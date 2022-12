Toxikologie-Experte warnt: mRNA-COVID-Impfungen könnten eine ganze Generation sterilisieren.

In einer Diskussionsrunde am Mittwoch, die von US-Senator Ron Johnson veranstaltet wurde, sagte Dr. Janci Lindsay: „Wir können zum jetzigen Zeitpunkt weder sagen, dass sie sicher noch wirksam sind“.

Eine Toxikologie-Expertin mit mehr als 30 Jahren wissenschaftlicher Erfahrung warnte am Mittwoch eindringlich vor den potenziellen Fortpflanzungsschäden, die ihrer Meinung nach durch die mRNA-COVID-Impfungen verursacht werden könnten. Sie sagte, es seien weitere Forschungen erforderlich, um die Auswirkungen der Impfungen auf die Fortpflanzung zu bestimmen.

In einer Diskussionsrunde, die am Mittwoch von US-Senator Ron Johnson aus Wisconsin veranstaltet wurde, warnte Dr. Janci Lindsay, dass die COVID-19-Impfungen „möglicherweise eine ganze Generation sterilisieren“ oder „als unbeabsichtigter Gentransfer an die nächsten Generationen weitergegeben werden“ könnten.

Dementsprechend argumentierte Lindsay, dass es „absolut unverantwortlich ist, eine dieser Impfungen“ für Kinder und Menschen im gebärfähigen Alter fortzusetzen, „ohne dies zu untersuchen“, und erklärte: „Wir können zum jetzigen Zeitpunkt weder sagen, dass sie sicher noch wirksam sind.“

Sie beendete ihre kurze Ansprache mit der Forderung nach einer Untersuchung über die möglichen Gefahren der Impfungen für die menschliche Fortpflanzung.

Dr. Janci Lindsay hat an der University of Texas Graduate School of Biomedical Sciences in Biochemie und Molekularbiologie promoviert und arbeitet als Direktorin für Toxikologie und Molekularbiologie für das Beratungsunternehmen Toxicology Support Services, LLC. in Sealy, Texas.

Laut der Website ihres Unternehmens verfügt Lindsay über „umfassende Erfahrung in der Analyse des molekularen Profils pharmakologischer Reaktionen im Kontext der Dosis-Wirkungs-Beziehung“. Die Medizinerin hat auch Risikobewertungen durchgeführt und „das toxikologische Profil einer Vielzahl von Konsum- und Industrieprodukten“ bewertet, heißt es in ihrem Profil.

Bei der Diskussion am Mittwoch, an der neben ihr auch Dr. Peter McCullough und Dr. Robert Malone teilnahmen, sagte Lindsay, dass die COVID-Spritzen von Pfizer und Moderna nicht nur an der Injektionsstelle im Arm bleiben, sondern sich im ganzen Körper verteilen.

„Ursprünglich wurde uns gesagt, dass es nur im Arm bleibt, aber das stimmt nicht. Sowohl bei Moderna als auch bei Pfizer verteilt es sich im ganzen Körper“, sagte sie und fügte hinzu, dass die Inhaltsstoffe der Moderna-Spritze nicht in den Nieren gefunden wurden.

„Was sind das für Gewebe? Das Gehirn, die Milz, die endokrinen Drüsen, das Knochenmark, das Blut vorzugsweise, die Eierstöcke und die Hoden“, fuhr sie fort. „Was passiert nun, wenn Gentherapien die Eierstöcke und Hoden erreichen? Wir wissen es einfach nicht, weil es leider nicht ausreichend untersucht wurde.

Lindsay zufolge haben die Impfungen das „Potenzial, immense reproduktive Schäden zu verursachen und möglicherweise eine ganze Generation zu sterilisieren“.

„Dies ist nicht untersucht worden und muss untersucht werden“, sagte Lindsay. „Ich fordere jetzt, dass dies untersucht wird.“

Lindsays Argumente, die sich gegen das vorherrschende Narrativ über die COVID-19-Impfung richten, sind, wie nicht anders zu erwarten, auf Kritik gestoßen. Die Website HealthFeedback, auf der Fakten überprüft werden, bezeichnete Lindsays Argumente als „ungenau“ und erklärte, dass „COVID-19-Impfstoffe keine Gentherapie sind, da sie die menschliche DNA nicht verändern können“, und dass „COVID-19-Impfstoffe keine Fruchtbarkeitsprobleme bei Männern oder Frauen verursachen“.

Allerdings sind nicht alle Experten der Meinung, dass es sich bei den mRNA-Impfstoffen nicht um Gentherapien handelt.

Im September letzten Jahres argumentierte der Pionier der mRNA-Technologie, Dr. Robert W. Malone, dass die Verwendung von mRNA in den COVID-Impfstoffen einer „Gentherapie, angewandt auf Impfstoffe“ gleichkomme und unterstützte die Bedenken der Skeptiker, die seiner Meinung nach „das Recht haben, gegenüber einer neuen Technologie, die nicht gut verstanden wird, vorsichtig zu sein“, wie LifeSiteNews zuvor berichtete.

Im Oktober 2021 bezeichnete der Leiter der Bayer-Pharmasparte die mRNA-Technologie, die in den COVID-Impfungen von Pfizer und Moderna zum Einsatz kommt, als „Zell- und Gentherapie“ und scherzte, dass die Öffentlichkeit ohne das Auftreten des Coronavirus die Ärmel nicht hochgekrempelt hätte, um es zu nehmen.

„Hätten wir vor zwei Jahren die Öffentlichkeit befragt, ob sie bereit wäre, sich eine Gen- oder Zelltherapie in den Körper injizieren zu lassen, hätten wir wahrscheinlich eine Ablehnungsquote von 95 % gehabt“, sagte er.

Ferner sind einige Experten anderer Meinung als diejenigen, die die Bedenken über die möglichen Auswirkungen der Impfungen auf die menschliche Fortpflanzung abwiegeln.

Eine kürzlich durchgeführte Studie, in der hohe Raten von Menstruationsanomalien nach der Impfung festgestellt wurden, hat die Besorgnis über die Auswirkungen der Impfung auf das weibliche Fortpflanzungssystem geweckt. Darüber hinaus wurde in einer von Fachleuten begutachteten Studie ein Rückgang der männlichen Fruchtbarkeit in den Monaten unmittelbar nach der mRNA-COVID-Impfung von Pfizer festgestellt.

Im Februar deutete eine schwedische Studie darauf hin, dass die mRNA-Technologie möglicherweise in DNA-Zellen integriert werden könnte, was der Zusicherung der CDC widerspricht, dass die COVID-Impfung die DNA nicht verändert.

Im November bezeichnete Dr. James A. Thorp, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe und Arzt für fötale Medizin, die Einführung der COVID-Impfung für schwangere Mütter als „das größte Desaster in der Geschichte der Geburtshilfe und der gesamten Medizin“.