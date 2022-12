Merkel verrät, wie die USA und NATO-Partner den Krieg in der Ukraine gegen Russland planten

Wie Merkels Äußerungen zeigen, besteht die Kriegsmentalität im Westen gegen Russland schon seit über einem Jahrzehnt, wenn nicht länger.

Es wird unwiderlegbar klar, dass die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Partner den aktuellen Krieg in der Ukraine gegen Russland seit vielen Jahren geplant haben. Diese Tatsache macht die Aussichten auf Frieden umso schwieriger. Wie soll man mit einer Mentalität verhandeln, die so tief in die Kriegsführung investiert und verwurzelt ist?

Westliche Regierungen und Medien beschuldigen Russland der „unprovozierten Aggression“ gegen die Ukraine und fordern lautstark, dass Moskau eine horrende finanzielle Entschädigung zahlt und sich der Verfolgung von Kriegsverbrechen stellt.

Die bittere Ironie ist, dass der Krieg in der Ukraine, der gefährlich eskaliert und sich zu einem nuklearen Kataklysmus ausweiten könnte, von den Vereinigten Staaten und ihren Komplizen angezettelt wurde. Es ist der Westen, der die letzte Verantwortung für diese abgrundtiefe Situation trägt, nicht Russland.

Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (2005-2021) ist die jüngste westliche Quelle, die reinen Tisch macht oder ihre Wachsamkeit fallen lässt. In einem Interview mit dem Spiegel enthüllte sie kürzlich die wahren Wurzeln des Krieges.

Merkels verwerfliche Enthüllung ist ungewollt. Sie spricht davon, das ukrainische Regime zu beschwichtigen, um schließlich dessen Kampfkraft gegen Russland zu stärken. Mit dieser Argumentation begründet sie, warum sie gegen die frühere Mitgliedschaft der Ukraine im NATO-Bündnis im Jahr 2008 war. Die Tatsache der Mitgliedschaft war nicht falsch, es war nur eine Frage des falschen Zeitpunkts, so Merkel.

Wie der angesehene unabhängige Militäranalyst Scott Ritter betont, wusste Merkel auch, dass das durch den von der CIA unterstützten Staatsstreich im Jahr 2014 installierte Kiewer Regime nicht an einer friedlichen Beilegung des Bürgerkriegs in diesem Land interessiert war.

Die unausgesprochene Politik in Berlin bestand darin, Zeit für die zu erwartende Aggression gegen Russland zu gewinnen. Und das, obwohl Deutschland zusammen mit Frankreich ein Garant für die 2014 und 2015 ausgehandelten Minsker Friedensabkommen sein sollte.

Mit anderen Worten: Die Ukraine war seit 2014 für einen Krieg gegen Russland gerüstet.

Merkels Eingeständnis ist daher eigentlich ein Eingeständnis westlicher Doppelzüngigkeit gegenüber Russland, wie Ritter scharfsinnig anmerkt.

Als der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar dieses Jahres die militärische Intervention in der Ukraine anordnete, handelte es sich um einen Befehl höherer Gewalt, weil die offensive Bedrohung durch das von der NATO unterstützte Kiewer Regime die roten Linien Russlands überschritten hatte. Diese roten Linien waren dem Westen von Moskau wiederholt vergeblich mitgeteilt worden.

Die Behauptungen der westlichen Medien über eine „russische Aggression“ sind also eine Propagandawäsche, die die wahren Ursachen und Verantwortlichkeiten für den Krieg verschleiert.

Auch NATO-Chef Jens Stoltenberg und andere NATO-Befehlshaber haben mehrfach zugegeben, dass auf den Putsch in Kiew eine massive Bewaffnung des Regimes durch die USA und andere westliche Mächte folgte.

Washington pumpte zwischen 2014 und 2022 Waffen im Wert von Milliarden von Dollar in die paramilitärischen Neonazi-Kräfte. Militärausbilder aus den USA, Großbritannien, Kanada und anderen NATO-Mitgliedern waren in der Ukraine vor Ort und bereiteten ihre Schützlinge vor, während diese Kräfte die russische Bevölkerung im Donbass beschossen und töteten. Dies war kein Zufall oder eine unglückliche Verbindung. Es war eine kalkulierte Vorbereitung auf einen Krieg.

