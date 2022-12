US-Umfrage von Rasmussen zeigt, dass die COVID-Impfstoffe nicht sicher sind

Steve Kirsch

Endlich ist es so weit. Jemand anderes als ich hat die amerikanische Bevölkerung befragt, um herauszufinden, ob der Impfstoff sicher ist oder nicht. Rasmussen Reports kam zu denselben Ergebnissen wie ich. Der Impfstoff ist nicht sicher.

Zusammenfassung

Rasmussen befragte die amerikanische Bevölkerung in einer einfachen Umfrage mit vier Fragen und stellte fest, dass meine Umfragen korrekt waren, ebenso wie die Daten von V-safe und der Sicherheitsbericht des israelischen Gesundheitsministeriums, den niemand sehen will.

Die Rasmussen-Umfrage unter 1.000 Amerikanern ergab Folgendes:

Eine Rate von 7 % schwerer Nebenwirkungen ist beispiellos. Aus den V-safe-Daten wissen wir, dass dies bedeutet, dass die Nebenwirkung so schlimm war, dass ein Arzt aufgesucht werden musste. Wenn ein Medikament ein derartiges Sicherheitsprofil hätte, würde es sofort vom Markt genommen werden. Würden Sie ein Medikament mit einem solchen Nebenwirkungsprofil einnehmen? Nein, natürlich nicht. Es ist völlig aus dem Rahmen gefallen! Da uns jedoch gesagt wird, dass es sich um einen sicheren und wirksamen Impfstoff handelt, tun die Menschen, was ihnen gesagt wird, obwohl die Sicherheit nicht gegeben ist. So funktioniert die Wissenschaft.

Rasmussen gab auch zu, dass Google unvorteilhafte Ergebnisse zensiert! Kurz gesagt, sie haben zugegeben, dass es schlimmer ist, als sie den Leuten sagen „dürfen“ (siehe ihren Tweet). Wow!

Hier ist es in ihren eigenen Worten: „Wir haben gefragt … und die Antwort ist nicht gut.“

Mit anderen Worten, wir alle, die wir Fehlinformationen verbreiten, hatten die ganze Zeit recht. Sie hätten auf uns hören sollen.

Wird sich dadurch etwas ändern? Nein, natürlich nicht. Alle werden so weitermachen, als wäre dies nie geschehen. Die Umfrage wird ebenso ignoriert wie alle Daten (einschließlich der Umfragedaten), die zeigen, dass die Impfstoffe Hunderttausende von Menschen töten.

Die Umfrage

Wer benötigt VAERS?

Wir haben geimpfte Amerikaner nach den Nebenwirkungen von Impfstoffen gefragt, und die Antwort ist nicht gut. Wir sagen Ihnen hier so viel, wie Google uns erlaubt:

