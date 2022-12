Luongo: Die EU-Ölpreisobergrenze ist »einfach schwachsinnig«, China und Indien füllen bereits die Lücken

Die EU und die USA haben ihren seit Langem diskutierten und lange vorbereiteten Vorstoß, den Preis für russisches Öl auf 60 Dollar pro Barrel zu begrenzen, vorangetrieben.

Sie glauben, dass sie die Lieferanten unter Druck setzen können, kein russisches Öl zu fördern, um nicht gegen die Sanktionen zu verstoßen, die die Preisobergrenze unterstützen, und dass sie nur russisches Öl langfristig vom Markt nehmen können.

Aufgrund der Art und Weise, wie Öl in der realen Welt gehandelt wird, im Gegensatz zu der Art und Weise, wie es in Janet Yellens Kopf gehandelt wird, ist diese Politik in Wirklichkeit viel schwieriger umzusetzen, als es aussieht. Man kauft Öl nicht an der Rohöltheke bei Target oder Wal-Mart.

Es gibt kein Preisschild, auf das man schauen und ja oder nein sagen kann. Wie Tsvetana Paraskova von Oilprice darlegt, werden Rohölverträge auf der Grundlage eines Abschlags oder Aufschlags auf einen Referenzpreis zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen.

Physische Händler handeln selten zu einem festen Preis“, sagte John Driscoll, Chefstratege bei JTD Energy Services Pte Ltd, gegenüber Bloomberg. Es handelt sich um einen viel komplexeren Bereich, in dem sie auf der Grundlage von Formeln und Spot-Differenzen zu einer Rohöl-Benchmark handeln, sowohl für den Handel mit tatsächlichen Ladungen als auch für die anschließende Absicherung“, sagte Driscoll, der seit mehr als 30 Jahren im Ölhandel in Singapur tätig ist.

Erschwerend kommt hinzu, dass die EU flexibel bleiben will, um die Obergrenze nach eigenem Ermessen zu ändern.

Die Preisobergrenze ist nicht in Stein gemeißelt – sie ist vorerst festgelegt, kann aber im Laufe der Zeit angepasst werden“, erklärte die EU letzte Woche.

Wenn dies nach einem Rezept für eine totale Katastrophe klingt, dann ist es das auch.

Egal, was hier passiert, die Ölmenge, die unter dieser Obergrenze gefördert werden soll, wird zurückgehen, selbst wenn sie nicht erfolgreich ist. Punkt. Siehe Diagramm unten. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, dann könnten Sie sich gerade dafür qualifizieren, Yellen als Finanzministerin der USA zu ersetzen.

Abgesehen davon ist Janet Yellen vielleicht dumm, aber so dumm ist sie nicht. Sie weiß, was diese Preisobergrenze, für die sie sich eingesetzt hat, bewirken wird. Wie immer sollte man sich bei diesen Leuten nicht die Frage stellen: „Wird das funktionieren?“ oder „Wie wird Russland reagieren?“, sondern vielmehr: „Ist das der Sinn der Übung?“

Ich wurde von Sputnik News um eine Stellungnahme zu diesem Thema gebeten (Artikel hier), und ich habe die Fragen folgendermaßen beantwortet.

Wenn alle Beteiligten wissen, dass Preisunter- und -obergrenzen immer und unbedingt zu Produktionsengpässen führen, warum haben sie dies dann getan, obwohl die Welt eindeutig mehr Öl braucht?

Weil dies ein Merkmal der Politik ist, kein Fehler.

Wie bei allen anderen Eingriffen in die Ölversorgung seit Beginn des Krieges in der Ukraine bestand das Ziel darin, die russische Versorgung auszuschalten und zu hoffen, dass andere Produzenten die Gelegenheit ergreifen würden, den bösen Russen Marktanteile abzunehmen, während gleichzeitig versucht wurde, Investitionen in konkurrierende Energietechnologien – wie Kernkraft, Wasserstoff und Einhornfürze – zu fördern.

