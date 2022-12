Lockdowns zum Klimawandel? Bewegen uns tatsächlich dorthin?

Natürlich sind die Faktenchecker sofort alarmiert worden und dieser Artikel wie auch ähnliche sind angeblich Fake News. Wie bei Covid wird sich wohl ebenfalls ein solches Szenario oder Ähnliches als wahr herausstellen. Warten wir es ab.

Ich nehme an, wir hätten wissen müssen, dass dies unvermeidlich war. Nachdem die Elite während der Pandemie einen Präzedenzfall geschaffen hat, beabsichtigt sie nun offenbar, auch aus anderen Gründen Abriegelungen zu verhängen. Was ich in diesem Artikel beschrieben habe, ist äußerst alarmierend, und ich hoffe, dass Sie es mit allen teilen werden, die Sie können. Der Klimawandel ist da, und wenn die Menschen nicht sehr stark darauf reagieren, ist es wahrscheinlich, dass wir bald überall in der westlichen Welt ähnliche Maßnahmen sehen werden. Die Elite hat immer versprochen, alles zu tun, was nötig ist, um den Klimawandel zu bekämpfen, und jetzt finden wir heraus, dass sie nicht gescherzt hat.



Im Vereinigten Königreich benötigen die Einwohner von Oxfordshire jetzt eine Sondergenehmigung, um von einer „Zone“ der Stadt in eine andere zu gelangen. Aber selbst wenn man die Genehmigung hat, darf man sich nur „maximal 100 Tage pro Jahr“ von einer Zone in eine andere begeben…

Der Grafschaftsrat von Oxfordshire hat gestern Pläne gebilligt, die Bewohner in eine von sechs Zonen zu sperren, um „den Planeten“ vor der globalen Erwärmung zu retten. Die jüngste Stufe der „15-Minuten-Stadt“-Agenda besteht darin, elektronische Tore an den wichtigsten Straßen in und aus der Stadt anzubringen und die Bewohner auf ihre eigenen Viertel zu beschränken. Wenn die Bewohner ihre Zone verlassen wollen, benötigen sie eine Erlaubnis der Stadtverwaltung, die darüber entscheidet, wer der Freiheit würdig ist und wer nicht. Nach der neuen Regelung dürfen die Bewohner ihre Zone maximal 100 Tage pro Jahr verlassen. Um diese Erlaubnis zu erhalten, muss jeder Bewohner seine Fahrzeugdaten bei der Stadtverwaltung registrieren lassen, die dann seine Bewegungen über intelligente Kameras in der ganzen Stadt verfolgt.

Werden sich die Einwohner von Oxfordshire das wirklich gefallen lassen?

Ich hätte nie gedacht, dass so etwas in der westlichen Welt tatsächlich umgesetzt werden würde, aber jetzt ist es so weit.

Natürlich gibt es ein paar Leute, die lautstark gegen diesen neuen Plan protestieren, aber ein Beamter aus Oxfordshire verspricht, dass „der umstrittene Plan umgesetzt wird, ob es den Leuten gefällt oder nicht“.

Autsch.

In der Zwischenzeit hat Frankreich beschlossen, bestimmte Kurzstreckenflüge komplett zu verbieten, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren…

Frankreich kann Sie jetzt zwingen, mit dem Zug statt mit dem Flugzeug zu reisen. Die Europäische Kommission (EK) hat den französischen Behörden grünes Licht gegeben, bestimmte Inlandsflüge zu verbieten, wenn die betreffende Strecke in weniger als zweieinhalb Stunden mit dem Zug zurückgelegt werden kann.

Der Plan wurde erstmals im Jahr 2021 vorgeschlagen, um die Kohlenstoffemissionen zu verringern. Ursprünglich war ein Verbot von acht Kurzstreckenflügen vorgesehen. Die EU-Kommission hat jedoch nur drei davon gestrichen, für die es schnelle und einfache Bahnalternativen mit täglich mehreren Direktverbindungen in beide Richtungen gibt.

