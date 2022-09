Umfrage der US-Behörde CDC zeigt, dass mehr als die Hälfte der Babys und Kleinkinder eine „systemische Reaktion“ nach dem COVID-Impfstoff zeigen

Mehr als 55 % der Kinder im Alter zwischen 6 Monaten und 2 Jahren hatten nach ihrer ersten Dosis der Impfstoffe Pfizer-BioNTech oder Moderna COVID-19 eine „systemische Reaktion“, so die am 1. September von dem Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten Daten.

Von Margaret Menge

Ferner zeigten fast 60 % der mehr als 13 000 Kinder, die an der CDC-Umfrage teilnahmen, eine Reaktion auf die zweite Dosis des Moderna-Impfstoffs.

Eine systemische Reaktion ist eine Reaktion, die über die Injektionsstelle hinausgeht.

Während die häufigsten systemischen Reaktionen Müdigkeit, Fieber, Reizbarkeit und Weinen waren, gaben die Eltern von mehr als 6 % der Kinder in der Studie an, dass ihr Kind nach der zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech oder Moderna nicht in der Lage war, normale Aktivitäten durchzuführen.

Die CDC sammelte die Daten über ein Programm namens V-Safe – ein Smartphone-basiertes Überwachungssystem, das über eine App funktioniert, die Eltern auf ihr Telefon herunterladen.

Zwischen dem 18. Juni und dem 21. August meldeten die Eltern von mehr als 10.000 Kleinkindern der CDC über V-Safe Reaktionen in den sieben Tagen, nachdem ihr Kind eine COVID-19-Impfung erhalten hatte.

Eltern von 8.338 Kindern im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahren, die den Moderna-Impfstoff erhalten hatten, meldeten Informationen über V-Safe, wobei 55,7 % eine systemische Reaktion nach der ersten Dosis und etwa 58 % nach der zweiten Dosis meldeten.

Für den Impfstoff von Pfizer meldeten die Eltern von 4 749 Kindern im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahren, dass 55,8 % nach der ersten Dosis und etwa 47 % nach der zweiten Dosis des Impfstoffs eine systemische Reaktion aufwiesen.

Centers for Disease Control and Prevention

Die am häufigsten gemeldeten Reaktionen bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahren waren Reizbarkeit oder Weinen, Schläfrigkeit und Fieber. Die häufigsten Reaktionen bei Kindern im Alter von 3 bis 5 Jahren waren Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit und Fieber.

Centers for Disease Control and Prevention

Auswirkung auf die Gesundheit

Die Daten zeigten auch eine schwerwiegendere Reaktionskategorie mit der Bezeichnung „jegliche gesundheitliche Auswirkung“.

Etwa 10 % aller Kinder im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahren hatten nach der ersten Dosis des Moderna- oder des Pfizer-Impfstoffs eine „gesundheitliche Beeinträchtigung“.

Beim Moderna-Impfstoff hatten etwas mehr Kinder nach der zweiten Dosis eine gesundheitliche Beeinträchtigung, beim Pfizer-Impfstoff waren es etwas weniger.

Die Informationen wurden dem Beratenden Ausschuss für Impfpraktiken der CDC am 1. September im Rahmen einer Übersicht über alle Daten zur Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe vorgelegt.

Zusätzlich zu V-Safe wurden Daten präsentiert, die Berichte aus dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) und dem Vaccine Safety Data Link (VSD) zusammenfassen, das Daten von mehreren großen Gesundheitsorganisationen in den Vereinigten Staaten enthält.

Alle drei Systeme befassen sich mit der Sicherheit von Impfstoffen, nachdem sie bereits auf dem Markt sind und einer großen Zahl von Menschen verabreicht wurden.

Tom Shimabukuro, Leiter des CDC-Impfstoffsicherheitsteams, leitete die Präsentation und teilte den Ausschussmitgliedern mit, dass in den VSD-Daten keine „statistischen Signale“ für COVID-19-Impfstoffreaktionen bei Kleinkindern gefunden wurden.

Shimabukuro sagte auch, dass systemische Reaktionen nach Impfungen „häufig gemeldet“ würden.

Andere Mediziner wie Dr. Meryl Nass von Children’s Health Defense äußerten sich jedoch vorsichtig zu den gemeldeten Reaktionen und verwiesen auf die hohe Zahl der Berichte über systemische Reaktionen bei sehr kleinen Kindern.

Sie sagte der Epoch Times am 2. September, sie frage sich, warum die Regierung nicht mehr Informationen über diese Fälle sammelt und präsentiert.

„Diese Dinge werden von der CDC nicht als notwendig erachtet … Es wird davon ausgegangen, dass all diese Nebenwirkungen nach ein paar Tagen wieder verschwinden und die Menschen völlig gesund sind“, sagte sie und erwähnte Fieber und Müdigkeit.

„Diese Reaktionen können in der Tat Vorboten ernsterer Reaktionen sein, aber meines Wissens hat niemand etwas darüber veröffentlicht, ob diese akuten lokalen oder systemischen Reaktionen Indikatoren für ein späteres Problem sind.“

Die FDA genehmigte am 17. Juni die Notfallzulassung von COVID-19-Impfstoffen für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren.

Nach Angaben der CDC haben etwa 599.460 Kinder in dieser Altersgruppe den Impfstoff von Pfizer-BioNTech erhalten, und etwa 440.770 haben den Moderna-Impfstoff erhalten.

Vom 18. Juni bis zum 31. August wurden etwa 1 Million Dosen des Moderna- und des Pfizer-Impfstoffs an Kinder in dieser Altersgruppe verabreicht.

Bei einer Überprüfung der VAERS-Daten über Kleinkinder vom 18. Juni bis 31. August lagen der CDC 496 Berichte über unerwünschte Ereignisse für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren vor, die den Pfizer-Impfstoff erhielten, und 521 für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren, die die Moderna-Impfung erhielten, wobei ein unerwünschtes Ereignis als mögliche Nebenwirkung definiert ist.

Bei mehr als 98 % der Meldungen handelte es sich um Ereignisse, die die CDC als nicht schwerwiegend einstuft.

Es gibt 220 Berichte über Personen im Alter von 5 Monaten bis 5 Jahren, die nach einer COVID-19-Impfung in die Notaufnahme gebracht wurden.

In einem Fall, der einen 2-jährigen Jungen in Arizona betraf, wurde ihm laut VAERS-Bericht am 29. Juli der Impfstoff von Pfizer verabreicht, und am 30. Juli erlitt er einen „lebensbedrohlichen Vorfall“.

In dem Bericht werden seine Symptome als „klamme Haut und Erbrechen, das (8 Minuten) zu Atemnot führte“, aufgeführt. Der Junge „lief blau an“, war „schlaff“ und „nicht ansprechbar“ und „hörte zwei Minuten lang vollständig auf zu atmen“, heißt es in dem Bericht. Nach einer Herzdruckmassage wurde er wiederbelebt.