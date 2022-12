Putin blufft nicht

Der Krieg in der Ukraine wurde in den letzten zwei Monaten teilweise unterbrochen.

Doch diese Pause geht zu Ende, denn Russland bereitet seinen nächsten Schritt vor. Heute werfen wir einen Blick auf das, was als Nächstes kommen wird.

Und hier ist ein Hinweis: Wir könnten in eine sehr gefährliche Phase eintreten.

Zunächst einmal lässt sich die Situation vor Ort in der Ukraine am besten als ein Wettstreit zwischen der Darstellung und der Realität verstehen.

Das Narrativ besteht aus dem, was man von den Mainstream-Medien, dem Weißen Haus, dem Pentagon und den offiziellen Quellen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und den EU- und NATO-Zentralen in Brüssel hört.

Demnach haben die ukrainischen Streitkräfte (AFU) die russischen Truppen zurückgeschlagen und Cherson wieder eingenommen, das strategisch günstig am Fluss Dnipro liegt, dem wichtigsten Zugang Kiews zum Schwarzen Meer.

Auf der Grundlage dieser Vorstöße wird behauptet, Russland befinde sich auf dem Rückzug, die russischen Truppen seien demoralisiert, Putin drohe abgelöst zu werden und der vollständige Sieg der Ukraine sei nur noch eine Frage der Zeit.

Dieses Narrativ wird dann als Grundlage für die Aufstockung der Finanzhilfe der Vereinigten Staaten (über 60 Milliarden Dollar, Tendenz steigend) und für die verstärkte Lieferung von Waffen durch die NATO-Mitglieder verwendet.

Narrativ vs. Realität

Wie ich jedoch vor kurzem erklärt habe, steht die Situation auf dem Schlachtfeld in der Ukraine fast völlig im Widerspruch zum westlichen Narrativ.

Es stimmt zwar, dass die Ukraine in jüngster Zeit im Osten vorgestoßen ist, aber dies geschah gegen leicht verteidigte russische Stellungen auf oder in der Nähe von offenem Terrain.

Es wurde viel über die Rückeroberung von Cherson durch die Ukraine berichtet, aber Russland betrachtete diese Stadt als strategisch wenig wertvoll. Anstatt Ressourcen für den Kampf um die Stadt zu verschwenden, zog man sich zurück.

Die Russen überließen den Ukrainern auch das offene Land, das später zu einem Schlachtfeld für die russische Artillerie werden sollte. Das ist die Realität, die man Ihnen nicht erzählt.

Mit den Worten des pensionierten Oberst der US-Armee, Douglas Macgregor:

Die Regierung Biden begeht wiederholt die in einer demokratischen Gesellschaft unverzeihliche Sünde, dem amerikanischen Volk die Wahrheit zu verschweigen: Entgegen der in den westlichen Medien verbreiteten Darstellung des „ukrainischen Sieges“, die jede Information, die ihr widerspricht, blockiert, gewinnt die Ukraine diesen Krieg nicht und wird ihn auch nicht gewinnen. Monatelange schwere ukrainische Verluste infolge einer endlosen Reihe sinnloser Angriffe auf die russische Verteidigung in der Südukraine haben die ukrainischen Kräfte gefährlich geschwächt.

Russland bereitet sich darauf vor, den Hammer zu senken

In der Zwischenzeit bereitet sich Russland auf eine massive Gegenoffensive vor.

Die Mobilisierung von 300.000 Mann ist abgeschlossen, und über 180.000 dieser Truppen sind jetzt in Kampfformationen hinter den russischen Linien stationiert. Die restlichen 120.000 Soldaten werden in Kürze eintreffen. Damit erhöht sich die russische Gesamtstärke auf etwa 30 Divisionen.

Noch einmal, Col. Macgregor:

Die kommende Offensivphase des Konflikts wird einen Einblick in die neu entstehenden russischen Streitkräfte und ihre künftigen Fähigkeiten geben … Die Zahl der Truppen wächst weiter, aber sie umfasst bereits 1.000 Raketenartilleriesysteme, Tausende von taktischen ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen sowie 5.000 gepanzerte Kampffahrzeuge, darunter mindestens 1.500 Panzer, Hunderte von bemannten Starrflüglern, Hubschraubern und Bombern. Diese neuen Streitkräfte haben nur noch wenig mit der russischen Armee gemein, die vor neun Monaten, am 24. Februar 2022, in den Konflikt eingriff.

In der Zwischenzeit ist die ukrainische Truppenstärke aufgrund der hohen Opferzahlen und der Überlastung stark geschrumpft.

Was dann?

Sollte die bevorstehende Gegenoffensive erfolgreich sein, würde Russland die Kontrolle über die gesamte Küste vom Asowschen Meer bis zum Schwarzen Meer erlangen. Außerdem würde Russland die Kontrolle über den Fluss Dnipro erlangen, der den westlichen Teil der Ukraine vom östlichen trennt und Kiew mit dem Schwarzen Meer verbindet.

Die Ukraine würde als Rumpfstaat zwischen Kiew und Lwiw zurückbleiben. Fast die gesamte industrielle und technologische Kapazität sowie die natürlichen Ressourcen der ehemaligen Ukraine würden unter russischer Kontrolle stehen.

