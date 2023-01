Umfrage unter Einbalsamierern zeigt massiven Anstieg von weißen Blutgerinnseln seit der Einführung des Covid-„Impfstoffs“ (Video)

„Seit Mai letzten Jahres (2021) hat sich etwas am Blut verändert. Es ist nicht normal. Es ist drastisch.“

Ein pensionierter Major der US-Luftwaffe, Verteidigungsunternehmer, Ingenieur und Datenanalytiker hat gerade eine Umfrage unter Einbalsamierern aus den gesamten USA veröffentlicht, aus der hervorgeht, das sieben von zehn Einbalsamierern jetzt dicke, faserige weiße Blutgerinnsel in den Körpern der ihnen anvertrauten Menschen sehen.

Der im November erschienene Dokumentarfilm Died Suddenly“ hat dieses Phänomen zwar ins Rampenlicht gerückt und eine heftige Kontroverse ausgelöst, weil er zu verschwörerisch war, aber bis jetzt gab es keine Statistiken. Angefangen bei Richard Hirschman, einem in Alabama ansässigen Einbalsamierer und lizenzierten Bestattungsunternehmer, der im September letzten Jahres in einem Interview mit der RAIR Foundation USA öffentlich auf den veränderten Zustand der Leichen, die er erhielt, hinwies, sind die Beweise weitgehend anekdotisch.

Nun hat Major a.D. Tom Haviland eine landesweite Umfrage durchgeführt, um zu ermitteln, wie verbreitet diese faserigen weißen Klumpen zu sein scheinen. Auf eine Umfrage mit sieben Fragen, die an über 800 Bestattungsunternehmer und Einbalsamierer sowie an die Vorsitzenden der staatlichen Bestattungsunternehmerverbände in den 30 bevölkerungsreichsten Staaten des Landes verschickt wurde, erhielt er 128 Antworten.

„Ich denke, das war groß genug, um zu erklären, dass es hier ein Signal gibt“, sagt Maj. Haviland in einem Interview mit ZeeMedia.com, „aufgrund der Ergebnisse. Von den 128 Einbalsamierern, die auf die Umfrage geantwortet haben, haben 88 von ihnen – 69 Prozent – gesagt: ‚Ja! Wir sehen diese weißen Faserklumpen.'“

Weiterhin gaben 57 der Befragten an, dass mehr als 20 Prozent der Leichen, die sie im Jahr 2022 einbalsamiert hatten, Gerinnsel aufwiesen. Zehn von ihnen gaben an, dass mehr als 60 Prozent der Leichen die weißen Gerinnsel aufwiesen. „Meine Güte, wenn das ein Hinweis darauf ist, was da draußen wirklich vor sich geht, haben wir es mit einer Katastrophe zu tun“, sagte Major Haviland.

Hirschman hat im Laufe seiner Karriere bereits Tausende Leichen einbalsamiert. Im vergangenen Jahr hat er selbst über 600 einbalsamiert. Er kennt also die Anzeichen, auf die man achten muss, und er weiß, wie Blut aussieht. „In all den Jahren, in denen ich Leichen einbalsamiert habe, sind wir immer mal wieder auf Blutgerinnsel gestoßen“, sagt er, „aber seit Mai letzten Jahres (2021) hat sich etwas am Blut verändert. Es ist nicht normal. Es ist drastisch.“

Als Hirschman zum ersten Mal Anomalien feststellte, kam ihm das seltsam vor, „aber wenn man immer wieder das Gleiche sieht, wird einem klar, dass etwas nicht stimmt.“

Hirschman und viele seiner Kollegen in der Industrie bemerkten während der Pandemie eine Zunahme der Gerinnung, „aber erst mit der Einführung des Impfstoffs begannen diese wirklich ungewöhnlichen faserigen Strukturen aufzutreten.“

Maj. Haviland stimmt dem zu. „Meine Theorie ist, dass dieser Effekt, der Effekt der Bildung von weißen faserigen Gerinnseln, durch den COVID-19-Impfstoff noch verstärkt wird“, sagt er. „Das erklärt viel darüber, warum Menschen plötzlich sterben, oder? Auf der ganzen Welt sieht man Fußballspieler, die auf dem Spielfeld umfallen, gesunde junge Menschen, die einen Herzinfarkt erleiden. Wenn diese weißen Faserklumpen abreißen und eine Embolie bilden, könnten sie einen kritischen Pfad im Kreislaufsystem blockieren.

Interessanterweise erwähnte Major Haviland weder Covid noch den Impfstoff in den Fragen seiner Umfrage. „Trotzdem haben viele der Einbalsamierer, die geantwortet haben, in ihren Kommentaren über den Impfstoff gesprochen, obwohl ich ihn in der Umfrage nicht erwähnt habe.“

Major Haviland ist jedoch ebenso wie die Direktoren von Died Suddenly“ und Hunderte von Einbalsamierern im ganzen Land der Ansicht, dass es hier ein Warnsignal und möglicherweise einen Zusammenhang gibt. Er fordert eine Untersuchung durch die FDA und die CDC. „Ich versuche, die Warnflagge für diese weißen Faserklumpen zu hissen, die die Einbalsamierer und Died Suddenly gesehen haben. Wir haben jetzt 88 Einbalsamierer, die sagen, dass sie das sehen. Das ist eine große Sache. Oder? Das muss weiter untersucht werden.“

„Ich möchte das Thema nicht nur in meinem Heimatland Amerika, sondern auf der ganzen Welt bekannt machen. Denn es ist wichtig, dass jeder versteht, dass ich glaube, dass diese COVID-19-Impfstoffe aufgrund vieler negativer Nebenwirkungen, einschließlich der Bildung dieser weißen Faserklümpchen, eine Gefahr darstellen.“