Diese verhängnisvolle Perspektive deckt sich rundum mit den hämischen Äußerungen des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko Anfang des Jahres, der sagte, dass die Minsker Vereinbarungen niemals umgesetzt werden sollten, sondern zynisch als Zwischenstation genutzt wurden, um heimlich Offensivkräfte zu konsolidieren, um den Kampf schließlich nach Russland zu tragen.

Moskau kann in zweierlei Hinsicht kritisiert werden. Zum einen hätte es schon früher handeln müssen, um die Donbass-Gebiete zu sichern. Dass es acht Jahre damit gewartet hat, hat die Aufgabe noch schwieriger gemacht.

Zweitens ist es bedauerlich, dass Moskau – wieder einmal – von westlichen Versprechungen getäuscht wurde. Der gesamte Minsker Friedensprozess entpuppte sich als Scharade, die die Westmächte und ihre Kiewer Spießgesellen trotz der Rhetorik nie einhielten. Wie sich herausstellte, war Russland die einzige Partei, die die Minsker Vereinbarungen ernst genommen hat. Und dafür hat es einen hohen Preis gezahlt.

Man sollte meinen, dass Russland seine Lektion aus der Art und Weise gelernt haben sollte, wie Versprechen über die Nichterweiterung der NATO schamlos verraten wurden. Die gegenwärtige gefährliche Konfrontation in der Ukraine, die sich von „keinen Zentimeter“ nach Osten bis zu 1.000 Meilen (ca. 1.609 km) an die Grenzen Russlands erstreckt, ist Ausdruck des systematischen und unerbittlichen Verrats Washingtons und seiner NATO-Lakaien.

Die konzertierte, von den USA angeführte Reaktion auf die russische Intervention in der Ukraine, der Reflex des totalen Krieges, die Waffenlawine des Westens, die Sabotage der Nord-Stream-Pipelines und die Bereitschaft zur Eskalation der Gewalt – all das deutet darauf hin, dass dieser Krieg bereits in vollem Gange war.

Die selbstherrliche Zurückweisung der strategischen Sicherheitsbedenken Russlands und die Vermeidung jeglichen diplomatischen Engagements deuten darauf hin, dass die Westmächte von Anfang an wie eine gespannte Feder auf Krieg eingestellt waren.

Es ist nicht zu leugnen, dass die Provokationen schrittweise und bewusst zunehmen. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten liefern schwerere Waffen in die Ukraine, die nun in der Lage sind, tief in russisches Gebiet einzudringen. In dieser Woche wurden Drohnenangriffe auf Luftwaffenstützpunkte durchgeführt, die bis zu 600 km von der ukrainischen Grenze entfernt in Russland liegen. Eines der Ziele in Rjasan ist nur 185 km von Moskau entfernt.

Und dennoch behaupten spitzzüngige Beamte aus Washington, sie würden das Kiewer Regime nicht zur Eskalation ermutigen. Und das, nachdem sie ein aus den Fugen geratenes und Russland hassendes Regime bis an die Zähne mit Waffen mit größerer Reichweite bewaffnet haben.

Moskau ist in einem Widerspruch gefangen. Es behauptet, die Westmächte würden sich direkt an den Feindseligkeiten beteiligen. Wenn das der Fall ist, dann steht es Russland frei, militärische Maßnahmen gegen westliche Einrichtungen zu ergreifen. Wenn Moskau sich zurückhält, sieht es schwach aus.

Das Verblüffende ist, dass der Kriegsplan gegen Russland offensichtlich ein endemisches Konzept ist, das über die derzeitigen politischen Amtsträger des Westens hinausgeht. Wie Merkels Äußerungen zeigen, besteht die Kriegsmentalität des Westens gegenüber Russland schon seit über einem Jahrzehnt, wenn nicht länger. Wie wir in unserem Leitartikel von letzter Woche beschrieben haben, lässt sich die antirussische Agenda in den Vereinigten Staaten und ihrer NATO-Kriegsmaschinerie bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zurückverfolgen.

Das macht die Herausforderungen für Politik und Diplomatie noch gewaltiger. Denn die Vereinigten Staaten und ihre Vasallen sind angeblich nicht fähig und letztlich vielleicht auch nicht willens, zu verhandeln. Sie sind für den Krieg gerüstet.