien. Deshalb wurde er wegen Verschwörung zur Tötung von US-Beamten im Rahmen gefälschter Verhandlungen über den Verkauf von Waffen an DEA-Agenten verurteilt, die sich fälschlicherweise als Vertreter der FARC ausgaben.

In der Mainstream-Presse wird immer wieder behauptet, Bout sei beschuldigt worden, Waffen an Al-Qaida verkauft zu haben. Aber die US-Behörden haben ihn nie deswegen angeklagt. In Ermangelung von Beweisen, um ihn für dieses Vergehen zu verurteilen, beschlossen die US-Beamten einfach, ein Verbrechen zu erfinden und ihn stattdessen wegen dieses erfundenen Verbrechens zu verurteilen. So sieht „Gerechtigkeit“ im bundesstaatlichen Strafjustizsystem aus.

Ich habe persönliche Erfahrungen mit dieser Art von bundesstaatlicher Drogenkriegs-„Justiz“ gemacht. Nachdem ich 1975 meine Anwaltslizenz in Texas erhalten hatte, kehrte ich in meine Heimatstadt Laredo, Texas, zurück, um als Anwalt zu arbeiten. Fast sofort beauftragte mich der dortige Bundesrichter mit der Vertretung eines mittellosen Angeklagten, der wegen einer Kokainverschwörung angeklagt war.

Mein Mandant erklärte mir, dass er unschuldig sei. In der Hoffnung, dass ich meinen Mandanten ermutigen würde, sich schuldig zu bekennen, übergab mir der stellvertretende US-Staatsanwalt in diesem Fall alle sehr detaillierten Ermittlungsberichte, die ihm von der DEA zur Verfügung gestellt worden waren. Jeden Tag sah ich mir diese Berichte an und ging sie sorgfältig durch. Schließlich wurde mir klar, dass mein Mandant in Wirklichkeit unschuldig war. Die DEA hatte eine sehr ausgeklügelte verdeckte Operation durchgeführt, um ihn zu überführen, genau wie sie es mit Bout getan hatte.

Warum sollte die DEA das tun? Ganz einfach. Sie waren überzeugt, dass er in den Drogenhandel verwickelt war, aber sie konnten ihn nicht fassen. Also taten sie das Nächstbeste. Sie erfanden ein Verbrechen, damit sie ihn für das erfundene Verbrechen verurteilen und bestrafen konnten.

Glücklicherweise konnte ich den Geschworenen klarmachen, was die DEA getan hatte, und sie erkannten die offensichtliche Ungerechtigkeit, eine Person wegen eines erfundenen Verbrechens zu verurteilen. Die Geschworenen sprachen ihn nicht schuldig, was bedeutete, dass mein Mandant, der seit seiner Verhaftung mehrere Monate im Gefängnis gesessen hatte, den Gerichtssaal als freier Mann verließ.

Zum Leidwesen von Bout waren die Geschworenen in seinem Fall nicht so gesinnt. Sie waren offensichtlich der Meinung, dass ein erfundenes Verbrechen genauso gut ist wie ein echtes Verbrechen. Der Bundesrichter, der Bout verurteilte, fühlte sich jedoch offenbar nicht ganz wohl bei dem, was die DEA getan hatte. Der Richter verurteilte Bout zu der geringstmöglichen Haftstrafe, die immerhin 25 Jahre betrug.

Die Verurteilung von Bout ist noch in einem anderen Punkt erwähnenswert. Bout hat nie eine Straftat innerhalb der Vereinigten Staaten begangen. Die fingierten Verhandlungen fanden vollständig außerhalb der Vereinigten Staaten statt. Tatsächlich wurde Bout während der fingierten Verhandlungen in Thailand verhaftet und dann an die Vereinigten Staaten von Amerika ausgeliefert, um sich vor Gericht wegen eines fingierten Verbrechens zu verantworten, das nie in den Vereinigten Staaten stattgefunden hat.

Es lohnt sich auch zu fragen: Was hat die DEA damit zu tun, einen internationalen Waffenhändler wegen einer vorgetäuschten Waffenklage vor Gericht zu stellen? Ich dachte, DEA steht für Drug Enforcement Administration, nicht für Weapons Enforcement Administration.

Erwarten Sie natürlich nicht, dass sich die Mainstream-Presse mit diesen unangenehmen Dingen befasst. Das würde bedeuten, dass man die US-Regierung in Bezug auf Dinge wie ihren bösen Drogenkrieg, ihre Waffenverkäufe an böse Regime und ihre bösen erfundenen Verbrechen in Frage stellen müsste. Soweit es die US-Mainstream-Presse betrifft, ist es nur zulässig, die bösen Russen wie Maria Butina und Viktor Bout zu kritisieren und zu verurteilen.