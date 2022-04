Ukraine vs. Jemen – Ein Kontrast in der Medienberichterstattung

In der nun schon einen Monat andauernden Berichterstattung der Mainstream-Medien über die russische Militärintervention in der Ukraine wurde den Aktionen des „ukrainischen Widerstands“ viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Ähnlich wie bei der Berichterstattung über die „syrischen Rebellen“ vor zehn Jahren wurde in den Medien ein romantisches Bild von „ukrainischen Freiheitskämpfern“ gezeichnet, die tapfer gegen einen militärisch überlegenen russischen Feind kämpfen, und der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy wurde für seine Forderung nach einer Flugverbotszone angehimmelt, die zweifellos einen Atomkrieg auslösen würde.

Diese hollywoodreife PR-Inszenierung des ukrainischen Militärs durch die Konzernmedien – einschließlich des berüchtigten neonazistischen Asow-Bataillons – weist auch insofern eine große Ähnlichkeit mit den bereits erwähnten „syrischen Rebellen“ auf, als sie die starke Beteiligung der CIA im Hintergrund deutlich macht.

In der Tat wurde die Ausbildung ukrainischer Militärangehöriger durch die CIA für einen Guerillakrieg gegen Russland kürzlich in einem Bericht westlicher Konzernmedien skizziert, was darauf hindeutet, dass ein Plan besteht, Moskau in einen militärischen Sumpf im Stil des Irak-Krieges in der Ukraine – dem zweitgrößten Land Europas – zu ziehen.

Eine solche Taktik wurde in der Vergangenheit bereits gegen den Kreml angewandt, als der damalige US-Präsident Jimmy Carter 1979 die Operation Cyclone startete, ein CIA-Programm, das die Bewaffnung, Finanzierung und Ausbildung von wahhabitischen Aufständischen, den so genannten Mudschaheddin, vorsah, die dann gegen die mit der UdSSR verbündete Regierung der Demokratischen Republik Afghanistan in den Krieg zogen, nachdem das zuvor westfreundliche Kabul nach der Saur-Revolution 1978 unter sowjetischen Einfluss geraten war.

Dieses romantisierte Bild der „ukrainischen Freiheitskämpfer“ durch die Konzernmedien steht jedoch in krassem Gegensatz zu ihrer Berichterstattung über Ansar Allah, besser bekannt als die Houthis, die derzeit eine bewaffnete Widerstandskampagne gegen den siebenjährigen Krieg und die Blockade des mit dem Westen verbündeten Saudi-Arabiens gegen den benachbarten Jemen führen, was zu einer Massenverhungerung in dem ohnehin schon verarmten Land auf der Arabischen Halbinsel führt.

Dies wurde am Freitag deutlich, als die jemenitischen Streitkräfte Luftangriffe auf eine wichtige Ölraffinerie in der saudischen Stadt Dschidda flogen. Im Gegensatz zur Berichterstattung über die Ukraine und Russland gab es in den westlichen Medien keine Artikel, in denen die Aktionen des jemenitischen Widerstands gegen die vom Westen unterstützte Macht von Riad gefeiert wurden.

Um diese gegensätzliche Herangehensweise der Konzernmedien an den Jemen und die Ukraine zu verstehen, muss man den größeren geopolitischen und historischen Kontext der Beziehungen des Westens zu beiden Ländern näher betrachten.

Im Jahr 1979, demselben Jahr wie die sowjetische Intervention in Afghanistan, kam mit der islamischen Revolution im Iran der antiwestliche und antizionistische Ayatollah Khomeini an die Macht, nachdem der mit den USA und Großbritannien verbündete Schah Pahlavi gestürzt worden war. Der Schah selbst war 1953 nach der Operation Ajax an die Macht gekommen, einer vom MI6 und der CIA orchestrierten Operation zum Regimewechsel, die als Reaktion auf die Entscheidung des damaligen Premierministers Mohammad Mossadegh, die riesigen iranischen Ölreserven zu verstaatlichen, eingeleitet worden war.

Um den Einfluss des von Khomeini neu gegründeten antiimperialistischen Staates zurückzudrängen und die Hegemonie im Nahen Osten aufrechtzuerhalten, verfolgten die Vereinigten Staaten die Strategie, Saudi-Arabien – das durch den Persischen Golf von der Islamischen Republik getrennt ist – als politisches und militärisches Bollwerk gegen den Iran einzusetzen.

Hier kommt die Medienberichterstattung über den Jemen-Konflikt ins Spiel, denn Teheran wird seit langem beschuldigt, die Houthis zu unterstützen, deren Einnahme der Hauptstadt Sana’a im März 2015 dazu führte, dass Riad seine derzeitige Luftkampagne – mit von den USA und Großbritannien gelieferten Bomben – startete, um den von ihm favorisierten Präsidentschaftskandidaten Abdrabbuh Mansur Hadi wieder an die Macht zu bringen.

Da die Ziele von Ansar Allah folglich den Zielen der US-NATO-Hegemonie entgegenstehen, erklärt dies, warum den Houthis von den westlichen Medien keine heroischen Bezeichnungen wie „jemenitischer Widerstand“ oder „Freiheitskämpfer“ zugeschrieben werden, ganz im Gegensatz zu ihrer Berichterstattung über die Streitkräfte der Ukraine – die seit der Farbrevolution des Euromaidan 2014 vom Westen unterstützt werden – und ihren anschließenden Krieg gegen die abtrünnigen Republiken Donezk und Luhansk, eine Situation, die so weit eskaliert ist, dass ein Atomkrieg nun eine eindeutige Möglichkeit geworden ist.