Es hat nicht funktioniert. Russland verkauft sein Öl gerne mit einem erheblichen Abschlag auf Brent Crude, aber wird es bei den 30 Dollar bleiben, die China und Indien unter Brent zahlen? Nur wenn Brent bei über 90 Dollar pro Barrel bleibt. Da Brent jetzt im Bereich der hohen 70 Dollar gehandelt wird, werden sich diese Abschläge abschwächen.

Und nachdem Vanguard dem Beispiel von Blackrock gefolgt ist und ESG als politisches Kriterium für Investitionsströme aufgegeben hat, haben wir wahrscheinlich die Grenze dieser Dummheit erreicht, denn trotz der Beteuerungen von Kommunisten auf der ganzen Welt fließt Kapital dorthin, wo es am besten behandelt wird.

Und das ist nun eindeutig Europa und nicht das eigentliche Ziel, nämlich Russland.

Mit dieser Preisobergrenze werden viele Ziele verfolgt, einige ausdrücklich, andere stillschweigend; meine Kommentare sind im Folgenden kursiv gedruckt.

Russlands Öleinnahmen so weit einschränken, dass der russische Haushalt ausblutet. Das ist unwahrscheinlich, da der Abschlag gegenüber Brent mit den Terminkontrakten steigen und fallen wird. Russlands Produktionskosten sind die niedrigsten der Welt, und das Land verfügt über die größten freien Kapazitäten, die es in Betrieb oder vom Netz nehmen kann.

Andere OPEC+-Mitglieder werden veranlasst, über ihre Quoten hinaus zu pumpen und das Kartell aufzubrechen. Auch dies ist unwahrscheinlich, da die einzigen, die über freie Kapazitäten verfügen, ebenfalls unter schweren Sanktionen stehen: Venezuela, Iran usw. Um es mit den Worten aus Planet der Affen zu sagen: „Gemeinsam ist die OPEC stark“.

Machen Sie den Saudis ein Angebot, das sie nicht ablehnen können, die OPEC ohne Russland zu führen. Dies ist völlig gescheitert, da KSA gerade eine strategische Partnerschaft mit China während Xis erstem Besuch bei einer ausländischen Macht seit COVID unterzeichnet hat, schneller als man „multipolare Welt“ sagen kann.

Senkung des Ölpreises, damit „Biden“ die SPR zu einem großen Preisnachlass wieder auffüllen kann. Nur so lange, wie sie die Futures-Preise nach unten manipulieren und die Nachfrage vom Markt fernhalten können.

Weiteres Chaos in der Ölverschiffung verursachen, um Investitionskapital in einer Industrie einzufrieren, die wegen der ESG und der „US/EU-Politik“ mit Billionen in der Exploration hinterherhinkt. Das ist das wahre Ziel. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass Liz Truss als britische Premierministerin abgesetzt wurde und warum Deutschland dem Nordstream-Bombardement und der Schließung der Drusbha-Pipeline freudig zugestimmt hat.

Putin soll gezwungen werden, Europa Öl unter den Marktpreisen zu verkaufen, um den bevorstehenden Krieg gegen Russland zu finanzieren, der jetzt eindeutig für 2023 geplant ist. Man will Ihnen weismachen, dass die Ölströme nach Europa bereits eingebrochen sind, während die Buchungen für die Tankerflotte der Sovcomflot gestiegen sind (wie Sputnik feststellte). Die einzigen Zahlen, die zählen, sind die russischen Exporte, nicht die Frage, ob Öl durch westliche Tracking-Daten fließt.

Ich behaupte seit Jahren, dass Europa das Gefühl hat, eine Art Monopolmacht über die russische Energie zu haben (ein einziger Käufer). Und alles, was sie machen müssen, ist, sich die Nase zuzuhalten und sich zu weigern, Russlands Produkte zu kaufen, und das wird sie dazu zwingen, zu dem von ihnen geforderten Preis an sie zu verkaufen.

Was ich allerdings immer noch nicht verstehe, ist die Frage, wie viel besser der Deal sein soll, den sie vor dem Ukraine-Krieg hatten, einem Krieg, zu dessen Beendigung sie nichts Wesentliches beigetragen haben.

