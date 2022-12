Hat Big Pharma die evidenzbasierte Medizin an sich gerissen?

Der Kardiologe Dr. Aseem Malhotra zeigt auf, dass Big Pharma eine Pandemie von falsch informierten Ärzten geschaffen hat, die unwissentlich Patienten geschädigt und falsch informiert haben.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Der Kardiologe Dr. Aseem Malhotra veröffentlicht Daten zur Übernahme der modernen Medizin durch Big Pharma

Aufgrund der Vormachtstellung von Big Pharma im Gesundheitswesen stehen wir vor dem, was Malhotra eine Pandemie von falsch informierten Ärzten und unwissentlich geschädigten und falsch informierten Patienten nennt

Arzneimittelhersteller und Hersteller medizinischer Geräte sind nicht dazu da, Patienten glücklich zu machen; sie sind ihren Aktionären verpflichtet, für die sie einen Gewinn erwirtschaften müssen

Malhotra teilt Daten mit, die zeigen, warum er glaubt, dass COVID-19-Impfungen ausgesetzt werden sollten

Malhotra stellt fest, dass politisches Engagement und politische Lobbyarbeit in Verbindung mit sozialer Partizipation und sozialen Bewegungen zusammen zur Schaffung von relevantem Wissen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit führen können

Angst hemmt Ihre Fähigkeit, kritisch zu denken. Dies ist ein zentraler Punkt, den der Kardiologe Dr. Aseem Malhotra in seinem Vortrag in London am 14. November 2022 ansprach. Viele Menschen waren während der COVID-19-Pandemie von einer nie dagewesenen Angst ergriffen, die die Einstellung zu den angebotenen pharmakologischen Maßnahmen prägte.

Ein weiteres Phänomen, das es zu beachten gilt, ist die vorsätzliche Blindheit. Das ist, wenn Menschen die Augen vor der Wahrheit verschließen. Diese Taktik, die auch als bewusste Vermeidung bekannt ist, wurde in der Vergangenheit in Gerichtsverfahren angewandt, um sich der strafrechtlichen Verantwortung zu entziehen, indem wichtige Fakten ignoriert oder absichtlich nicht zur Kenntnis genommen wurden.

Malhotra merkt jedoch an, dass Menschen auch absichtlich die Augen verschließen, um sich sicher zu fühlen, Konflikte zu vermeiden, Ängste abzubauen und um ihr Prestige oder in manchen Fällen ihr „wertvolles, zerbrechliches Ego“ zu schützen.

Die Illusion des Wissens ist schlimmer als die Unwissenheit

Malhotra zitierte den verstorbenen Stephen Hawking, der sagte: „Der größte Feind des Wissens ist nicht die Unwissenheit, sondern die Illusion des Wissens. „Was die Gesundheitsversorgung betrifft, so wurde die evidenzbasierte Medizin von Big Pharma gekapert; sie ist jetzt eine Illusion. Es besteht auch die Illusion, dass wir an der Spitze der Medizin stehen, mit angesehenen Organisationen an der Spitze, während in Wirklichkeit mehrere Gesundheitskrisen auf uns zukommen.

Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Gesundheit ein „Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen“. Auch im Bereich der öffentlichen Gesundheit geht es nicht nur um die Verhütung von Krankheiten, sondern auch um die Förderung der Gesundheit und die Verlängerung des Lebens, während die Bevölkerung dabei unterstützt wird, das höchstmögliche Maß an Wohlbefinden zu erreichen. Aber tragen die Gesundheitsbehörden tatsächlich dazu bei, diese Ziele zu erreichen?

Malhotra, ein vom britischen National Health Service (NHS) ausgebildeter Kardiologe und Gastprofessor für evidenzbasierte Medizin an der Bahiana School of Medicine and Public Health in Salvador, Brasilien, zitiert eine Studie aus dem Jahr 2020, die im British Medical Bulletin veröffentlicht wurde.

Sie stützt sich auf Daten des britischen Office for National Statistics aus den Jahren 2010 bis 2020, die eine „dramatische Verlangsamung der Lebenserwartung und divergierende Trends bei der Säuglingssterblichkeit im Vereinigten Königreich insgesamt bzw. in England und Wales“ zeigen. Die Studie kam zu dem Schluss, dass die Gesundheitstrends im Vereinigten Königreich „besorgniserregend sind und wichtige Fragen zur Regierungspolitik aufwerfen“.

