Xi Jinpings Besuch in Saudi-Arabien und der Umsturz des Atlantizismus und eine Zusammenfassung der wichtigsten Vereinbarungen

Matthew Ehret

Das historische chinesisch-arabische Gipfeltreffen, das derzeit in Riad stattfindet, ist ein Symbol für den aufkommenden Eurasianismus am Persischen Golf.

Während die Atlantiker weiterhin auf eine Zukunft setzen, die von Energieknappheit, Nahrungsmittelknappheit und Krieg mit ihren nuklear bewaffneten Nachbarn geprägt ist, haben die meisten Staaten am Persischen Golf, die lange Zeit vertrauenswürdige Verbündete des Westens waren, schnell erkannt, dass ihre Interessen am besten durch die Zusammenarbeit mit eurasischen Staaten wie China und Russland gewahrt werden, die nicht in solchen Nullsummen-Begriffen denken.

Mit dem lang erwarteten dreitägigen Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Saudi-Arabien festigt sich die Hinwendung des strategisch wichtigsten arabischen Staates am Persischen Golf zu einer multipolaren Allianz. Je nachdem, auf welcher Seite des ideologischen Zauns man sich befindet, wird diese Konsolidierung mit großer Hoffnung oder Wut betrachtet.

Xis Besuch steht in krassem Gegensatz zu dem enttäuschenden „Faustschlag“-Treffen von US-Präsident Joe Biden in diesem Sommer, bei dem der selbsternannte Führer der freien Welt am Konferenztisch einschlief und eine höhere saudische Ölproduktion forderte, ohne eine dauerhafte Gegenleistung zu bieten.

Im Gegensatz dazu wurde Xis Ankunft mit einem Salut aus mehreren Kanonen und saudischen Jets begrüßt, die die roten und gelben Farben von Chinas Flagge in den Himmel über Riad malten. Pekings Delegation aus Politik und Wirtschaft wird in den kommenden Tagen weiter mit saudischen Gesprächspartnern zusammentreffen, um langfristige strategische Vereinbarungen in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft zu treffen.

Höhepunkt des Besuchs ist das erste chinesisch-arabische Gipfeltreffen am Freitag, den 9. Dezember, bei dem Xi mit 30 Staatschefs zusammentreffen wird. Das chinesische Außenministerium bezeichnete dies als „einen epochalen Meilenstein in der Geschichte der Entwicklung der chinesisch-arabischen Beziehungen“.

Während zwischen Peking und Riad Geschäfte im Wert von 30 Milliarden Dollar unterzeichnet werden sollen, geht es um etwas viel Größeres, das nur wenige richtig einschätzen können.

Riads Schritte in Richtung BRI seit 2016

Xi Jinping besuchte das Königreich zuletzt 2016, um Riads Beteiligung an Chinas neu vorgestellter Belt and Road Initiative (BRI) voranzutreiben. In einem politischen Bericht der chinesischen Regierung an alle arabischen Staaten vom Januar 2016 heißt es:

Im Zuge der gemeinsamen Verfolgung des Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtels und der Initiative für die maritime Seidenstraße des 21. Jahrhunderts ist China bereit, die Entwicklungsstrategien mit den arabischen Staaten zu koordinieren, die gegenseitigen Vorteile und Potenziale zu nutzen, die Zusammenarbeit bei den internationalen Produktionskapazitäten zu fördern und die Zusammenarbeit in den Bereichen Infrastrukturbau, Handels- und Investitionserleichterung, Kernenergie, Weltraumsatelliten, neue Energien, Landwirtschaft und Finanzen zu verstärken, um so gemeinsamen Fortschritt und Entwicklung zu erreichen und unsere beiden Völker zu fördern.

Nur drei Monate später verkündete Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) die saudische Vision 2030, die eine neue außenpolitische Agenda skizzierte, die viel besser mit Chinas Geist der „friedlichen Entwicklung“ vereinbar ist.

Nachdem Saudi-Arabien jahrzehntelang als atlantischer Klientelstaat ohne tragfähige Produktionsperspektiven oder Autonomie jenseits seiner Rolle bei der Unterstützung westlich gesteuerter Terroroperationen gedient hatte, zeigte die Vision 2030 die ersten Anzeichen kreativen Denkens seit Jahren, mit einem Ausblick auf ein Zeitalter nach dem Öl.

