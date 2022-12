Caitlin Johnstone

Die Hit-Serie „Proxy War“ ist in aller Munde. Die astronomisch hoch budgetierte Produktion basiert auf einem realen militärischen Konflikt, dessen Staffelfinale noch in diesem Monat ausgestrahlt wird.

Die Werbematerialien für die Episode deuten auf einen herzerwärmenden Abschluss der Staffel hin, der sicherlich für die ganze Familie geeignet ist. Der Star der Serie, Volodymyr Zelensky, wurde vom Time Magazine zur Person des Jahres 2022 gekürt.

Dies ist die Krönung einer wilden ersten Staffel, in der unser Held auf dem Titelblatt der Vogue zu sehen war, Reden für das Weltwirtschaftsforum, die New Yorker Börse, die Grammy Awards und zahlreiche Filmfestivals hielt sowie hochkarätige Treffen mit prominenten Schauspielern und Rockstars hatte.

Proxy War war ein dringend benötigter Erfolg für Hollywood, das seit Jahren in einem kreativen Trott aus sinnlosen Neuauflagen und Fortsetzungen feststeckt. Eine massive PR-Kampagne für eine Militäroperation, die darauf abzielt, die imperiale Hegemonie der USA aufrechtzuerhalten, ist das größte Ereignis im Showbusiness seit Spielberg. Deswegen wurde Zelensky von Schauspieler Sean Penn mit einem Oscar für seine überwältigende und transzendente Leistung in der Serie geehrt.

Es war anfangs unklar, ob sich das Publikum für Proxy War erwärmen würde. Einige waren überrascht von der beispiellosen Medienberichterstattung über einen Krieg, an dem ihre eigene Regierung offiziell nicht einmal beteiligt war. Kritiker bemängelten anfangs die Praxis, Zelensky Hollywood-Actionhelden-Zitate wie „Ich benötige Munition, keine Mitfahrgelegenheit“ zuzuschreiben, obwohl er sie nie gesagt hat, sowie die Verwendung unverhohlener Gräuelpropaganda mit plumpen Handlungssträngen wie Russen, die Babys vergewaltigen, und das abgedroschene Plagiat der Libyen-Propaganda-Erzählung, dass der böse Führer des Tages seinen Truppen Viagra gibt, damit sie Massenvergewaltigungen begehen können.