Während seiner gesamten Laufbahn hat Malhotra versucht, auf die Misserfolge bei der Behandlung von Herzkrankheiten aufmerksam zu machen. „Trotz der so genannten modernen Wissenschaft sind Herzkrankheiten nach wie vor die häufigste Todesursache weltweit. „Es gibt also eindeutig etwas, was wir an dieser Front falsch gemacht haben“, so Malhotra.

In jüngster Zeit hat er sich darauf konzentriert, die Wahrheit über COVID-19-mRNA-Impfstoffe mit Hilfe echter evidenzbasierter Medizin zu verbreiten. Seine zweiteilige Arbeit zu diesem Thema wurde im Journal of Insulin Resistance veröffentlicht, und zwar deshalb, weil diese Zeitschrift kein Geld von der Pharmaindustrie annimmt.

Eine Pandemie von falsch informierten Ärzten und Patienten

Aufgrund der Vormachtstellung von Big Pharma im Gesundheitswesen sind wir mit einer Pandemie von falsch informierten Ärzten und unwissentlich geschädigten und falsch informierten Patienten konfrontiert, wie Malhotra es nennt. Diese Fehlinformationen stammen aus einer Vielzahl von Quellen, darunter:

Voreingenommene Finanzierung von Forschung – Forschung wird finanziert, weil sie wahrscheinlich profitabel ist, nicht weil sie wahrscheinlich besser für die Patienten ist

Verzerrte Berichterstattung in medizinischen Fachzeitschriften

Voreingenommene Patientenbroschüren

Voreingenommene Berichterstattung in den Medien

Kommerzielle Interessenkonflikte

Defensive Medizin

Medizinische Lehrpläne, in denen Ärzten nicht beigebracht wird, wie sie Gesundheitsstatistiken verstehen und vermitteln können

Malhotra bezeichnet John Ioannidis, Professor für Medizin und Professor für Epidemiologie und Bevölkerungsgesundheit an der Stanford University, als den „Stephen Hawking der Medizin“. Ioannidis war 2017 Mitverfasser eines Papiers mit dem Titel „How to Survive the Medical Misinformation Mess“. Damals beschrieb er vier Hauptprobleme:

Viele veröffentlichte Forschungsergebnisse sind unzuverlässig, bieten keinen Nutzen für Patienten oder sind für Entscheidungsträger nicht von Nutzen

Die meisten Angehörigen der Gesundheitsberufe sind sich dieses Problems der veröffentlichten Forschung nicht bewusst

Angehörige der Gesundheitsberufe verfügen nicht über die notwendigen Fähigkeiten, um die Zuverlässigkeit medizinischer Nachweise zu beurteilen

Patienten und Familien fehlt es an präzisen medizinischen Erkenntnissen und kompetenter Beratung, wenn sie medizinische Entscheidungen treffen müssen

Die Lösung besteht laut Ioannidis darin, die Bemühungen darauf zu konzentrieren, „die Angehörigen der Gesundheitsberufe für die Grenzen der Evidenz zu sensibilisieren, sie in der kritischen Beurteilung zu schulen und ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, damit sie die medizinische Evidenz wirksam zusammenfassen und mit den Patienten diskutieren können, um die Entscheidungsfindung zu verbessern“.

Ioannidis schrieb 2005 auch einen Artikel darüber, warum die meisten veröffentlichten Forschungsergebnisse falsch sind. Es überrascht nicht, dass ein Faktor, der die Wahrscheinlichkeit verringert, dass ein Forschungsergebnis wahr ist, ein „größeres finanzielles und sonstiges Interesse und Vorurteil“ ist.

Arzneimittelhersteller sind ihren Aktionären gegenüber verpflichtet

Arzneimittelhersteller und Hersteller medizinischer Geräte sind nicht im Geschäft, um Patienten glücklich zu machen; sie sind ihren Aktionären verpflichtet, für die sie einen finanziellen Gewinn erwirtschaften müssen. Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung für sie, den Patienten die „beste“ Behandlung anzubieten. Darüber hinaus kommen die Aufsichtsbehörden regelmäßig ihrer Pflicht nicht nach, Fehlverhalten der Industrie zu verhindern, während Ärzte und medizinische Fachzeitschriften – die die Verantwortung haben, die Interessen der Patienten und die wissenschaftliche Integrität an die erste Stelle zu setzen – mit der Industrie zusammenarbeiten, um finanziellen Gewinn zu erzielen.