Ob das alles gelingt, bleibt abzuwarten. Aber es wird auf jeden Fall kommen, und die Situation wird noch gewalttätiger und chaotischer werden.

Dann stellt sich die Frage: Würden die USA tatenlos zusehen, wie Russland die Ukraine militärisch besiegt? Werden sie sich direkt in einer Weise engagieren, die einen tatsächlichen Konflikt mit Russland riskieren könnte?

Schließlich führen die USA im Grunde einen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Die Ukraine ist für die USA lediglich ein Mittel zum Zweck. Die USA haben erhebliche Mittel eingesetzt, um Russland zu besiegen, und ein russischer Sieg würde die Glaubwürdigkeit der USA in der Welt weiter untergraben.

Die Gefahr einer Eskalation ist daher groß.

Das größte Risiko einer nuklearen Konfrontation seit der Kuba-Raketenkrise

Je nachdem, wie sich die Ereignisse entwickeln, steht die Welt möglicherweise vor der größten Gefahr einer nuklearen Konfrontation seit der Kuba-Krise. Ein begrenzter Atomkrieg ist in nicht allzu ferner Zukunft eine reale Möglichkeit.

Warum sage ich das?

Die US-Eliten haben psychologische Operationen (Psyops) gestartet, die auf Putin abzielen und Atomwaffen als Köder benutzen. Sie behaupten, Putin habe damit gedroht, taktische Waffen in der Ukraine und möglicherweise in anderen Teilen Ost- und Mitteleuropas einzusetzen.

Das ist eine Lüge; Putin hat das nie gesagt. Auf Nachfrage sagten sowohl Putin als auch Ministerpräsident Dmitri Medwedew, dass sich Russland im Falle eines Angriffs mit allen notwendigen Mitteln verteidigen würde, einschließlich des möglichen Einsatzes von Atomwaffen. Das ist nichts Neues. Das ist die russische genauer gesagt sowjetische Politik seit den frühen 1950er-Jahren.

Diese Lüge über Putins Absichten wurde schnell zu einem weiteren Psyop über eine Operation unter „falscher Flagge“. Dabei inszeniert man einen Angriff, der so getarnt ist, dass er wie ein Angriff des Feindes aussieht, um den eigenen „Vergeltungsschlag“ zu rechtfertigen, den man die ganze Zeit über geplant hat.

Atomwaffen, „schmutzige Bomben“ und falsche Flaggen

In jüngster Zeit hat sich das Narrativ, Putin würde Atomwaffen einsetzen oder eine Operation unter falscher Flagge durchführen, in ein verwandtes Narrativ verwandelt: Putin würde eine „schmutzige Bombe“ einsetzen. In der Tat würde Putin eine schmutzige Bombe zünden und dann den Ukrainern und Amerikanern die Schuld geben. Bei einer schmutzigen Bombe handelt es sich nicht um eine Nuklearwaffe, aber es wird radioaktives Material verwendet, das mit konventionellem Sprengstoff umwickelt ist.

Bei der Detonation wird das radioaktive Material zerstreut und kann Menschen und Vieh in der Umgebung vergiften oder töten. Das ist vergleichbar mit dem, was 1986 in Tschernobyl geschah. Die Kernschmelze in diesem Atomreaktor war ein Unfall, keine Bombe. Aber die Auswirkungen der Ausbreitung von radioaktivem Material waren ähnlich wie bei einer schmutzigen Bombe.

Die Russen ließen sich nicht lumpen und konterten mit der Behauptung, die USA oder die Ukraine würden eine schmutzige Bombe unter falscher Flagge zünden und dann den Russen die Schuld geben, um das westliche Engagement in der Ukraine zu eskalieren. Derzeit warnen beide Seiten davor, dass die andere Seite eine schmutzige Bombe unter falscher Flagge zünden wird, um ihre eigene, im Voraus geplante Eskalation zu rechtfertigen.

Sollte tatsächlich eine schmutzige Bombe hochgehen, wird jede Seite der anderen die Schuld geben, und die Wahrheit wird ein Opfer des Krieges sein.

Putin blufft nicht

Es ist schwer zu sagen, was als nächstes kommt. Es könnte sein, dass Russland eine taktische Atomwaffe einsetzt. Russland könnte eine schmutzige Bombe zünden und die Ukraine dafür verantwortlich machen. Die USA könnten eine taktische Nuklearwaffe einsetzen, wenn sie vermuten, dass Russland im Begriff ist, dies zu tun – ein Beispiel für einen Erstschlagsvorteil. Die USA könnten eine schmutzige Bombe zünden und Russland in einer klassischen Operation unter falscher Flagge die Schuld geben.

Unabhängig davon ist es nicht schwer zu wissen, dass wir uns auf dem Weg zu einem Atomkrieg befinden.

Wir wissen auch, dass Putin nicht blufft. Als George W. Bush die Frage eines NATO-Beitritts der Ukraine ansprach, marschierte Putin in Georgien ein. Als Obama einen Putsch gegen einen prorussischen Präsidenten in Kiew inszenierte, annektierte Putin die Krim. Als Biden grünes Licht für einen ukrainischen Angriff im Donbas gab, marschierte Putin in die Ukraine ein.

Auch hier gilt: Putin blufft nicht. Es wäre ein großer Fehler, etwas anderes zu glauben. Wir schlafwandeln auf einem Weg, der potenziell zum Armageddon führen könnte.