Im Energiebereich baut die China Energy Corp. in Saudi-Arabien ein ausgedehntes 2,6-GW-Solarkraftwerk, und chinesische Nuklearentwickler helfen Riad bei der Erschließung seiner riesigen Uranvorkommen und beherrschen gleichzeitig alle Zweige des nuklearen Brennstoffkreislaufs.

Im Jahr 2016 unterzeichneten beide Länder eine Absichtserklärung zum Bau gasgekühlter Kernreaktoren der vierten Generation. Dies folgt auf den jüngsten Sprung der VAE ins 21. Jahrhundert mit dem Bau von 2,7 GW Energie.

Anfang 2017 hatte Riad mit einem 65-Milliarden-Dollar-Abkommen, das die saudische Vision 2030 und die BRI mit den Schwerpunkten petrochemische Integration, Engineering, Raffinerie, Beschaffung, Bau, Kohlenstoffabscheidung und vor- und nachgelagerte Entwicklung integriert, sein Ticket für die Neue Seidenstraße gelöst.

In der neuen post-amerikanischen Epoche sind die Anzeichen für diesen Geist der Zusammenarbeit und des Brückenbaus zunehmend spürbar geworden, auch wenn seine Auswirkungen gewaltsam gebremst wurden – wie Millionen von Jemeniten, die unter sieben Jahren Krieg leiden, bezeugen können.

Im Gegensatz zur atlantischen Fixierung auf Green New Deals, die Industrie und Landwirtschaft zu vernichten drohen, ist Riads Post-Öl-Perspektive viel synergetischer mit Chinas Vorstellung von „nachhaltigem Wachstum“, das Kernkraft, weitere Kohlenwasserstoffe und eine robuste agroindustrielle Entwicklung erfordert.

Chinas Handel mit Saudi-Arabien stieg 2021 auf 87,3 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 39 Prozent gegenüber 2020 entspricht, während der Handel zwischen den USA und Saudi-Arabien von 76 Milliarden Dollar im Jahr 2012 auf nur noch 29 Milliarden Dollar im Jahr 2021 eingebrochen ist.

Ein Teil des Handels zwischen Peking und Riad könnte nun in chinesischen Yuan abgewickelt werden, was die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien noch weiter untergraben wird.

In den ersten 10 Monaten des Jahres 2022 beliefen sich die Einfuhren Chinas aus Saudi-Arabien auf 57 Milliarden US-Dollar und die Ausfuhren in das Königreich stiegen auf 30,3 Milliarden US-Dollar. Ferner baut China 5G-Systeme auf und kultiviert ein riesiges Technologiezentrum mit dem Schwerpunkt auf dem Verkauf elektronischer Güter, während es Saudi-Arabien beim Aufbau eines einheimischen Fertigungssektors unterstützt.

Ein Trend zur Harmonisierung

Trotz des anhaltenden Chaos im Jemen und der wirtschaftlichen Verwüstung im Libanon, in Syrien und im Irak hat Peking einen subtilen Trend zur Heilung mit Saudi-Arabien – und der Regionalmacht Türkei – verfolgt.

Saudi-Arabien und die Türkei haben oft als Rivalen agiert und verfolgen zwei unterschiedliche außenpolitische Ziele mit weitreichenden regionalen Ambitionen, die sich an vielen Fronten überschneiden. Doch trotz dieser konkurrierenden Vergangenheit haben höhere Notwendigkeiten beide Nationen dazu veranlasst, ihre außenpolitischen Perspektiven mit einem neuen „Blick nach Osten“ zu harmonisieren.

Dies kam beim Besuch des saudischen Kronprinzen in Ankara im Juni 2022 zum Ausdruck, als die beiden Staatschefs in einem gemeinsamen Kommuniqué eine „neue Ära der Zusammenarbeit“ mit Schwerpunkt auf politischer, wirtschaftlicher, militärischer und kultureller Kooperation forderten.

