Xi Jinping fordert Ölhandel in Yuan

Xi Jinping ruft zum Ölhandel in Yuan auf. Der chinesische Staatschef erklärte, sein Besuch markiere den Beginn einer neuen Ära in den Beziehungen.

Am Freitag informierte Präsident Xi Jinping die Staats- und Regierungschefs der arabischen Golfstaaten darüber, dass China versuchen werde, Gas und Öl in Yuan zu kaufen, eine Geste, die Pekings Absicht, seine Währung weltweit zu etablieren, fördern würde, berichtet Gulf News.

Xi sprach in Saudi-Arabien, wo Kronprinz Mohammad bin Salman zwei „Meilensteine“ unter den arabischen Gipfeltreffen mit dem chinesischen Präsidenten veranstaltet hatte, die das regionale Gewicht des Prinzen unterstrichen, der Allianzen jenseits der tiefen historischen Beziehungen des Landes zum Westen anstrebt.

Während Xis Besuch gaben sowohl der führende Ölexporteur Saudi-Arabien als auch die Wirtschaftsmacht China klare Erklärungen zur „Nichteinmischung“ ab.

Kronprinz Mohammad lobte zu Beginn der Gespräche am Freitag die „historische neue Phase der Beziehungen zu China“.

Obwohl Saudi-Arabien und China mehrere strategische und wirtschaftliche Kooperationsabkommen unterzeichnet haben, gehen Analysten davon aus, dass die Beziehungen trotz des Vordringens chinesischer Unternehmen in den Technologie- und Infrastruktursektor weiterhin in erster Linie von Ölfragen bestimmt werden.

„Energiefragen werden weiterhin im Mittelpunkt der Beziehungen stehen“, so Robert Mogielnicki, Senior Resident Scholar am Arab Gulf States Institute in Washington.

„Die chinesische und die saudische Regierung werden auch darauf bedacht sein, ihre nationalen Champions und andere Akteure des Privatsektors zu unterstützen, um Handels- und Investitionsabkommen voranzutreiben. Auch im Bereich der Technologie wird es mehr Zusammenarbeit geben…“.

In dieser Woche haben Saudi-Arabien und Huawei eine Absichtserklärung über Cloud Computing und den Bau von High-Tech-Einrichtungen in saudischen Städten geschlossen. Der chinesische Technologiekonzern hat den Aufbau von 5G-Netzen in den Golfstaaten unterstützt.

Natürliche Partner

Riad ist Chinas wichtigster Öllieferant, und die beiden Länder bekräftigten in einer gemeinsamen Erklärung die Bedeutung der globalen Marktstabilität und der Zusammenarbeit im Energiebereich, während sie gleichzeitig daran arbeiten, den Nicht-Öl-Handel und die Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie auszubauen. Xi erklärte, dass Peking weiterhin beträchtliche Mengen an Öl aus den arabischen Golfstaaten importieren und die Einfuhren von Flüssigerdgas erhöhen werde und dass die beiden Länder natürliche Partner seien, die bei der vorgelagerten Öl- und Gasentwicklung stärker zusammenarbeiten würden.

China werde auch „die Shanghaier Erdöl- und Erdgasbörse als Plattform für die Abwicklung des Öl- und Gashandels in Yuan voll ausschöpfen“, sagte er.

Peking hat sich dafür eingesetzt, dass seine Währung Yuan im Handel anstelle des US-Dollars verwendet wird.

Vor Xis Ankunft erklärte eine saudische Quelle gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass der Verkauf begrenzter Ölmengen in Yuan an China sinnvoll sein könnte, um chinesische Importe direkt zu bezahlen, aber „es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt“.

Zuvor hatte der chinesische Staatschef erklärt, sein Besuch markiere den Beginn einer neuen Ära in den Beziehungen, und die Hoffnung geäußert, dass die arabischen Gipfeltreffen zu „Meilensteinen in der Geschichte der chinesisch-arabischen Beziehungen“ würden.