Kürzlich war Malhotra stark an der Kampagne zur Abschaffung der COVID-19-Spritzensätze des NHS beteiligt. Zuvor hatte er 2018 vor dem Europäischen Parlament vor der Epidemie falsch informierter Ärzte und Patienten gewarnt und erklärt: „Ehrliche Ärzte können keine ehrliche Medizin mehr praktizieren. Wir haben ein komplettes Versagen des Gesundheitswesens … „

Tatsächlich stellte Dr. Peter C. Gotzsche, Mitbegründer der Cochrane Collaboration und des Institute for Scientific Freedom, 2016 fest, dass verschreibungspflichtige Medikamente die dritthäufigste Todesursache sind – die meisten davon vermeidbar. „Der Grund dafür“, so Malhotra, „ist, dass die Informationen, die von Arzneimittelherstellern kommen – im Wesentlichen die Ergebnisse klinischer Studien – den Nutzen und die Sicherheit der Medikamente übertreiben.“

Auch Unternehmenskriminalität und Betrug sind weit verbreitet – von 2009 bis 2014 haben laut Gotzsche die meisten der zehn größten Pharmakonzerne Betrügereien in Höhe von insgesamt 14 Milliarden Dollar begangen, darunter das Verschweigen von Daten über die Schädlichkeit von Medikamenten und die illegale Vermarktung von Arzneimitteln.

Dennoch waren die Geldstrafen, die die Pharmaunternehmen für ihre Verbrechen zahlen mussten, im Vergleich zu den Gewinnen, die sie mit den Medikamenten machten, verschwindend gering. Seitdem wurde jedoch niemand entlassen, und „nichts hat sich geändert, um sie davon abzuhalten, diese Verbrechen erneut zu begehen“.

Die Taktik der Tabakindustrie während der COVID-Pandemie neu überdacht

Malhotra gehört zu denjenigen, die schon früh während der Pandemie darauf hingewiesen haben, dass eine schlechte Ernährung das Risiko erhöht, an COVID-19 zu sterben, da sie das Risiko von Fettleibigkeit und chronischen Krankheiten erhöht und das Darmmikrobiom stört. Im April 2020 twitterte er: „Die Regierung und das englische Gesundheitswesen sind ignorant und grob fahrlässig, weil sie der Öffentlichkeit nicht sagen, dass sie ihre Ernährung jetzt ändern müssen.“

Sie teilten nicht nur nicht öffentlich mit, wie wichtig ein gesundes Gewicht und eine gesunde Ernährung zur Abwehr von COVID-19 sind, sondern verherrlichten und förderten über ihre offiziellen Social-Media-Kanäle den Konsum von Junkfood. Während der Pandemie twitterte das Royal Free Hospital, das zum Royal Free London NHS Foundation Trust gehört, Folgendes zusammen mit einem Foto, das Dutzende von Donut-Schachteln zeigt:

„Ihr von @krispykremeUK Enfield wisst wirklich, wie man ein Lächeln auf die Gesichter unserer Mitarbeiter zaubert! 1.500 Donuts an unsere Mitarbeiter im Barnet Hospital geliefert-#glazeamaze“.

„Ich habe nichts dagegen, wenn sich die Leute etwas gönnen“, sagte Malhotra. „Aber Krankenhäuser sollten nicht damit werben, dass wir mitten in der Pandemie 1.000 kostenlose Krispy-Kreme-Doughnuts an Krankenschwestern verteilen. Ich glaube nicht, dass das sehr produktiv war, wenn man bedenkt, was wir über den Einfluss auf COVID wissen.“

Die Tatsache, dass Krankenhäuser Junk Food und Junk Food-Unternehmen anstelle von gesunden Lebensmitteln förderten, erinnert an die Taktik von Big Tobacco, die nicht nur die schädlichen Auswirkungen von Zigaretten unterdrückten, sondern auch Ärzte rekrutierten, um für sie zu werben, indem sie Slogans wie „More Doctors Smoke Camels Than Any Other Cigarette“ verwendeten.

