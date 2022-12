One Health: Was ist das und warum ist es wichtig?

Meryl Nass

One Health wird in die Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) und den Pandemievertrag/das Pandemieabkommen der WHO aufgenommen.

Erstens: Was ist One Health? Es ist im Grunde ein bedeutungsloses Konzept, das für die WHO, die CDC und die neuen Pandemieverordnungen, die gerade verhandelt werden, wichtig ist, denn ich habe gehört, wie es mehrmals von Ländervertretern bei der Diskussion der neuen IHR-Änderungen erwähnt wurde. Meine Vermutung ist, dass One Health als Rechtfertigung für die Umsiedlung von Menschen in bestimmten ländlichen Gemeinden herangezogen werden wird. Die Autoren eines Artikels vom Juni 2019 mit dem Titel „The One Health Approach-Why Is It So Important?“ (Der One-Health-Ansatz – Warum ist er so wichtig?) liefern drei Definitionen und eine Grafik, um den Begriff zu erklären:

Die von den US Centers for Disease Control and Prevention und der One Health Commission am häufigsten verwendete Definition lautet: „One Health ist definiert als ein gemeinschaftlicher, sektorübergreifender und transdisziplinärer Ansatz – auf lokaler, regionaler, nationaler und globaler Ebene – mit dem Ziel, optimale Gesundheitsergebnisse zu erzielen, wobei die Zusammenhänge zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und ihrer gemeinsamen Umwelt anerkannt werden“. Eine vom One Health Global Network vorgeschlagene Definition lautet: „One Health erkennt an, dass die Gesundheit von Menschen, Tieren und Ökosystemen miteinander verbunden ist. Es beinhaltet die Anwendung eines koordinierten, kooperativen, multidisziplinären und sektorübergreifenden Ansatzes, um potenzielle oder bestehende Risiken anzugehen, die ihren Ursprung an der Schnittstelle zwischen Tier, Mensch und Ökosystem haben“. Eine viel einfachere Version dieser beiden Definitionen liefert das One Health Institute der University of California in Davis: „One Health ist ein Ansatz, der das Wohlergehen von Menschen, Tieren und der Umwelt durch gemeinsame Problemlösung auf lokaler, nationaler und globaler Ebene sicherstellen soll“. Andere haben eine viel umfassendere Sichtweise, wie sie in Abbildung 1 dargestellt ist.

Ich hoffe, Sie stimmen mir zu, dass diese Definitionen kein Licht auf die Bedeutung dieses Konzepts werfen und auch nicht darauf, wie es für die öffentliche Gesundheit relevant sein könnte. Die Definitionen scheinen jedoch eine Menge anderer Dinge in die Betrachtung von „Gesundheit“ einzubeziehen, was, wie ich befürchte, ihr Hauptziel ist – letztlich die Rechtfertigung von Social Engineering unter dem Deckmantel der Gesundheit, oder besser gesagt „One Health“.

Die Autoren des oben zitierten Artikels stellen fest, dass sie von der medizinischen Gemeinschaft nicht unterstützt werden:

„Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist das Herzstück des One-Health-Konzepts, aber während die Tierärzteschaft das One-Health-Konzept angenommen hat, ist die Ärzteschaft viel langsamer gewesen, sich voll zu engagieren, trotz der Unterstützung für One Health durch Organisationen wie die American Medical Association, Public Health England und die WHO. Um die medizinische Gemeinschaft in Zukunft stärker einzubinden, könnte es erforderlich sein, das One-Health-Konzept in die Lehrpläne der medizinischen Fakultäten aufzunehmen, damit die Medizinstudenten es als eine wesentliche Komponente im Kontext der öffentlichen Gesundheit und Infektionskrankheiten sehen.„

Und so werden billige Korrekturen vorgenommen. Der 3. November wird seit 2016 von der One Health Commission (www.onehealthcommission.org), der One Health Platform Foundation (www.onehealthplatform.com) und der One Health Initiative (http://www.onehealthinitiative.com) zum „One Health Day“ erklärt. Der One Health Day wird mit One Health Bildungs- und Aufklärungsveranstaltungen auf der ganzen Welt begangen. Studierende werden besonders ermutigt, One-Health-Projekte zu konzipieren und umzusetzen und diese in einem jährlichen Wettbewerb für die besten von Studierenden geleiteten Initiativen in jeder der vier Weltregionen einzureichen.

