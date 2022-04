Erinnern Sie sich an die Zeit, als Michelle Obama Vizepräsidentin war?

Nein, wir auch nicht

Joe Biden erklärte am Sonntag, dass er sich mit Stolz an die Zeit erinnert, als seine Frau mit der ehemaligen Vizepräsidentin Michelle Obama zusammenarbeitete.

In seiner Rede anlässlich der Indienststellung des neuesten Atom-U-Boots der Marine, der USS Delaware, wies Biden darauf hin, dass seine Frau eine Rolle in einem Programm der Obama-Ära zur Unterstützung von Militärfamilien gespielt habe.

„Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die sie als First Lady mit der Initiative Joining Forces leistet, die sie zusammen mit Michelle Obama als Vizepräsidentin ins Leben gerufen hat“, sagte Biden.

Wir müssen kollektiv gezwinkert und es übersehen haben, als Michelle Obama ins Amt gewählt wurde.

Dieser Blick von Bidens Hauptbetreuerin sagt viel aus:

Wenigstens wird dieses Hirnversagen nicht zu einem Atomkrieg führen, im Gegensatz zu den anhaltenden Katastrophen der letzten vierzehn Tage.

Bidens offensichtlich nachlassendes Gedächtnis und sein zunehmend verwirrter Geisteszustand geben unseren Verbündeten jenseits des Atlantiks und in der ganzen Welt zunehmend Anlass zur Sorge, insbesondere in einer Zeit der großen Krise in Europa und der zunehmenden Bedrohung durch unsere Feinde. Dies ist zunehmend eine Präsidentschaft im Chaos.