Nur wenige Tage nach MbS‘ Rückkehr aus der Türkei besuchte der damalige irakische Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi Dschidda, um die regionale Stabilität zu fördern, und erklärte in einer Pressemitteilung, dass „sie in einer Reihe von Fragen, die zur Unterstützung und Stärkung der regionalen Sicherheit und Stabilität beitragen würden, ihre Standpunkte ausgetauscht haben.“

Der Irak und Saudi-Arabien hatten erst im November 2020 wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen, nachdem Saddam Hussein 30 Jahre zuvor in Kuwait einmarschiert war.

Zwischen 2021 und 2022 hatte sich der Irak intensiv um bilaterale Gespräche zwischen Saudi-Arabien und dem Iran bemüht, wobei fünf Gesprächsrunden stattfanden und Kadhimi erklärte, er glaube, dass „die Versöhnung nahe ist“. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Teheran und Riad wurden nach der Hinrichtung des saudischen schiitischen Geistlichen Nimr al-Nimr im Jahr 2016 abgebrochen, woraufhin wütende Demonstranten die saudische Botschaft in Teheran stürmten.

Im März 2022 erklärte MbS, dass der Iran und Saudi-Arabien „schon immer Nachbarn waren“ und dass es „für uns beide besser ist, wenn wir daran arbeiten und nach Wegen suchen, wie wir koexistieren können.“

Am 23. August 2022 setzten die VAE und Kuwait einen neuen Meilenstein, indem sie die diplomatischen Beziehungen zum Iran wieder aufnahmen. Und obwohl fast alle Staaten des Persischen Golfs (plus die Türkei) jahrelang einen Regimewechsel in Syrien unterstützt hatten, hat sich eine neue Realität durchgesetzt, in der alle arabischen Parteien dem chinesischen BRI-Modell der regionalen Integration und wirtschaftlichen Entwicklung zugewandt sind.

Die Schlüsselrolle des Iran

Der Iran ist nicht nur ein wichtiger Akteur in der Eurasischen Partnerschaft, der als strategischer Knotenpunkt für die Südroute der chinesischen BRI dient, sondern auch ein Eckpfeiler des von Russland, dem Iran und Indien geführten Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors (INSTC), der zu einer wichtigen Kraft geworden ist, die Synergien mit der BRI schafft.

Der Irak und der Iran selbst befinden sich in der Endphase des Baus der lang erwarteten Shalamcheh-Basra-Eisenbahn, die die beiden Länder zum ersten Mal seit Jahrzehnten auf der Schiene verbinden wird und gleichzeitig eine potenzielle Erweiterung der bereits bestehenden 1500 km langen Eisenbahnstrecke durch den Irak bis zur syrischen Grenze darstellt.

Das Klima für die Zusammenarbeit wurde zweifellos durch die Präsenz der chinesischen Wirtschaftsdiplomatie ermöglicht, die mit dem Iran ein Energie- und Sicherheitsabkommen mit einer Laufzeit von 25 Jahren und einem Volumen von 400 Mrd. USD abgeschlossen hat – aber auch durch Russland, dessen ähnliches, aber kleineres, zwanzigjähriges Abkommen mit Teheran im Umfang von 25 Mrd. USD in den kommenden Jahren leicht auf 40 Mrd. USD an russischen Investitionen in die riesigen Erdöl- und Erdgasfelder des Iran anwachsen könnte.

Die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Russland und der OPEC+ haben in diesem Sommer ihre Stärke unter Beweis gestellt, als Riad den Zorn Washingtons auf sich zog, indem es nicht nur Bidens Forderungen nach einer Erhöhung der Ölproduktion ablehnte, sondern auch die gesamte Ölproduktion drosselte und die Weltmarktpreise für Öl in die Höhe trieb. Saudi-Arabien profitierte davon, indem es seine Einfuhren von verbilligtem russischem Öl erheblich steigerte, das dann an ein verzweifeltes Europa verkauft wurde.

Darüber hinaus hat Saudi-Arabien mit seinen Plänen, der globalen Drehscheibe der Multipolarität, den BRICS+ (neben der Türkei, Ägypten und Algerien), beizutreten, sowie mit seinem kürzlichen Beitritt zu einem vollwertigen Dialogpartner der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) sein Schicksal immer stärker in die wachsende Multipolare Allianz eingebunden.