Zu glauben, dass die EU diese antagonistische Beziehung zu Russland nur deshalb pflegt, weil es eine Kolonie des US-Imperiums ist, ist an dieser Stelle schlichtweg illusorisch. Zu keinem Zeitpunkt hat Europa versucht, mit Russland finanziell, wirtschaftlich oder diplomatisch Frieden zu schließen.

Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wiederholte kürzlich in einem Interview mit der „Zeit“, dass die Minsker Vereinbarungen als Verzögerungstaktik gedacht waren, um die Ukraine für einen künftigen Krieg gegen Russland zu rüsten.

Dieses Eingeständnis sprengt das ganze Narrativ der ideologischen Linken, die die USA (und alles, wofür sie angeblich immer noch stehen, d. h. den Kapitalismus) so sehr hassen, dass sie die Realität ihres Wahnsinns nicht akzeptieren können.

Europa hat diesen Weg gewählt. Sie haben aus freien Stücken beschlossen, Russlands Devisenreserven einzufrieren, sich zu weigern, sein Öl und Gas zu kaufen, und Russland mit Sanktionen zu belegen, die nicht nur ihre eigene Lebensmittel- und Energiesicherheit, sondern auch die aller anderen destabilisieren.

Davos hasst die Freiheit, für die Öl und Gas stehen. Ihre Strategie besteht darin, dem gesamten Ölkomplex das benötigte Kapital zu entziehen und zu hoffen, dass er zusammenbricht. Was sie tun, ist, die Schaffung von Parallelmärkten für Schifffahrt, Versicherungen, Zahlungsabwicklung und Investmentbanking für Basisrohstoffe auf Märkten außerhalb ihrer Kontrolle zu beschleunigen.

Sie haben sich in Wahlen/Regierungen auf der ganzen Welt in den wichtigsten Widerstandsgebieten – den USA, Brasilien, jetzt Peru, Großbritannien, Pakistan, Kasachstan – eingemischt, um jede weitere Integration Asiens zu verhindern.

Die meisten dieser Versuche sind gescheitert, haben aber dazu geführt, dass die Welt weniger sicher und weniger berechenbar geworden ist.

Die Preisobergrenze ist eine dumme Politik, die von Leuten umgesetzt wird, die eine klare Abneigung gegen die Menschheit an sich haben, dass sie die Welt an den Rand eines Atomkriegs treiben würden. Es ist nichts anderes als die gleiche Politik der verbrannten Erde, die seit Jahren zu beobachten ist.

Wenn wir die Welt nicht beherrschen können, werden wir sie niederbrennen. Das Einzige, was es wirklich bewirkt, ist die Beschleunigung der Spaltung zwischen Ost und West. Russland ist fertig mit Europa. Es hat sich dem Osten zugewandt und wird darauf warten, dass die Europäer zur Vernunft kommen und eine gemeinsame Basis finden. Sowohl sie als auch die Chinesen haben erkannt, dass es keine Rückkehr zur Normalität gibt, ohne dass der Westen in einem Wutanfall zusammenbricht.

Und das alles wegen ein paar mickriger Dollar pro Barrel.

Wie immer finden Sie meine vollständigen Antworten an Sputnik unter dieser Zeile.

Wie wird der Weltmarkt auf das Inkrafttreten der Preisobergrenze für russisches Öl reagieren? Welche langfristigen Folgen erwarten Sie?

Die Preisobergrenze ist aus preislicher Sicht einfach unsinnig. Jeder Student der Wirtschaftswissenschaften im ersten Semester weiß, dass Preisobergrenzen zu Engpässen führen. Wir sollten also nicht direkt auf den Preis schauen. Der Preis ist eine Folge von Angebot und Nachfrage, in diesem Fall ein bewusster Versuch, eine Verknappung herbeizuführen, indem unnötige Reibungsverluste in der gesamten Ölversorgungskette geschaffen werden, um eine weltweite Energieknappheit zu erzeugen.

Die Ölpreise werden deshalb kurzfristig steigen, und die Investitionen in neue Ölquellen werden sich nun beschleunigen, allerdings außerhalb des Westens, der neuen Ölquellen, die auf den Markt kommen, völlig feindlich gegenübersteht.