Das ist verrückt.

Aber wenn die französische Öffentlichkeit diese neuen Beschränkungen akzeptiert, werden ähnliche Verbote unweigerlich auf andere EU-Länder zukommen.

In den Niederlanden wird die Regierung etwa 3.000 landwirtschaftliche Betriebe aufkaufen und stilllegen, um „die Stickstoffbelastung zu reduzieren“…

Die niederländische Regierung plant Berichten zufolge den Aufkauf und die anschließende Schließung von bis zu 3.000 landwirtschaftlichen Betrieben, um ein Umweltmandat der Europäischen Union zur Senkung der Emissionen zu erfüllen. Den Landwirten in den Niederlanden wird „weit mehr“ als der Wert ihres Betriebs angeboten, damit sie das Angebot freiwillig annehmen, berichtet The Telegraph. Das Land versucht, die Stickstoffverschmutzung zu reduzieren, und wird die Käufe tätigen, wenn nicht genügend Landwirte die Aufkäufe akzeptieren.

„Es gibt kein besseres Angebot“, sagte Christianne van der Wal, Stickstoffministerin, am Freitag vor dem niederländischen Parlament.

Das ist buchstäblich selbstmörderisch.

Wir befinden uns in der Anfangsphase einer beispiellosen globalen Nahrungsmittelkrise, und die niederländische Regierung hat beschlossen, dass es jetzt an der Zeit ist, Tausende von Bauernhöfen zu schließen?

Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie töricht das ist.

Apropos Selbstmord: Kanada hat einen Weg gefunden, Menschen dazu zu bringen, überhaupt keinen Kohlenstoff mehr auszustoßen, wenn sie nicht mehr nützlich sind. Die Beihilfe zum Selbstmord ist bei den Kanadiern sehr beliebt geworden, und die Zahl der Menschen, die sich für diese Option entscheiden, stellt Jahr für Jahr neue Rekorde auf…

Im vergangenen Jahr beendeten mehr als 10 000 Menschen in Kanada – erstaunlicherweise sind das mehr als drei Prozent aller Todesfälle – ihr Leben durch Sterbehilfe, ein Anstieg um ein Drittel gegenüber dem Vorjahr. Und die Zahl wird wahrscheinlich weiter steigen: Nächstes Jahr soll es in Kanada erlaubt sein, ausschließlich aus psychischen Gründen zu sterben.

Wenn Sie deprimiert sind, hat Kanada eine Lösung für Sie.

Und wenn Sie körperlich behindert sind, hat Kanada auch dafür eine Lösung…

Erst letzte Woche wurde bekannt, wie die kanadische Armee-Veteranin und Paralympionikin Christine Gauthier nach fünf Jahren eines erbitterten Kampfes um einen Treppenlift für ihr Haus eine außergewöhnliche Alternative angeboten bekam. Ein kanadischer Beamter sagte ihr 2019, dass die Regierung ihr helfen würde, sich umzubringen, wenn ihr Leben so schwierig und sie so „verzweifelt“ sei. Ich habe einen Brief, in dem steht, dass wir Ihnen, wenn Sie so verzweifelt sind, medizinische Sterbehilfe anbieten können“, sagte der querschnittsgelähmte Ex-Armeegefreite vor kanadischen Abgeordneten aus.

„Medizinische Hilfe beim Sterben“ klingt so klinisch.

Aber letztlich ist es die größte Sperre von allen.

Denn sobald man aufhört zu atmen, kann man keine „Klimasünden“ mehr begehen.

Überall in der westlichen Welt nimmt der Autoritarismus in einem atemberaubenden Tempo zu.

Wenn sie schon heute Reisen stark einschränken und landwirtschaftliche Betriebe schließen können, welche Art von Tyrannei werden wir dann in Zukunft erleben?

Traurigerweise verstehen die meisten Menschen in der Bevölkerung immer noch nicht, was vor sich geht.

Hoffentlich werden sie aufwachen, bevor es zu spät ist.