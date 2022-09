Spanische Studie zeigt, dass Masken bei der Verbreitung von Covid bei Kindern unbedeutend sind. Das Alter ist der Faktor.

Seit Beginn der Covid-19-Pandemie gab es eine ständige Debatte darüber, ob Gesichtsmasken getragen werden sollten, insbesondere wenn sie vorgeschrieben sind. Dabei ging es immer um die Frage der Wirksamkeit des Maskentragens. Noch heftiger wird die Debatte, wenn es um Gesichtsmasken für Kinder geht. Ein Artikel im British Medical Journal (BMJ), in dem eine spanische Studie erörtert wird, kann bei der Beantwortung von Fragen über Kinder und Masken hilfreich sein.

Die Studie

Ziel der Studie war es, die obligatorische Verwendung von Gesichtsschutzmasken (FCM) in Schulen in Katalonien, Spanien, während des Schuljahres zu untersuchen. Sie wurde vom 13. September bis zum 22. Dezember 2021 und vor der Omikron-Variante durchgeführt und war „ein quasi-experimenteller Vergleich zwischen Kindern in der letzten Vorschulklasse (5 Jahre) als Kontrollgruppe und Kindern in der ersten Klasse der Grundschule (6 Jahre) als Interventionsgruppe“. An der Studie nahmen „599 314 Kinder im Alter von 3–11 Jahren teil, die die Vorschule (3-5 Jahre, ohne FCM-Mandat) und die Grundschule (6-11 Jahre, mit FCM-Mandat) besuchen.“ In der Studie heißt es: „Die wichtigsten Ergebnisse der Studie zeigen keine signifikanten Unterschiede für Kinder in der letzten Vorschulklasse (P5) und im ersten Jahr der Grundschule bei den COVID-19-Übertragungsindikatoren während des Untersuchungszeitraums, trotz des unterschiedlichen FCM-Mandats und der starken Altersabhängigkeit der Übertragung von SARS-CoV-2 in Schulen. Dies bestätigt die für das Jahr 2020–2021 veröffentlichten Ergebnisse, allerdings mit einer übertragbareren SARS-CoV-2 Delta-Variante.“

Alter spielt eine größere Rolle als Masken

In diesem Zeitraum der Studie wurde festgestellt, dass „die SARS-CoV-2-Inzidenz in der Vorschule signifikant niedriger war als in der Grundschule, und es wurde ein steigender Trend mit dem Alter beobachtet. Sechsjährige Kinder wiesen eine höhere Inzidenz auf als Fünfjährige“. Jüngere Kinder schienen auch ohne Verwendung einer Maske weniger anfällig für die Übertragung von Covid zu sein. „Ohne die obligatorische Verwendung von FCM haben die jüngsten Kinder im Vergleich zu allen anderen Gruppen deutlich niedrigere Übertragungsindikatoren. Diese Ergebnisse könnten mit dem altersbedingten Rückgang der angeborenen oder adaptiven immunologischen Reaktion und einer bereits beschriebenen Verschiebung hin zu einem erwachsenenähnlichen immunologischen Reaktionsmuster beim Eintritt in die Grundschule zusammenhängen.“ Die Forscher erklärten jedoch auch, dass dies auf die Umgebung des Klassenzimmers und die „ökologischen Designs“ der eigentlichen Masken zurückzuführen sein könnte. Die Autoren schlussfolgern: „Wir fanden keine signifikanten Unterschiede in der SARS-CoV-2-Übertragung aufgrund von FCM-Vorschriften in katalanischen Schulen. Stattdessen war das Alter der wichtigste Faktor bei der Erklärung des Übertragungsrisikos für Kinder, die die Schule besuchen“. Diese Studie untermauert offenbar frühere Berichte in TrialSite News, die darauf hinweisen, dass es „keine signifikante Beziehung zwischen Maskenpflicht und Fallzahlen“ gibt. Die Frage ist nun, wie viel Zeit bei Kindern verloren ging, während Erwachsene über die Wirksamkeit des Maskentragens diskutierten.