Nachdem der Titel des Artikels so aussieht, als würde er erklären, warum One Health wichtig ist, bleibt am Ende nur ein fadenscheiniger Satz, der behauptet, dass es so ist:

Die heutigen Gesundheitsprobleme sind häufig komplex, grenzüberschreitend, multifaktoriell und artenübergreifend, und wenn man sie von einem rein medizinischen, veterinärmedizinischen oder ökologischen Standpunkt aus angeht, ist es unwahrscheinlich, dass nachhaltige Abhilfestrategien entwickelt werden können.

Ich habe die WHO-Website besucht, um zu sehen, ob ich eine befriedigendere Erklärung dieses Konzepts finden kann, aber ich hatte das gleiche Gefühl – dass es einfach ein Versuch ist, jedes Lebewesen und jedes „Ökosystem“ auf dem Planeten in den „One Health“-Korb zu werfen, wo in Zukunft so ziemlich alles unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit manipuliert werden könnte. Mal sehen, ob Sie das hier anders sehen:

One Health ist ein integrierter, vereinheitlichender Ansatz, der darauf abzielt, die Gesundheit von Menschen, Tieren und Ökosystemen nachhaltig auszugleichen und zu optimieren. Sie erkennt an, dass die Gesundheit von Menschen, Haus- und Wildtieren, Pflanzen und der weiteren Umwelt (einschließlich der Ökosysteme) eng miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. Gesundheit, Lebensmittel, Wasser, Energie und Umwelt sind zwar allesamt umfassendere Themen mit sektorspezifischen Belangen, doch die sektor- und fachübergreifende Zusammenarbeit trägt dazu bei, die Gesundheit zu schützen, gesundheitliche Herausforderungen wie das Auftreten von Infektionskrankheiten, die Resistenz gegen antimikrobielle Mittel und die Lebensmittelsicherheit zu bewältigen und die Gesundheit und Integrität unserer Ökosysteme zu fördern. Durch die Verknüpfung von Mensch, Tier und Umwelt kann One Health dazu beitragen, das gesamte Spektrum der Krankheitsbekämpfung – von der Vorbeugung bis zur Erkennung, Bereitschaft, Reaktion und Bewältigung – abzudecken und zur globalen Gesundheitssicherheit beizutragen. Der Ansatz kann auf kommunaler, subnationaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene angewandt werden und stützt sich auf eine gemeinsame und wirksame Governance, Kommunikation, Zusammenarbeit und Koordination. Der One-Health-Ansatz erleichtert es den Menschen, die Vorteile, Risiken, Kompromisse und Chancen besser zu verstehen, um gerechte und ganzheitliche Lösungen voranzutreiben.

Es ist wichtig, weil One Health ein notwendiger Bestandteil des WEF-Plans der Globalisten zu sein scheint, um die Menschen auf der Erde zu vereinnahmen, ähnlich wie Impfpässe. Bitte helfen Sie, diejenigen aufzuklären, die Ohren zum Hören und Augen zum Sehen haben. Dies muss gestoppt werden. Der beste Weg ist der Austritt aus der WHO. Trump hat diesen Prozess eingeleitet, der von der Regierung Biden sofort wieder rückgängig gemacht wurde. Wir können es wieder tun. Oder sie werden weiterhin mit schwachsinnigen Programmen aufwarten, die dazu dienen, uns unter dem Deckmantel der Gesundheit zu kontrollieren.