Die Preisobergrenze wurde mit dem Ziel eingeführt, Russland für seine spezielle Militäroperation in der Ukraine zu bestrafen – was sind die Fallen und Tücken der Politisierung der Energieversorgung?

Wie immer bei solchen Aktionen gibt es eine Geschichte, die uns erzählt wird, und eine andere, die der Wahrheit entspricht. Diese Obergrenze wird Russland nicht in nennenswertem Umfang vom Ölexport abhalten. Was passieren wird, ist, dass sich die Karte der weltweiten Öllieferungen ändern wird. Energie, die bisher nach Westen floss, wird jetzt nach Osten und Süden fließen. Die ESPO-Pipeline wird voll ausgelastet sein, da die Nachfrage aus Südostasien steigt.

Projekte, die vor der Scheidung zwischen Russland und der EU unwirtschaftlich waren, sind jetzt wirtschaftlich, da der Markt nun eine Preisuntergrenze hat. Das ist das Witzige an dieser „Preisobergrenze“ für russisches Öl: Es handelt sich in Wirklichkeit um eine „Preisuntergrenze“, die sicherstellt, dass Russland, das Land mit den niedrigsten Kosten pro Barrel unter den großen Produzenten, in Zukunft ein garantiertes Mindesteinkommen hat.

Ich glaube, das Ziel von Janet Yellen, der Hauptverantwortlichen für diese Idiotie, ist es, den Ölpreis zu erhöhen, um Investitionen in erneuerbare Energien zu beschleunigen, aber gleichzeitig den Geldbetrag zu begrenzen, den Russland erhält, um es und andere Ölproduzenten auszuhungern.

Kurz gesagt, das ist nichts Neues. Es sind die gleichen Leute, die Russland mit Sanktionen belegt haben, um den Rubel zu schwächen, während der Ölpreis stieg.

Wie kann dieser Schritt auf die G7-Länder und insbesondere auf die EU zurückschlagen?

Das hat er bereits. Wie ich schon sagte, ist dies nur eine Ausweitung derselben Politik, die immer verfolgt wurde. Was passieren wird (und passiert), ist, dass die Investitionen, die sie zu verzögern versuchen, um die Öl- und Gasreserven zu ersetzen, nun außerhalb des westlichen Finanzsystems und der westlichen Währungen, d.h. des US-Dollars und des Euros, stattfinden werden.

Kapital fließt dorthin, wo es gebraucht und wo es am besten behandelt wird. Was im Westen geschieht, ist eine einzige große Politik, um das Kapital dort einzufrieren, wo es derzeit gefangen ist, und es mit dem ESG-Stock zu schlagen. Ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, warum das dumm und kontraproduktiv ist, aber ich will nur kurz sagen, dass es nicht funktionieren wird.

Diese Preisobergrenze ist der Beginn der großen Verschiebung hin zum Osten als Zentrum für globale Kapitalinvestitionen.

Die Preisobergrenze hatte innerhalb der EU für Zwietracht gesorgt und zu monatelangem Streit geführt – erwarten Sie jetzt, da die Maßnahme in Kraft getreten ist, eine weitere Spaltung innerhalb der EU-Mitglieder?

Ja. Aber die Europäische Kommission hört nicht zu und fährt fort, mit jedem EU-Mitgliedstaat und Russland in jeder Frage hart ins Gericht zu gehen. Gleichzeitig unterstützt sie auch die NATO-Erweiterung, was einer offenen Kriegserklärung an Russland gleichkommt. Jetzt geht es um Kriegsverbrechertribunale gegen Russland für einen Krieg, den es nicht führen oder gar gewinnen kann.

Die interne Politik der Gaslieferungen innerhalb der EU steht nun vor einem Umbruch, da Italiens Giorgia Meloni eindeutig darauf aus ist, Deutschland als Eingangshafen für das meiste über Pipelines nach Europa gelieferte Gas zu ersetzen. Frankreich und Deutschland sind darüber stinksauer.

