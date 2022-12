Dänemark stoppt die Covid-Tests bei Krankenhausaufenthalten mit Atemwegsinfektionen

Dänemark hat beschlossen, dass Covid-19 genauso relevant ist wie jede andere Atemwegserkrankung, und hat alle Quarantänevorschriften aufgehoben und die Untersuchung von Krankenhauspatienten mit einer Atemwegsinfektion auf Covid-19 eingestellt.

Wir können jetzt noch mehr Schritte in Richtung normaler Bedingungen in Bezug auf die Covid-19-Reaktion sowohl in der Gemeinde als auch im Gesundheitsdienst unternehmen“, sagte Line Raahauge Hvass von der Gesundheitsbehörde, wie The Local berichtet.

Dänemark hat heute beschlossen:

Keine Isolierung nach positivem Covid-Test.

Aufhebung des Sonderstatus von Covid. Fortan wird Covid wie jede andere normale Atemwegserkrankung (z. B. Grippe) betrachtet.

Denmark 🇩🇰 decided today:

🔸 No isolation following Covid positive test.

🔸 Removes special status of Covid. From now Covid will be regarded as any other regular respiratory disease (such as flu).