„Wir sehen, dass sich dieselben Taktiken wiederholen“, fuhr Malhotra fort. „Krispy Kreme nutzt den Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) als Werbeplattform für süchtig machende, giftige Lebensmittel, die nur als Leckerbissen und nicht als Teil der normalen Ernährung dienen sollten.“

Wie die COVID-Aktien überverkauft wurden

Malhotra war einer der ersten, der die COVID-19-Spritze von Pfizer erhielt, und er ist zwiegespalten. Zunächst befürwortete er die Impfung, doch eine in der Zeitschrift Circulation veröffentlichte Studie, in der ein erhöhtes Auftreten von Entzündungsmarkern im Zusammenhang mit Herzinfarkten bei Personen festgestellt wurde, die eine mRNA-COVID-19-Impfung erhalten hatten, ließ ihn zögern.

Dann meldete sich ein Informant einer angesehenen britischen Einrichtung bei ihm und teilte mit, dass eine Gruppe von Forschern nach der mRNA-Spritze eine Entzündung der Herzkranzgefäße festgestellt hatte. Die Forscher trafen sich jedoch und beschlossen, ihre Ergebnisse nicht zu veröffentlichen, da dies ihre Finanzierung durch die Pharmaindustrie beeinträchtigen könnte. Dann erfuhr er von Daten aus Schottland, die einen unerklärlichen Anstieg der Herzinfarkte um 25 % zeigten.

Mit den Daten bewaffnet wandte er sich im Oktober 2021 an die Medien, um seine Bedenken mitzuteilen und eine Untersuchung zu fordern. Der Fall fand große Beachtung, doch schon bald wurde Malhotra zur Zielscheibe anonymer Beschwerden bei einer Ärzteorganisation, wodurch seine ärztliche Zulassung in Gefahr geriet. Daraufhin beschloss er, weitere Experten zusammenzutrommeln und die Daten kritisch zu prüfen – um dann die Wahrheit zu veröffentlichen.

Im November 2020 behauptete Pfizer, die COVID-19-Impfung sei zu 95 % wirksam gegen COVID-19, doch dies war höchst irreführend und beruhte laut Malhotra auf einer fehlerhaften Methodik:

„Die relative Risikominderung ist eine Methode, um den Nutzen einer Intervention zu übertreiben … was im Interesse derjenigen ist, die einem etwas verkaufen wollen – in diesem Fall die Pharmaindustrie. Wenn Sie also zum Beispiel 1.000 Menschen in einer Studie haben, die nicht geimpft wurden, und 1.000 Menschen, die geimpft wurden, in der Placebogruppe … dann sterben vielleicht zwei Menschen. In der Interventionsgruppe hingegen stirbt vielleicht nur eine Person. Das ist eine Verringerung um 50 %. Eine Person mehr als zwei, das ist eine relative Risikoreduktion von 50 %. Aber eigentlich haben Sie nur eines von 1.000 Leben gerettet. Die absolute Risikoreduktion beträgt also nur 1 zu 1.000. Das ist ein großer Unterschied. Seit vielen Jahren wird empfohlen, in Gesprächen mit Patienten immer die absolute Risikoreduktion und nicht nur die relative Risikoreduktion zu verwenden, da dies sonst als unethisch gilt“, sagte Malhotra. Der Vorwurf lautet, dass sich die Regierungen auf das von Pfizer angegebene relative Risiko von 95 % Wirksamkeit verlassen haben, obwohl das absolute Risiko nur 0,84 % beträgt. Mit anderen Worten: Man müsste 119 Menschen impfen, um zu verhindern, dass nur einer an COVID erkrankt. Man hat uns also im Grunde genommen etwas verkauft, das letztendlich und im Nachhinein betrachtet sehr, sehr irreführend war.“

Big Pharma stellt den größten Teil des Budgets für führende Regulierungsbehörden zur Verfügung