Diese Energiekrise in der EU soll den Geist der Menschen in Europa brechen, damit sie eine totalitäre/zentralisierte Kontrolle über alles akzeptieren. Die EU präsentiert sich nach außen hin als unvermeidlich, während sie die tiefen Spaltungen verdeckt, die sie aus den Nähten reißen.

Mit welchen Problemen wird die EU konfrontiert sein, wenn der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak erklärt, dass Russland im Falle des Inkrafttretens der Obergrenze entweder seine Rohölversorgung umleiten oder die Produktion drosseln würde?

China und Indien füllen bereits die Lücken. Das russische Öl wird auf den Bahamas oder in anderen Lagerhäfen gemischt und dann an die Raffinerien in der EU zurückgeschickt. Das ist alles nur Schattenspiel und Theater. Das Hauptziel war, wie zuvor besprochen, die Ölmärkte weniger effizient zu machen, die Kosten zu erhöhen und gleichzeitig das Kapital auszuhungern.

Die EU wird mit anhaltend hohen Energiepreisen, einem Nettokapitalabfluss aufgrund fehlender Investitionen und einer fallenden Währung konfrontiert sein, da ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt zusammenbricht. Wenn man bedenkt, dass sie auch ein unzuverlässiger Handelspartner ist, der ständig die Vertragsbedingungen ändert, während er noch aktiv ist, wird der Handel, der bisher mit ihr abgewickelt wurde, woanders hingehen.

Alles, was sie tun, ist sicherzustellen, dass nach 2030 niemand mehr mit ihnen Geschäfte machen will, weshalb sie aus voller Kehle einen weiteren Krieg mit Russland wegen der Ukraine unterstützen…. Wenn die EU leidet, dann leidet auch die ganze Welt. Das ist das ultimative Spiel mit dem Risiko. Und sie sind diejenigen, die diesen Bus fahren, zusammen mit bestimmten, mit dem alten Geld verbundenen Akteuren in den USA, während sie gleichzeitig diese Akteure in den USA, wie Yellen, als Deckmantel für die von ihnen bevorzugten Ergebnisse benutzen.

Jetzt ist klar, dass die EU den USA die Schuld an all ihren Übeln gibt, genau wie ich es vor über einem Jahr angekündigt habe. EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen hat dies gerade getan und sich über die US-Subventionen für grüne Energieprojekte beschwert. Der französische Präsident Emmanuel Macron beschwerte sich, dass die USA zu viel Geld mit dem Verkauf von Erdgas an die EU verdienten.

Meinen sie das ernst? Putin hat ihnen einen Ausweg angeboten, aber wie immer wollen die Eurokraten ihren Kuchen haben und ihn auch essen… sie wollen Putin bestrafen und ihre Energie zu subventionierten Preisen bekommen. Ernsthaft, warum nimmt jemand diese Apparatschiks ernst?

Alles, was sie tun, ist das Äquivalent dazu, sich eine Waffe an den Kopf zu halten, abzudrücken, aber nur den Schädel zu streifen und dann allen anderen die Schuld dafür zu geben, dass sie das tun dürfen, und den Amerikanern zu sagen, sie sollen Russland aus der Ukraine herauswerfen.

Das ist pathologisch.

Wie wird der Markt reagieren, wenn Russland seine Produktion drosselt?

Die Ölpreise werden ganz klar steigen. China und Indien werden weiterhin russisches Öl kaufen, es raffinieren und zu einem höheren Preis an die EU zurückverkaufen. Das Geld, das Europa mit der Raffination des billigen russischen Öls verdient hat, wird nun an China und Indien gehen, die es mit einem Abschlag in ihrer eigenen Währung oder in Rubel bezahlt haben, und die Europäer bleiben auf der Rechnung sitzen.

Im Jahr 2023 ist also mit einer weiteren großen Inflationswelle zu rechnen, die auf steigenden Energiepreisen, der Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft, die die Metallpreise in die Höhe treibt, und der Lebensmittelknappheit infolge des Krieges der EU gegen das Periodensystem der Elemente beruht.