„Clearview AI ist ein relativ neues Überwachungsunternehmen, das von Peter Thiel unterstützt wird und sich mit der massiven Sammlung von Fotos auf Social-Media-Plattformen beschäftigt. Clearview stellt sein System der Ukraine KOSTENLOS zur Verfügung und wird es zur Sicherheits- und Überwachungsidentifizierung der Bevölkerung einsetzen. Das System von Clearview ist bereits in mehreren Ländern verboten und hat in den USA für Empörung unter Datenschutzaspekten gesorgt.“ – Patrick M. Wood

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat am Samstag damit begonnen, die KI-Gesichtserkennungstechnologie des von Peter Thiel unterstützten Unternehmens „Clearview AI“ zu nutzen, die bereits seit mehreren Jahren vom FBI und dem Heimatschutzministerium eingesetzt wird, um Fotos auf Social-Media-Seiten zu sammeln und in eine umfangreiche Gesichtserkennungsdatenbank aufzunehmen.

Das ukrainische Verteidigungsministerium will zwar nicht sagen, wofür es verwendet wird, aber mögliche Einsatzgebiete sind die Überprüfung interessanter Personen an Kontrollpunkten, die leichtere Identifizierung von Toten als der Abgleich von Fingerabdrücken, die Zusammenführung von Flüchtlingen mit ihren Familien, die Identifizierung russischer Agenten und die Unterstützung bei der Entlarvung von Fehlinformationen im Zusammenhang mit dem Krieg.

Ton-That sagte gegenüber Reuters, dass das Unternehmen über 2 Milliarden Bilder aus dem russischen Social-Media-Dienst VKontakte in seiner Datenbank mit insgesamt mehr als 10 Milliarden Fotos hat.

Mit den VKontakte-Bildern ist der Datensatz von Clearview umfassender als der von PimEyes, einer öffentlich zugänglichen Bildsuchmaschine, die von Menschen genutzt wurde, um Personen auf Kriegsfotos zu identifizieren, so Wolosky. VKontakte reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme; das amerikanische Social-Media-Unternehmen Facebook, jetzt Meta Platforms Inc, hatte Clearview aufgefordert, seine Daten nicht weiter zu verwenden. -Reuters

Die Software hat in den Vereinigten Staaten Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes geweckt, so dass die Senatoren Jeff Merkley und Bernie Sanders versucht haben, die Verwendung der Software zu verhindern. Jeff Merkley und Bernie Sanders versuchten, ihre Verwendung mit einem Gesetzentwurf zu verhindern, der Clearview und ähnliche Unternehmen verpflichten würde, vor der Erfassung Ihrer biometrischen Daten Ihre Zustimmung einzuholen.

Im Jahr 2020 verklagte die ACLU „Clearview AI“ und nannte es ein „Albtraumszenario“ für die Privatsphäre.

Clearview, das in erster Linie an US-Strafverfolgungsbehörden verkauft, wehrt sich gegen Klagen in den Vereinigten Staaten, in denen das Unternehmen beschuldigt wird, durch die Erfassung von Bildern aus dem Internet gegen Datenschutzrechte zu verstoßen. Clearview behauptet, dass die Datenerfassung ähnlich wie bei der Google-Suche funktioniert. Dennoch haben mehrere Länder, darunter das Vereinigte Königreich und Australien, die Praktiken des Unternehmens für illegal erklärt. -Reuters

„Wir werden erleben, dass eine gut gemeinte Technologie nach hinten losgeht und genau den Menschen schadet, denen sie eigentlich helfen sollte“, sagte Albert Fox Cahn, Geschäftsführer des „Surveillance Technology Oversight Project“ in New York, der hinzufügte, dass die Technologie Menschen an Kontrollpunkten und im Kampf falsch identifizieren könnte – was möglicherweise zum Tod von Zivilisten führen könnte.

Ton-That argumentierte, dass „Clearview“ nicht als einzige Identifizierungsquelle verwendet werden sollte und dass er nicht möchte, dass es unter Verletzung der Genfer Konventionen eingesetzt wird.

Cahn warnte jedoch: „Wenn man diese Systeme und die dazugehörigen Datenbanken in einem Kriegsgebiet einführt, hat man keine Kontrolle darüber, wie sie eingesetzt und missbraucht werden.“