Sollte es jemals Zweifel daran gegeben haben, dass die Regulierungsbehörden von der Industrie vereinnahmt werden, so sollte man bedenken, dass ein erheblicher Teil des Budgets der Regulierungsbehörden von der pharmazeutischen Industrie stammt, die diese Agenturen eigentlich regulieren sollen. Zum Beispiel:

Australische Arzneimittelbehörde – 96 % des Haushalts stammen von der Industrie

Die europäische EMA – 89%

MHRA des Vereinigten Königreichs – 86%

Japans Agentur für Arzneimittel und Medizinprodukte – 85%

U.S. FDA – 65%

Gesundheit Kanada – 50,5%

Die Daten und Gesundheitsratschläge dieser Agenturen können nicht als unabhängig oder vertrauenswürdig angesehen werden, wenn sie von Eigeninteressen getrübt sind. Was hat eine Studie – durchgeführt von Personen, die kein Geld von der Pharmaindustrie erhalten – ergeben?

Sie analysierte die Daten, die zur ursprünglichen Zulassung der Impfungen und zu den nachfolgenden Impfverordnungen geführt hatten, neu und zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit, nach einer mRNA-COVID-19-Spritze eine schwere Nebenwirkung, eine Behinderung, einen Krankenhausaufenthalt oder ein lebensveränderndes Ereignis zu erleiden, höher ist als bei einer COVID-Spritze. Malhotra teilte weitere Fakten über COVID-19-Spritzen mit, die jetzt auf der Grundlage der besten verfügbaren Daten bekannt sind:

COVID-19-Impfungen bieten jetzt keinen Schutz vor Infektionen

Kein Rückgang der COVID-Sterblichkeit

Die natürliche Immunität ist sehr schützend

Nebenwirkungen der Spritze sind fast dreimal wahrscheinlicher, wenn man die Spritze nach einer COVID-19-Behandlung erhält

Es wurde über beispiellose Schäden durch die Spritzen berichtet

„Wir haben in der Vergangenheit Impfstoffe wegen viel weniger zurückgezogen“, sagte Malhotra. „… Dieser Impfstoff muss bis zum Abschluss einer Untersuchung komplett vom Markt genommen werden. „Warum haben Sie dann nichts davon gehört? Es ist klar, dass vorsätzliche Blindheit die Oberhand gewonnen hat. Malhotra weist darauf hin, dass politisches Engagement und politische Lobbyarbeit in Verbindung mit sozialer Beteiligung und sozialen Bewegungen zusammen zur Schaffung von relevantem Wissen führen können.

„Wir müssen sicherstellen, dass wir über klares, relevantes und konkretes Wissen verfügen, das der Öffentlichkeit zugänglich und verständlich gemacht werden kann.“

Für die Integrität der öffentlichen Gesundheit ist es laut Malhotra von entscheidender Bedeutung, dass die Fakten anerkannt werden und auch die Regulierungsbehörden zugeben, dass sie ihre Meinung geändert haben. Um den Zugang zu echter, evidenzbasierter Medizin zu gewährleisten, müssen laut Malhotra in Zukunft wichtige Änderungen vorgenommen werden, darunter:

Arzneimittelindustrie sollte bei der Prüfung von Arzneimitteln keine Rolle spielen

Arzneimittelindustrie sollte Rohdaten aus Studien nicht verbergen können

Alle Ergebnisse aller Versuche am Menschen müssen öffentlich zugänglich gemacht werden

Regulierungsbehörden wie die FDA und die MHRA sollten kein Geld von der Arzneimittelindustrie erhalten

Was können Sie tun, um zu helfen?

Um einen Wandel herbeizuführen, ruft Malhotra die Bürger in Großbritannien dazu auf, die sozialen Medien zu nutzen und die Aussetzung der mRNA-Spritzen zu fordern. Konkret schlägt er vor, Folgendes zu tweeten und zu teilen, das je nach Standort abgeändert werden kann:

„Mein Name ist … und ich fordere den Gesundheitsminister @SteveBarclay auf, #SuspendTheMRNAjabsnow, bis die Rohdaten für eine unabhängige Analyse freigegeben werden.“

Um die psychopathische Tyrannei der Konzerne zu besiegen, die die Macht übernommen hat, müssen wir tugendhaft handeln, was bedeutet, dass wir uns die folgenden Dinge zu eigen machen müssen, um weiter voranzukommen:

