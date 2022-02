Der ukrainische Verteidigungsminister Alexej Reznikow hat „unangebrachte“ Spekulationen über einen russischen Angriff zurückgewiesen, während die Regierung Biden und die etablierten Medien weiterhin eine unvermeidliche Invasion propagieren.

Gegenüber dem ukrainischen Fernsehsender 1+1 erklärte Reznikov gestern, dass Russland nach derzeitigem Kenntnisstand „keine Angriffsgruppe“ an den Grenzen der Ukraine stationiert habe.

„Daher ist es meiner Meinung nach unangebracht zu sagen, dass es morgen oder übermorgen einen Angriff geben wird“, fügte er hinzu.

Doch genau das ist geschehen, und Biden behauptete letzte Woche erneut, dass ein russischer Angriff „innerhalb weniger Tage“ stattfinden werde.

Wie wir bereits berichteten, bezeichnete einer der engsten Verbündeten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij die Berichte westlicher Medien über eine russische Invasion als „offensichtliche Fake News“ und sagte, solche Spekulationen würden dem Land schaden.

David Arakhamia warf CNN und anderen vor, die ukrainische Wirtschaft zu schädigen, da die falschen Invasionsgerüchte das Land bis zu 3 Milliarden Dollar pro Monat kosteten.

Obwohl die US-Geheimdienstler und die Medien in Verlegenheit geraten sind, nachdem sie den 15. Februar als Invasionsdatum vorausgesagt hatten und absolut nichts passiert war, sind sie nun schon wieder dabei.

Howard Fineman von NBC twitterte atemlos: „Putin hat soeben den russischen Streitkräften befohlen, in die gesamte Ukraine einzumarschieren, wobei Reserveeinheiten folgen werden, um eine Besetzung durchzuführen“.

David Martin of @CBSNews, a superb reporter I’ve known for decades and worked with at the original Newsweek for many years—and whom I trust totally—says #Putin has just ordered #Russian forces to invade #Ukraine in its entirety, with reserve units following to run an occupation.