Mit dem gestiegenen Potenzial für Stabilität und die Harmonisierung von Interessen über verschiedene Machtblöcke hinweg bietet sich chinesischen Investoren, die das konfliktreiche Westasien lange Zeit mit berechtigtem Misstrauen betrachteten, endlich eine Atmosphäre, die langfristigen Wirtschaftsinvestitionen förderlich ist.

Im August 2022 unterzeichneten die staatliche saudische Ölgesellschaft Aramco und die chinesische Petroleum and Chemical Corporation Ltd. eine Absichtserklärung, mit der die bereits erwähnte 65-Milliarden-Dollar-Kooperation aus dem Jahr 2017 erweitert wurde, die den Bau der Fujian Refining and Petrochemical Company (FREP) und der Sinopec Senmei Petroleum Company (SSPC) in Fujian, China, sowie der Yanbu Aramco Sinopec Refining Company (YASREF) in Saudi-Arabien umfasst.

Schiene und Interkonnektivität

Am spannendsten sind vielleicht die Aussichten auf Interkonnektivität, die direkt in die mit der BRI verbundenen Entwicklungskorridore einfließen. In Saudi-Arabien ist dieser Zug mit der von der China Railway Construction Company gebauten 450 km langen Hochgeschwindigkeitsstrecke Haramain Railway, die Mekka mit Medina verbindet und 2018 fertiggestellt wurde, stetig vorangeschritten.

Gespräche über die Erweiterung dieser Strecke auf die 2400 km lange Nord-Süd-Eisenbahn von Riad nach Al Haditha, die 2015 fertiggestellt wurde, sind bereits im Gange. In der Zwischenzeit sind 460 km Eisenbahnstrecke im Bau, die alle Mitglieder des Golf-Kooperationsrates (GCC) miteinander verbinden und Reformen in den Bereichen Maschinenbau, Handelsschulen und Produktionszentren auf der gesamten arabischen Halbinsel vorantreiben.

Im Jahr 2021 haben alle GCC-Staaten ihre volle Unterstützung für eine 200 Milliarden Dollar teure Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke zwischen dem Persischen Golf und dem Roten Meer mit dem Namen „The Saudi Landbridge“ zugesagt, die auch ein weiteres 500 Milliarden Dollar teures Megaprojekt mit umfangreichen chinesischen Investitionen, die futuristische NEOM-Megastadt am Roten Meer, umfasst.

Die Eurasier können nur gewinnen

Man kann nur hoffen, dass diese neue Chemie der Harmonisierung und der Win-Win-Kooperation bald ein Schlüssel zur Beendigung der Konflikte im Jemen und in anderen regionalen Staaten sein wird.

Da sowohl Russland als auch China dabei helfen, diplomatische Rückkanäle zu vermitteln, und der Iran eine aktive Rolle in diesem Prozess spielt, können vielleicht Verhandlungen über den Wiederaufbau in diesem vom Krieg zerrissenen Konfliktgebiet beginnen.

Es ist nicht extrem weit hergeholt, sich vorzustellen, dass sich das neue Eisenbahnprojekt zwischen dem Persischen Golf und dem Roten Meer im Norden bis nach Ägypten und im Süden bis in den Jemen erstreckt.

Wenn man sich die Karte der Region ansieht, kann man sich die Reaktivierung der 2009 erstmals vorgestellten „Brücke am Horn von Afrika“ vorstellen, die die 25 km lange Meerenge Bab el Mandeb mit Pipelines und Eisenbahnlinien nach Dschibuti und Ostafrika im weiteren Sinne verbinden sollte.

Während der vom Westen manipulierte Arabische Frühling dieses Konzept 2011 zum Scheitern brachte und der saudische Krieg gegen den Jemen es seit 2015 weiter in den Hintergrund drängte, könnte dieser neue Geist der interzivilisatorischen Zusammenarbeit im Rahmen einer neuen, vom atlantisch dominierten Dollarsystem befreiten Wirtschaftsarchitektur genau das sein, was nötig ist, um die Idee wiederzubeleben.

Zusammenfassung der Reise von Xi nach Saudi-Arabien

Xi Jinping hat acht wichtige Initiativen für die praktische chinesisch-arabische Zusammenarbeit vorgeschlagen