Zelenski ist ein gefährlicher Diktator, der mit unseren Steuergeldern einen Polizeistaat errichtet hat.

Es ist ziemlich klar, dass Präsident Zelenski kein Interesse an Freiheit und Demokratie hat. Er ist ein gefährlicher Diktator, der 100 Milliarden US-Steuergelder verwendet hat, um in der Ukraine einen Polizeistaat zu errichten, sagte Tucker Carlson in seiner Sendung.

Im vergangenen Jahr hat Zelensky Oppositionsparteien verboten, kritische Medien gewaltsam abgeschaltet, politische Gegner verhaftet und Soldaten in Kirchen geschickt, so Carlson.

Tucker Carlson says Zelensky is a dangerous authoritarian dictator. pic.twitter.com/nN5Mh9Ut13 — Hassan Mafi ‏ (@thatdayin1992) December 9, 2022

Sein Geheimdienst hat Razzien in Klöstern durchgeführt, darunter auch in einem Kloster, in dem Nonnen lebten. Er hat Dutzende von Priestern grundlos inhaftiert und damit gegen die ukrainische Verfassung verstoßen, die im Übrigen keine Rolle mehr spielt.

Die westlichen Führer haben kein Wort gesagt. Sie schicken Zelensky weiterhin Steuergelder. Das hat dazu geführt, dass er noch dreister geworden ist. So hat er beispielsweise angekündigt, eine ganze Religion, die ukrainisch-orthodoxe Kirche, zu verbieten und ihr gesamtes Eigentum zu beschlagnahmen.

Ein freies Land verbietet keine großen Religionen, so Carlson. Zelensky schon, und sein Kabinett sucht nun nach Möglichkeiten, Christen zu bestrafen, die sich zu ihrem Glauben bekennen.

Präsident Zelenski wurde nach seiner Rede in den verschiedenen NATO-Länder mit stehenden Ovationen bedacht. Auch die Schweiz mit Ignazio Cassis ist ganz vorn mit dabei und unterstützt den Kriegsverbrecher.