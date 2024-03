Ukrainischer Flüchtling in der Schweiz nutzt Sozialhilfe für Weltreise statt Integration

Ein geflüchteter Ukrainer in der Schweiz bezieht Sozialhilfe, anstatt sich jedoch um Arbeit zu bemühen oder Deutschkurse zu besuchen, bereist er Thailand, Indien, Sri Lanka und Georgien, angeblich auf der Suche nach kultureller Bereicherung und Inspiration für zukünftige berufliche Tätigkeiten – und das alles auf Kosten der Schweiz.

von Szene isch Züri

Die großzügige Sozialhilfe in der Schweiz für ukrainische Flüchtlinge hat bereits seit einiger Zeit für Diskussionen gesorgt – und die jüngste Geschichte eines gewissen Wolodymyr aus Zürich bringt da noch einmal richtig Schwung rein.

Also, da haben wir diesen Wolodymyr, ein gebürtiger Ukrainer, der sich in den letzten zwölf Jahren in Polen herumgetrieben hat. Dann bricht der Krieg aus, und zack, ist er weg, direkt in die Schweiz, vor den „bösen Russen“ geflohen, wie er betont. In Zürich angekommen, hat er es gut erwischt. Die Behörden sind wohl ziemlich naiv, vor allem wenn man mit einem ukrainischen Pass wedelt. Einmal im